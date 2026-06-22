Los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria se suman la manifestación de limpieza del viernes

Ambiente caldeado entre los trabajadores públicos de Las Palmas de Gran Canaria. Los bomberos se suman a la manifestación que tendrá lugar en la plaza de Santa Ana el próximo viernes, 26 de junio, coincidiendo con la huelga que los comités de empresa del Servicio Municipal de Limpieza han acordado para ese mismo día. El Servicio de Extinció de Incendios y Salvamento (Seis) se solidariza así con la causa, tal y como anunciaron este lunes en una rueda de prensa conjunta y en la que también invitaron a participar en la concentración a trabajadores de otros servicios que tengan reivindicaciones pendientes.

Los comités de empresa de Recogida de Residuos Sólidos y de Limpieza Viaria presentes en la rueda de prensa volvieron a mostrar su rechazo a la conversión del órgano que rige el servicio en una empresa municipal. Temen que este cambio de vinculación efecte a sus empleos y su condición de funcionarios. "No estamos de acuerdo, perdemos nuestra RPT (Relación de Puestos de Trabajo) como empleados públicos y pasaremos a negociar un posterior convenio colectivo", explicó Israel Batista, vicepresidente del comité de Recogida.

Promoción y Geursa

Además del plano laboral, los trabajadores entienden que esta nueva empresa supondrá un problema a la hora de gestionar el presupuesto municipal y puso de ejemplo "la morosidad" que tienen tanto la Sociedad de Promoción como Geursa. "El cambio tiene que ser consensuado con la parte social", subrayó. En este sentido, Batista planteó que "hay otras fórmulas para para gestionar el servicio y mantener nuestra condición de empleados públicos".

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria encargó el año pasado un estudio para transformar el Servicio Municipal de Limpieza. Este barajaba cuatro opciones y, por el momento, el Consistorio se ha decantado por la conversión en una empresa pública, tal y como anunció el equipo de gobierno de Carolina Darias en rueda de prensa el pasado mes de mayo. Los comités de empresa se han mostrado contrarios y, además de la huelga prevista para este viernes y hay una segunda jornada prevista para el 31 de julio. Ambas coinciden con los plenos de cada mes.

Respaldo de Bomberos

Los trabajadores de limpieza han conseguido ya el respaldo de los bomberos. "Nos encantaría que otros colectivos se sumaran a la concentración del día 26 por la precarización de los servicios públicos de este ayuntamiento", alentó Raúl Esclarín, delegado de UGT en el cuerpo. "Lo que le está sucediendo al servicio de Limpieza es el espejo en el que nosotros estamos, con una plantilla totalmente obsoleta que no cubre las necesidades de la ciudad", explicó a los medios.

"Hay días que tenemos 10 hombres para cubrir toda la ciudad", denunció el delegado sindical, a la vez que recordó que el parque de Vegueta lleva meses cerrado. Incluso, aseguró que "los compañeros más jóvenes de las últimas promociones están opositando a otras administraciones para irse de aquí" ante los problemas que están teniendo. Según este, no han tenido una reunión con el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez "desde hace seis meses".