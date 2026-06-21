Carolina Darias participa en la elaboración de alfombras de sal en la Minilla Baja

Las calles de La Minilla Baja volvieron a llenarse este domingo de color, trabajo colectivo y espíritu festivo con la confección de las tradicionales alfombras de sal, una de las manifestaciones culturales más representativas de este barrio de Las Palmas de Gran Canaria.

La jornada reunió a numerosos vecinos y vecinas que participaron en la elaboración de los diseños que decoraron el recorrido de la procesión del Sagrado Corazón de Jesús, una cita que cada año sirve para reforzar los lazos comunitarios y preservar una costumbre transmitida de generación en generación.

En la actividad también estuvieron presentes la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, y el concejal del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, Héctor Alemán, quienes compartieron parte de la jornada con los residentes del barrio.

Carolina Darias y Héctor Alemán, junto a vecinos y vecinas de La Minilla Baja. / La Provincia

Más de siete décadas de historia

La tradición de las alfombras tiene sus raíces a finales de la década de 1940. En aquellos años, los habitantes de la zona utilizaban serrín procedente de las carpinterías cercanas para decorar las calles durante las celebraciones religiosas vinculadas al Sagrado Corazón de Jesús.

Con el paso del tiempo, aquella práctica evolucionó hasta dar lugar a las actuales alfombras de sal, una expresión artística efímera que se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de las fiestas de La Minilla Baja.

Cada edición requiere horas de preparación y coordinación. Los participantes diseñan dibujos, motivos ornamentales y composiciones de diferentes colores que cubren parte de las calles por las que posteriormente transcurre la procesión.

La alcaldesa, Carolina Darisa, y el concejal Héctor Alemán, comparten con vecinos que participan en la confección de alfombras de La Minilla Baja / La Provincia

Participación vecinal y trabajo colectivo

Uno de los aspectos más destacados de esta celebración es el papel protagonista que desempeña el vecindario. La elaboración de las alfombras se realiza gracias a la implicación de residentes de distintas edades que colaboran en la preparación de los materiales y en la creación de los diseños.

Según destacó el Ayuntamiento, muchas de las personas participantes comenzaron a trabajar desde la noche anterior para dejar listas las composiciones que adornarían el recorrido festivo.

La alcaldesa señaló durante la visita la importancia de conservar este tipo de tradiciones populares, subrayando que forman parte del patrimonio cultural e identitario de los barrios de la capital grancanaria. Asimismo, puso en valor el compromiso de quienes mantienen viva esta costumbre año tras año.

Apoyo municipal a las celebraciones

El Consistorio capitalino también colaboró en el desarrollo de la iniciativa mediante el suministro de la sal utilizada para confeccionar las alfombras, una aportación realizada a través del distrito municipal correspondiente.

Por su parte, el concejal Héctor Alemán destacó el papel que desempeñan las fiestas de barrio como espacios de encuentro y cohesión social. En este sentido, recordó que este tipo de celebraciones contribuyen a fortalecer el sentimiento de pertenencia y la convivencia entre los residentes.

Las fiestas concluyen este domingo

La elaboración de las alfombras de sal constituye uno de los actos centrales de las fiestas de La Minilla Baja, pero no el único. El programa festivo de este año también ha incluido actividades orientadas a fomentar la participación ciudadana y el encuentro entre vecinos.

Entre ellas destacó la denominada noche vecinal, concebida como un espacio para compartir experiencias, fortalecer las relaciones comunitarias y favorecer la implicación de los residentes en la vida del barrio.

Con el cierre de las fiestas este domingo, La Minilla Baja vuelve a demostrar la vigencia de unas tradiciones que han logrado mantenerse durante décadas gracias al compromiso de sus habitantes. La confección de las alfombras de sal sigue siendo, más de setenta años después de sus orígenes, uno de los principales símbolos de identidad y convivencia de este enclave de Las Palmas de Gran Canaria.