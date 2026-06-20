Un paseo con nombre de artista: Félix Juan Bordes, el pintor y arquitecto que estrena placa en Las Palmas de Gran Canaria

El nombre de Félix Juan Bordes Caballero es sinónimo de una trayectoria difícil de encasillar. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1939, tuvo una vida que se movió entre la pintura y la arquitectura –pasando por los grabados y la docencia– hasta la fecha de su fallecimiento, en el año 2020. Su huella en la ciudad, que todavía persiste a través del arte, se materializó como Hijo Predilecto a título póstumo y, ahora también, en la nomenclatura del callejero. Tras una petición del Ayuntamiento, se ha denominado el recorrido que hay entre Santa Catalina y la Base Naval como 'Paseo Marítimo Félix Juan Bordes Caballero – Arquitecto', en respuesta a un esperado acuerdo municipal de 2021.

La obra de Bordes siguió una tendencia surrealista, combinada con elementos de intenso color, entre los años sesenta y setenta del siglo pasado. Las piezas que corresponden a este periodo están protagonizadas por los escenarios astrales, los personajes autónomos y, notoriamente, las bailarinas.

Antes de evolucionar a formas más esquemáticas y abstractas, transitó por distintas fases que evidencian la versatilidad de su técnica artística, donde la mística hindú también jugó un papel importante. En cualquier caso, siempre conservó una raíz surrealista, incluso cuando se acercó a un registro expresionista.

Los viajes que influenciaron su visión artística

Estudió Arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid hasta 1964 y realizó viajes de estudios entre Europa y Asia que marcaron su visión artística, abriéndola a influencias diversas. En sus múltiples trayectos pasó por Ginebra, Milán, Florencia, Valencia, Roma, Atenas, Hong Kong y Tokio. Esta etapa de su vida fue decisiva, ya que le permitió combinar una formación académica con su vocación pictórica. Después de haber formado parte de distintos proyectos colectivos, El Museo Canario acogió su primera exposición individual en el año 1963.

Fue catedrático de proyectos arquitectónicos en la Escuela Superior de Arquitectura de Las Palmas de Gran Canaria desde 1973. Entre sus múltiples títulos también figura el de académico numerario de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel y fundador, junto a Ricardo Montesdeoca, del Taller de Grabado Arista. También fundó el Grupo Atlántico de Diseño, Arquitectura, Planeamiento y Paisaje, GADAP-Bordes, en 1989.

Creaciones polifacéticas

Sus trabajos aglutinan pinturas, cuadernos de viaje, grabados y murales de gran formato, algunos de los cuales están ubicados en espacios públicos y hoteles de Gran Canaria. Asimismo, intervino en el Conservatorio Superior de Música de Las Palmas de Gran Canaria, el Palacio de Congresos de INFECAR, la sede central de la Caja de Ahorros de Canarias o el Parque de Santa Catalina, además de distintos planes y propuestas sobre el paisaje marítimo y urbano insular.

Por otro lado, también realizó exposiciones en Canarias, Madrid, París y Suecia. Pero mucho antes de convertirse en un reconocido arquitecto, pintor y grabador, dio sus primeras pinceladas en el mundo del dibujo, inspirado por los cómics de aventuras.

A partir de la década de los setenta se adentró en la disciplina del grabado, que también ocupó una parte importante en su producción creativa. Para Bordes era una prolongación natural de su interés por la pintura, ya que le sirvió para investigar las líneas, la materia y las atmósferas visuales. Paralelamente, su labor como docente sirvió durante décadas para formar a generaciones de arquitectos, con quienes reflexionaba sobre el paisaje, la ciudad, el litoral, los asentamientos pequeños y la rehabilitación de los espacios degradados en el territorio insular.

Una clara vocación artística

La inclinación artística de Bordes se hizo clara desde edades tempranas. En bachillerato recibió clases de dibujo artístico del pintor Cirilo Suárez, además de prepararse para los estudios de arquitectura con Mariano Laforet, encaminándolo hacia la que sería una trayectoria multidisciplinar. Sus trabajos son una representación de versatilidad, ya que enhebran la imaginación libre con los proyectos estructurados y la reflexión sobre la ciudad con la exploración de un universo personal.

Con la reciente denominación del paseo, su legado se vuelve a consolidar en la capital grancanaria. La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, asegura que así culmina un proceso que se esperaba desde 2021: "En ese paseo hay una parte importante que es de dominio público estatal, por lo que había que aprobar este cambio. Sabemos que la familia estaba muy expectante a que este momento llegase".