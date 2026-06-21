El pasado industrial de Las Canteras aflora con los temporales: retiran restos metálicos de la playa

La huella de los continuos temporales del último invierno sigue presente en la playa de Las Canteras. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha retirado del arenal restos industriales de la arena por motivos de seguridad. La falta de arena provocada por el fuerte oleaje de la borrasca Therese dejó al descubierto unas estructuras que durante las últimas décadas habían permanecido sepultadas. La aparición de vestigios de la antigua central eléctrica de La Cícer y de otros usos antiguos es algo recurrente cuando hay cambios en la composición de la playa. Además, Ciudad de Mar sigue intentando reparar otros destrozos provocados por el oleaje.

Desde la concejalía de Ciudad de Mar, que dirige Pedro Quevedo, explican que retiran este tipo de afloramientos del pasado industrial de Las Canteras "siempre que se pueda y supongan algún tipo de riesgo". En este caso, se trataba de una estructura circular incrustado en la arena que estaba suscitando quejas entre los usuarios de la playa. Los técnicos decidieron destruirlo con maquinaria dado que suponía tanto un obstáculo para los bañistas como por contener elementos metálicos oxidados.

Escalera precintada desde marzo

La estructura se encontraba a la altura del punto donde convergen las calles Churruca y Portugal. De hecho, la escalera de acceso desde el paseo lleva precintada desde el mes de marzo por motivos de seguridad ante la falta de arena en la playa. Los fuertes temporales del último invierno, y especialmente el paso de la borrasca Therese, han dejado al descubierto la base de la escalera y de buena parte del propio paseo en este tramo, de ahí que salieran a la luz estos restos de carácter industrial.

Trabajos para retirar los restos de la playa. / Ciudad de Mar

Las mismas fuentes precisan que solo pueden retirar del arenal los elementos artificiales que afloren a la superficie, dado que no pueden tocar el medio natural sin los respectivos permisos de Costas. Incluso, en caso de aparecer restos, pero, volver a quedar sepultados a los pocos días por la arena, el Ayuntamiento no puede destaparlos para retirarlos, "al suponer una alteración de la playa", explican. De hecho, en otras ocasiones han tenido que pedir permisos para restos que estaban semisoterrados.

Restaurar la playa a su estado original

Más allá de esta actuación, Ciudad de Mar sigue intentando restuarar la playa al estado en el que se encontraba antes del paso de Therese. Los problemas están principalmente en la zona de La Cícer, donde el oleaje retiró toneladas de arena y, en su lugar, dejó una duna de piedras. Casi tres meses después del último gran temporal, las olas todavía no han devuelto el arenal a su estado anterior.

El Ayuntamiento ha solicitado al Gobierno de Canarias si sería posible algún tipo de actuación para restituir el perfil de la playa, especialmente tras las quejas suscitadas por las escuelas de surf -los cambios en la arena han complicado la práctica de este deporte-. Para ello, el pasado miércoles técnicos de la ULPGC hicieron un último levantamiento topográfico que dictaminará qué hacer.

En cualquier caso, la investigadora María José Sánchez, quien está al frente del convenio firmado entre el Ayuntamiento y la Universidad, precisó en mayo que la arena se encuentra en la zona sumergida de la playa y que está terminará por volver con el régimen de vientos alisios del verano. Una intervención forzada en el litoral podría suponer un riesgo para el equilibrio del ecosistema de este espacio natural.

Grietas y huecos en el paseo

Los temporales del invierno también provocaron nuevos daños en las zonas más deterioradas del paseo de Las Canteras. Concretamente, han aparecido nuevas grietas y huecos en Los Lisos y Muro Marrero, a ambos lados de Playa Chica. La concejalía de Ciudad de Mar encargó en febrero un estudio a los técnicos de Urbanismo por si hiciera falta hacer alguna actuación de emergencia, cosa que no ha sido necesaria.

Este tramo del paseo lleva varios años pendiente de una reparación en profundidad. El proyecto para reparar el Muro Marrero quedó desierto el año pasado tras salir a licitación por 835.000 euros. Está previsto que salga a concurso este año con el precio revisado al alza. Según una inspección de 2023, la estructura que sustenta el paseo tiene daños en los contrafuertes y desperfectos varios en los alzados y los muros, una situación que ha ido agravándose.