El macrocontrato de la basura de Las Palmas de Gran Canaria esquiva dos recursos y sigue camino de la adjudicación
El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias desestima los recursos de UGT y TSM Servicios Integrales, allanando el camino para la adjudicación del servicio de recogida de basuras valorado en 156,9 millones de euros.
El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias ha inadmitido los dos recursos presentados contra los pliegos del concurso para el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de Las Palmas de Gran Canaria, un contrato valorado en 156,9 millones de euros para los próximos ocho años.
Las resoluciones afectan a los recursos interpuestos por UGT Servicios Públicos y por la mercantil TSM Servicios Integrales, S.L.U. Con ambas decisiones, el procedimiento de contratación mantiene su validez y continúa su tramitación hacia la adjudicación del nuevo servicio.
El concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas, Francisco Hernández Spínola, señaló que las resoluciones “avalan el trabajo técnico y jurídico realizado por el Ayuntamiento” y permiten seguir avanzando “con todas las garantías” en un procedimiento que considera clave para la modernización del servicio de recogida de residuos.
El recurso de UGT
En el caso de UGT Servicios Públicos, el tribunal concluye que la organización sindical carece de legitimación para impugnar aspectos de la licitación que no estén vinculados de forma directa a la defensa de los intereses laborales de las personas trabajadoras.
La resolución también analiza varias de las cuestiones planteadas por el sindicato y respalda la actuación municipal en el cálculo de los costes laborales, la estimación del absentismo y las garantías de subrogación de la plantilla. El tribunal considera ajustada a derecho la metodología empleada por el Ayuntamiento para determinar el presupuesto base de licitación.
El recurso de TSM Servicios Integrales
El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos también inadmite el recurso presentado por TSM Servicios Integrales, S.L.U. En este caso, aprecia falta de legitimación activa después de comprobar que el objeto social de la mercantil recurrente no se corresponde con el objeto del contrato en licitación.
Un contrato de 156,9 millones
El nuevo contrato de recogida de residuos cuenta con un presupuesto base de licitación de 156.939.182,80 euros y una duración de ocho años. Según el Ayuntamiento, permitirá incorporar 191 profesionales, más de un centenar de vehículos destinados a la recogida y mantenimiento y más de 10.000 nuevos contenedores distribuidos por los barrios de la ciudad.
El modelo previsto incluye el incremento de las frecuencias de recogida, la extensión progresiva de la recogida selectiva de las cinco fracciones de residuos, nuevas herramientas tecnológicas para el control y seguimiento del servicio y medidas relacionadas con la economía circular, el reciclaje y la sensibilización ciudadana.
Al procedimiento concurren cuatro propuestas: la UTE formada por FCC Medio Ambiente y FCC Equal CEE Canarias; la UTE integrada por Acciona Servicios Urbanos y Bitumex; Valoriza Servicios Medioambientales; y Urbaser. Los servicios municipales continúan con la evaluación de las ofertas técnicas y del resto de criterios establecidos en los pliegos, antes de formular la propuesta de adjudicación.
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