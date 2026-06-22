Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2027: la Gran Cabalgata y el Entierro de la Sardina se celebrarán en fines de semana diferentes

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2027 dedicado a 'La música' empieza a calentar motores con varias novedades en su programación. Este lunes, los concejales de Carnaval, Héctor Alemán, y el director artístico, Josué Quevedo, presentaron en el Palacete Rodríguez Quegles el calendario de actos que se celebrarán del 22 de enero al 28 de febrero.

Anunciaron también la apertura del plazo para presentar propuestas al concurso del cartel, que permanecerá abierto hasta el 22 de julio. Como en la pasada edición, la elección final recaerá en el público durante una gala, después de que un jurado seleccione seis obras finalistas.

Cambios en el calendario de actos

Entre las principales novedades está el traslado de la Gala de la Reina al lunes 8 de febrero, víspera del festivo Martes de Carnaval, así como el cambio de fecha de la Gala de la Gran Dama, que pasará del domingo al viernes.

También se reservarán dos viernes consecutivos al mundo drag y se separarán en el calendario la Gran Cabalgata y el Entierro de la Sardina, "equilibrando el volumen y la intensidad de los actos en dos fines de semana", subrayó el responsable del área.

Alemán señaló que la distribución del programa responde a las peticiones de los colectivos y busca facilitar tanto la participación como el seguimiento de los actos por televisión. "Los cambios no son azarosos, el programa se adpata a las peticiones de los colectivos, favorece la participación y facilita el seguimiento por televisión".

Un inicio centrado en la cantera

El director artístico del Carnaval, Josué Quevedo, añadió que el Desfile anunciador y el pregón tendrán lugar el viernes 22 de enero. El primer fin de semana estará dedicado a los actos infantiles y a los grupos de base. El sábado 23 de enero se celebrará el concurso coreográfico por la mañana y el concurso de murgas infantiles por la tarde.

El domingo 24 de enero será el turno del concurso de comparsas infantiles, que regresa a la competición tras varios años solo en formato de exhibición. "Por primera vez en mucho tiempo vamos a tener un concurso de comparsas infantiles, pasamos de tener dos comparsas a tener seis", subrayó. "Significa que la cantera está empezando a evolucionar".

La semana del 25 al 31 de enero estará centrada en los grupos del Carnaval. Las fases de murgas se celebrarán entre semana, la final tendrá lugar el sábado 30 de enero y el concurso de comparsas se desarrollará el viernes, cita que también tendrá mayor participación que en años anteriores. La agenda de esa semana concluirá con la Gala del Trono Infantil el domingo.

Galas, disfraces y actos familiares

La tercera semana incluirá algunos de los actos de mayor participación familiar. El viernes 5 de febrero se celebrará la Gala de la Gran Dama, otra de las novedades. "Siempre se destinaba al domingo, pero le hemos querido dar más protagonismo y así que los más mayores tengan su gala un día en el que el nivel de audiencia es mayor", resaltó Josué Quevedo.

El sábado 6 de febrero, el concurso de disfraces para adultos; y el domingo 7 de febrero, la jornada dedicada a las mascotas con el tradicional Carnaval canino.

A partir del lunes 8 de febrero, el calendario ganará intensidad con la Gala de la Reina. "Creemos que empezar la víspera del día grande con un acto emblemático como este es todo un acierto aprovechando el prime time", destacó Alemán, quien añadió que el Carnaval es una fiesta "viva" y "dinámica" que se adapta a las circunstancias y a su gente. Por su parte, Josué Quevedo hizo hincapié en la noche en que se corone a la Reina "dará comienzo el Carnaval de calle", por lo que este acto da el pistoletazo de salida a la primera noche de carnaval.

Creemos que empezar con la Gala de la Reina la víspera del Martes de Carnaval es todo un acierto Héctor Alemán — Concejal de Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

El martes 9 de febrero, Martes de Carnaval, habrá una jornada completa de actividades y se celebrará la Cabalgata infantil. El viernes 12 de febrero tendrá lugar la Preselección Drag, mientras que el sábado 13 de febrero tendrá lugar un desfile entre la calle Galicia y las ramblas de Mesa y López, junto a una fiesta familiar. El domingo 14 quedará reservado para la gran matinal infantil y para una cita nocturna centrada en el maquillaje en Santa Catalina.

Dos viernes para el drag

La penúltima semana estará dedicada en buena parte a una de las señas de identidad del Carnaval capitalino. El viernes 19 de febrero se celebrará la despedida del reinado de 'La Tacones' y la selección de los finalistas que competirán por entrar en el cuadro de honor de la Gala Drag Queen.

El sábado 20 de febrero, la Gran Cabalgata recorrerá la ciudad con las tradicionales carrozas y los grupos carnavaleros. "La gran novedad es que no pisamos al gran artista que actúe esa noche", subrayó Quevedo. "La Gran Cabalgata puede empezar a una hora y terminar sin prisa para que de comienzo la noche de Carnaval sin ajetreos", apuntó Josué Quevedo.

El domingo 21 de febrero se celebrará el Carnaval Senior, que también se separa del mismo día en el que se realizaba el Carnaval infantil. "Así cada día, tanto los niños como los mayores, tienen su propio protagonismo".

La Gran Cabalgata puede empezar a una hora y terminar sin prisa para que de comienzo la noche de Carnaval sin ajetreos Josué Quevedo — Director artístico del Carnaval

La última semana del programa, del 22 al 28 de febrero, incluirá la Noche de Transformistas, prevista para el martes 23 de febrero, y Divas por la Corona, el jueves 25 de febrero. "Este concurso ha venido para quedarse, el año pasado enseñó la patita y en este le vamos a dar un giro bastante potente". La organización plantea ambos actos como espacios de visibilidad para veteranos y nuevas generaciones vinculadas a una tradición que ha formado parte de la evolución del Carnaval.

En esos días también se celebrará la Gala de la Integración, el miércoles 24, además de conciertos los días 26 y 27 de febrero, que serán las últimas Noches de Carnaval de la edición. El cierre llegará el domingo 28 de febrero con la prueba 'Viudas a la carrera' y el Entierro de la Sardina. Ese mismo día se dará a conocer la alegoría del Carnaval de 2028.

Sobre los artistas internacionales: "Aun es pronto"

Tanto el concejal de Carnaval como el director artístico apostaron por seguir con el mismo modelo "que ha sido de éxito para los Carnavales de esta ciudad", subrayó Alemán, quien apostó por la combinación de artistas locales e internacionales. Aunque no anunciaron la participación de artistas internacionale: "Todavía es pronto para eso", añadió Alemán, sí resaltaron la alta participación del talento canario, "que supone más del 80%".

Sobre los gastos económicos que las carnestolendas generan, Quevedo quiso matizar que hay un "bullicio positivo" sobre eso. "La calle habla, y la calle se llena, eso es porque en estos tres años lo estamos haciendo bien". Los espacios destinados a las celebraciones tampoco fueron desvelados. "Están pero poco a poco se irán desvelando los detalles", añadió Alemán.

Durante la presentación, el concejal informó que el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ha obtenido la certificación Eventsost, un reconocimiento que acredita la implantación de una estrategia de sostenibilidad en la planificación, producción y operativa del evento.