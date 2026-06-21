Vecinos de El Román exigen acelerar la construcción de aceras tras 13 años de espera: "Nos sentimos engañados"

El ambiente en El Román es de cansancio. Vecinos de este barrio capitalino aseguran que están «hartos» de exigir las aceras de la carretera GC-308 tras 13 años de protestas. El descontento creció tras un accidente a principios de este mes en la vía, que ha sido la gota que ha colmado el vaso. Los residentes reiteran que la vía es peligrosa tanto para vehículos como para los peatones, sobre todo para los colectivos más vulnerables como las personas con movilidad reducida y los niños. Por ello, saldrán a la calle el 18 de septiembre en una manifestación que partirá de la entrada de El Román hasta la rotonda del túnel del Centro Comercial Los Alisios. Desde el Cabildo de Gran Canaria destacan que el proyecto ya está redactado y están pendientes de las expropiaciones, por lo que niegan que haya dejadez.

El presidente de la asociación de vecinos de El Román, Rafael Carlos Batista, lamenta que no han visto novedades en el proyecto desde que comenzó el proceso de las expropiaciones en 2021, cuando el acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de Las Palmas. El Cabildo de Gran Canaria ha informado a este periódico que están preparando las propuestas de mutuo acuerdo con los propietarios y valoraciones del suelo para que el servicio de Patrimonio las tramite y poder adquirir esos terrenos. «Hay que ser conscientes de que es una obra complicada de ejecutar porque hace falta adquirir mucho suelo para hacer las aceras, pero en ningún momento es un proyecto que esté abandonado ni rezagado», afirman fuentes de la consejería de Obras Públicas.

Antes de que se produjera el accidente, los vecinos colocaron ocho carteles en la zona denunciando la peligrosidad de la carretera y la tardanza por parte de la administración pública para ejecutar los trabajos. «Nos los quitaron todos excepto los que estaban colocados en las viviendas», cuenta Batista, que adelanta que colocarán más pancartas en las próximas semanas.

Cronología

En 2013 comenzaron los movimientos vecinales para exigir las aceras, y en 2014 se presentó el primer proyecto. Sin embargo, en 2016 ante el aumento de accidentes, la falta de información y de avances, los vecinos se manifestaron en dos ocasiones. En 2019, con el nuevo gobierno del Cabildo de Gran Canaria, se presenta un nuevo proyecto. En 2022, los vecinos acudieron al Pleno del Gobierno Insular para reclamar la declaración del proyecto como urgente con el objetivo de agilizar las expropiaciones, una petición que fue rechazada. A principios de 2024 se reunieron con el equipo técnico del proyecto, al año siguiente mantuvieron otra reunión y la última fue en febrero de este año. «Estamos hartos de tantas reuniones y de tanto ‘estamos trabajando’, nos sentimos 100% engañados», afirma el presidente vecinal.

La presidenta de la plataforma GC-308, Ana Martel, cuenta que tareas tan cotidianas como tirar la basura se convierten en un peligro por las características de la vía. La vecina pone como ejemplo los contenedores de basura cercanos a su vivienda, donde un coche se estrelló el año pasado. También advierte que por las noches el peligro es mayor por la baja de visibilidad y la rapidez por la que circulan los coches. Esto sumado a que la vía es muy estrecha y que, según apunta, en algunas zonas el espacio para caminar es de tan solo 20 centímetros, consideran que la peligrosidad es alta. «No pedimos tanto, es una necesidad», considera.