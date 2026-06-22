El corredor verde de Tamaraceite a Ciudad Alta vive un acelerón

Con más de 10.300 árboles y arbustos, el corredor verde que conectará Tamaraceite y Ciudad Alta pega un acelerón. Este proyecto transformador, uno de los más relevantes que se están ejecutando en LasPalmas de Gran Canaria, tiene siete fases. En dos meses ha tomado forma: dos tramos finalizados y otros tres recién adjudicados, por lo que las obras arrancarán este verano. Quedan pendientes poner en marcha los conectores y La Mayordomía. La idea global será transformar 459.016 metros cuadrados, de terrenos yermos a zonas verdes.

Este proyecto de renaturalización pretende conectar el núcleo de Tamaraceite, uno de los que mayor crecimiento ha tenido en los últimos años en la capital, con el resto de la trama urbana. Además de articular los barrios de la Nueva Ciudad Alta que se desarrollaron, especialmente durante la boom del ladrillo previo a la crisis de 2008. Se trata de antiguas fincas agrícolas y terrenos con dimensiones considerables que, con la expansión de la ciudad, han ido quedando aislados entre sí.

Fondos europeos Next Generation

Esta sería la clave del proyecto, el cual cuenta en buena parte de sus tramos con financiación del Ministerio de Transformación Ecológica, con fondos europeos NextGenerationEU -también se han tenido que introducir fondos del Plan de Cooperación, del FDcan y fondos propios para tres fases-. De hecho, este impulso coincide con la finalización este año de los plazos para ejecutar la financiación procedente de la UE.

El primer tramo del corredor verde fue inaugurado el pasado mes de abril. Concretamente, la actuación ha permitido transformar las dos laderas que circundan el barrio de Hoya Andrea. Este nuevo pulmón verde cuenta con 490 nuevos ejemplares de flora autóctona distribuidos en un espacio de 22.000 metros cuadrados, con veroles, acebuches, dragos o tabaibas. Además, cuenta con senderos con bancos, casas para pájaros y hoteles para insectos.

Lagartario de Tamaraceite

El otro tramo que está ya finalizado desde mediados del pasado mes de mayo es el del lagartario de Tamaraceite. El recorrido, paralelo al cauce del barranco homónimo, se ha habilitado como hogar de numerosos ejemplares de lagartos de Gran Canaria (Gallotia stehlini), especie endémica de la Isla y de gran valor al estar en peligro de extinción. De hecho, el proyecto ha permitido dar un hogar seguro a los ejemplares que fueron desplazados por la construcción de viviendas en las inmediaciones.

Ejemplar de lagarto de Gran Canaria en el lagartario de Tamaraceite. / LPR

Este lagartario, el cual es una continuación del habilitado años atrás junto al parque de Tamaraceite Sur, incluyó la plantación de cardones, dragos, guaydiles y tarajales. Especies similares a las ya plantadas en el espacio entre el aparcamiento del parque comercial y el enlace de Lomo los Frailes, cuya reforestación se hizo en 2022 de la mano de Foresta y la Fundación Dinosol; en este caso con unos 2.200 ejemplares.

Tramos adjudicados en junio

Estos dos tramos del corredor verde ya inaugurados han contado con fondos Next Generation para su realización. Concretamente, ha sido necesaria una inversión de 689.777 euros. Los otros tres tramos del proyecto adjudicados este mes -Los Tarahales, Las Torres y el barranco de La Ballena- cuentan también con financiación europea. Las obras podrán comenzar en las próximas semanas.

El tramo del barranco de La Ballena tratará de reverdecer las laderas a ambos lados de la GC-23 que han quedado constreñidas por los barrios del Pilar y La Minilla. Un área de 168.430 metros cuadrados donde se plantarán 4.808 ejemplares entre árboles y arbustos. La actuación contará con cinco senderos, refugios para aves y hoteles para insectos. Será una forma de coser los barrios cercanos mediante la renaturalización de las parcelas de la zona que han quedado sin construir. Ha sido adjudicado por 369.641,28 euros.

Actuación del Corredor Verde en el Barranco de La Ballena. / LP /DLP

En cuanto a los tramos de Las Torres y Los Tarahales, adjudicados a lo largo de este mes, la idea será crear pequeñas áreas arboladas en buena parte de las parcelas sin construir a lo largo del mismo barranquillo. El primer tramo, con una inversión de 551.000 euros procedentes de fondos municipales, pretende transformar dos parcelas pendientes entre la calle Albahaca y el campo de fútbol de La Feria. El segundo tramo, plantea otros 2.000 árboles y arbustos entre las calles Hoya del Enamorado y Lomo la Plana.

La Mayordomía

En cuanto a La Mayordomía, la transformación de esta finca de 170.000 metros cuadrados quedó desierta el pasado mes de abril tras no presentarse ninguna empresa. Se trata de un terreno de grandes dimensiones entre los barrios deTamaraceite, Lomo de los Frailes y Hoya Andrea. La idea será crear senderos y reforestar el espacio, aunque el Plan General contempla actuaciones de mayor calado. El Ayuntamiento ha comunicado que la obra se hará mediante un negociado sin publicidad.

Quedan pendientes las conexiones del proyecto, en este caso con financiación del Fdcan, que acaban de quedar desiertas. La idea será rehabilitar o adaptar senderos o vías urbanas ya existentes entre cada uno de los seis proyectos restantes con el objetivo de dar continuidad a las distintas actuaciones y facilitar el tránsito entre ellas. El proyecto contempla mejoras en unos 12 kilómetros lineales de recorrido, distribuidos entre los barrios de La Suerte y La Minilla.