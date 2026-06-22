El combustible fantasma del Puerto de Las Palmas: 131.000 toneladas que salen de La Luz y cuentan en Tenerife

El suministro de combustible en el Puerto de Las Palmas ha caído en lo que llevamos de 2026 y esta situación tiene, según la Autoridad Portuaria, una explicación principal que no aparece a simple vista en las estadísticas: parte del combustible sale cargado desde el recinto capitalino, pero se entrega finalmente en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Allí es donde computa la operación.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, puso este lunes el foco en una gabarra de un solo eje que no puede realizar labores de suministro en el puerto grancanario porque no reúne las condiciones de seguridad exigidas por la Capitanía Marítima de Las Palmas. La misma embarcación, sin embargo, sí opera en Santa Cruz de Tenerife, donde descarga el combustible que previamente ha cargado en Las Palmas.

Dónde se contabilizan las toneladas de combustible

“La explicación a la bajada de suministro de combustible parece encontrarse principalmente en una gabarra de un solo eje que no puede operar en nuestro puerto por no contar con las condiciones de seguridad exigidas por Capitanía Marítima”, señaló Calzada en un comunicado difundido a los medios. Esa gabarra, añadió, “carga combustible en el Puerto de Las Palmas y lo suministra en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, contabilizándose las toneladas allí y no aquí”.

El bunkering, una actividad clave para el Puerto de Las Palmas, acumula hasta mayo una caída del 6,68% en el recinto capitalino, con 1 suministradas. En el conjunto de los cinco puertos de la Autoridad Portuaria, el descenso es muy similar, del 6,70%, con 1.083.023 toneladas.

Calzada aseguró que el ente portuario lleva meses revisando los datos para precisar las causas de esa bajada. La evolución acumulada arrancó el año prácticamente plana, con un -0,69% en enero, repuntó en febrero hasta el +4,96% y volvió a terreno negativo en los meses siguientes: -2,48% en marzo, -7,27% en abril y -6,68% en mayo.

Toneladas que salen de Las Palmas y computan en Tenerife

La Autoridad Portuaria sostiene que el balance sería muy distinto si esas toneladas se atribuyeran al puerto donde se carga el combustible y no al puerto donde se presta finalmente el suministro. Según sus cálculos, la operativa de esa gabarra supondría añadir 131.311 toneladas al dato de Las Palmas, hasta alcanzar 1.210.947 toneladas. En ese escenario, el resultado pasaría de la caída actual a un incremento del 12,16%.

El origen del desfase estadístico está, según Calzada, en la diferencia de criterio entre las dos capitanías marítimas. Capitanía Marítima de Las Palmas no autoriza a esa gabarra a suministrar combustible en el puerto grancanario al no disponer de doble eje. Capitanía Marítima de Santa Cruz de Tenerife, en cambio, sí permite su operativa en ese recinto.

A ese factor se añade el efecto del mal tiempo. La Autoridad Portuaria señala que las condiciones meteorológicas adversas han reducido algunas operaciones de suministro en Las Palmas por motivos de seguridad. También cita la alta demanda del puerto para esta actividad, aunque coloca la operativa de la gabarra y la meteorología como los elementos que más pesan en la caída acumulada.

Un efecto que también se detectó en 2025

El comportamiento resulta recurrente. Un estudio interno de la Autoridad Portuaria recoge que en 2025 salieron del Puerto de Las Palmas 255.477 toneladas de combustible que, por distintos motivos, se suministraron finalmente en Santa Cruz de Tenerife. Ese volumen tampoco computó en las estadísticas de Las Palmas.

“Ese combustible que sale de Las Palmas no computa en nuestras estadísticas, sino en las del Puerto de Santa Cruz de Tenerife”, lamentó Calzada. Según la presidenta, si esas toneladas se hubieran incorporado al balance del recinto grancanario, la Autoridad Portuaria habría cerrado 2025 con 2.858.580 toneladas suministradas, un 10% más.

El tráfico total crece un 1,95% hasta mayo

La caída del combustible contrasta con la evolución general del tráfico portuario. La Autoridad Portuaria de Las Palmas cerró mayo con 14.870.306 toneladas en el acumulado anual, un 1,95% más que en el mismo periodo del año anterior. Son 284.072 toneladas adicionales respecto a 2025.

El Puerto de Las Palmas movió 12.906.722 toneladas en los cinco primeros meses del año, un 1,20% más. Arrecife alcanzó 844.015 toneladas, con un incremento del 3,61%; Puerto del Rosario creció un 0,88%, hasta 695.636 toneladas; Salinetas subió un 45,15%, con 315.514 toneladas; y Arinaga retrocedió un 2,31%, hasta 108.419 toneladas.