Llamado a huelga en el Servicio de Limpieza de Las Palmas de Gran Canaria contra la conversión en empresa del departamento

Los empleados del Servicio Municipal de Limpieza de Las Palmas de Gran Canaria han sido llamados a secundar una huelga a jornada completa los próximos días 26 y 31 de julio. El motivo de la protesta es el rechazo frontal al plan del Ayuntamiento de modificar la relación jurídica de la plantilla con la corporación, transformando lo que hasta ahora es un departamento municipal en una sociedad de gestión.

En una rueda de prensa celebrada este lunes, los representantes sindicales denunciaron que esta conversión supondrá un grave deterioro de sus condiciones laborales al dejar de ser personal funcionario, al tiempo que vaticinaron un empeoramiento del propio servicio público de limpieza.

Temor a la precariedad y al ejemplo de Sagulpa

Como portavoz del colectivo, Israel Batista, vicepresidente del comité de empresa del área de Recogida de residuos, explicó que la oposición al cambio de vinculación jurídica responde al temor de dejar de ser empleados públicos y a sufrir mermas económicas.

Batista justificó este recelo poniendo como ejemplo la situación de otras empresas dependientes del consistorio capitalino, como la Sociedad de Promoción o la empresa de aparcamientos Sagulpa. Según denunció, en estas entidades el paso a la gestión indirecta ha conducido a una rebaja en la financiación que genera morosidad, amenazándolas incluso con la disolución debido a su "inestabilidad económica".

Por ello, argumentó que la huelga busca defender la estabilidad del empleo y frenar la "progresiva privatización de los servicios públicos más esenciales".

Alianza con los Bomberos ante un "colapso técnico" este verano

La movilización no se limitará al sector de la limpieza. Los trabajadores han sumado fuerzas con la representación social del departamento de Bomberos municipal a través de un manifiesto conjunto bajo el lema "Por un empleo estable y digno y por mantener unos servicios públicos de calidad". Ambos colectivos convocan a todos los empleados del Ayuntamiento y a la ciudadanía a una concentración de protesta el viernes 26 de julio frente a las Casas Consistoriales, en la plaza de Santa Ana.

Por parte del cuerpo de Bomberos, el cabo y delegado sindical de UGT, Raúl Esclarín, describió una situación "dramática" en varias áreas de la corporación por una falta generalizada de personal y medios adecuados.

Esclarín alertó de las graves deficiencias que sufre la plantilla de extinción de incendios:

Plantilla obsoleta: Falta de efectivos para cubrir los turnos en condiciones de seguridad.

Falta de efectivos para cubrir los turnos en condiciones de seguridad. Cierre de instalaciones: El parque de bomberos de Vegueta lleva casi un año cerrado, mientras que el parque de La Isleta sufre aperturas y cierres intermitentes dependiendo del personal disponible cada día.

El parque de bomberos de Vegueta lleva casi un año cerrado, mientras que el parque de La Isleta sufre aperturas y cierres intermitentes dependiendo del personal disponible cada día. Riesgo estival: El portavoz sindical auguró que, con estas condiciones, "probablemente este verano vamos a llegar a un colapso técnico".

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Tensión en la rueda de prensa: La comparecencia pública de este lunes tuvo que celebrarse finalmente en la vía pública. Tanto Batista como Esclarín denunciaron el "talante poco democrático" de los responsables políticos del Ayuntamiento, después de que se les denegara la autorización para realizar la rueda de prensa en el interior de las dependencias del Servicio Municipal de Limpieza.