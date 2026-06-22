Operativo antihogueras: Las Palmas de Gran Canaria se prepara para disfrutar con seguridad de la Noche de San Juan

Ante la previsión de que miles de personas se acerquen la Noche de San Juan al entorno de la playa de Las Canteras para disfrutar de una de las noches más especiales de la ciudad con motivo de sus Fiestas Fundacionales, el Ayuntamiento Las Palmas de Gran Canaria reforzará este martes los dispositivos de seguridad, prevención, movilidad y limpieza.

El operativo especial movilizará a efectivos de la Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil, Cruz Roja y varios servicios municipales. Uno de los objetivos será impedir la posible realización de hogueras, una práctica que no está permitida en la ciudad. Para ello, Protección Civil y el Servicio Municipal de Limpieza, con la colaboración de la Unidad de Mediación y Convivencia de la Policía Local, llevarán a cabo labores de localización y retirada de acopios de materiales que hayan sido preparados para ser quemados.

La Policía Local desplegará a la Unidad de Protección y Acompañamiento Local (Upal) para la atención de los menores y el Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (Goia-UE) llevará a cabo labores de vigilancia en el paseo marítimo. Mientras, Cruz Roja contará con una embarcación para responder ante posibles incidencias en el litoral.

El dispositivo incluirá también un Punto Violeta y Arcoiris, concebido como espacio de información, asesoramiento y apoyo para víctimas de agresiones sexistas o de cualquier otro tipo en el marco de los actos más multitudinarios de las fiestas.

Posibles cortes de tráfico

El Ayuntamiento contempla actuaciones específicas de seguridad y movilidad en el entorno del Auditorio Alfredo Kraus y la playa de Las Canteras, donde se celebrarán el acto institucional de entrega de Honores y Distinciones, el espectáculo de fuegos artificiales, el concierto de Álvaro de Luna y la posterior verbena.

En función de la afluencia de personas y vehículos, podrán adoptarse restricciones puntuales al tráfico. Entre las medidas previstas figura el posible cierre de las avenidas Príncipe de Asturias e Industrial José Sánchez Peñate, entre la rotonda de la Aviación y el Instituto de Educación Secundaria El Rincón, en la calle Castillejos.

También podrían establecerse cortes en las calles Simancas, entre Pavía y José Sánchez Peñate; Pavía, entre Numancia y la rotonda del Auditorio Alfredo Kraus; y Numancia, entre Pavía y José Sánchez Peñate.

El operativo prevé, además, la posibilidad de cerrar el acceso a El Rincón desde la autovía GC-2, en sentido Gáldar, si la concentración de público así lo aconseja.

Refuerzo de limpieza

El Servicio Municipal de Limpieza y el propio servicio de Ciudad de Mar desplegarán un operativo formado por 76 trabajadores y 23 vehículos para la limpieza viaria y la recogida de residuos. Las actuaciones se desarrollarán entre las 01.30h y las 05.30h del 24 de junio, para recuperar la normalidad tanto en la playa como en el paseo marítimo y las calles aledañas.

Además, se instalarán diez islas ecológicas a lo largo del paseo para facilitar la recogida selectiva de residuos durante la celebración y el dispositivo se completará con 46 contenedores de restos.

Desde el Consistorio recomiendan utilizar el transporte público para acudir a los actos programados, así como la importancia de seguir las indicaciones de los servicios de seguridad y emergencias para disfrutar de la mejor manera la noche más especial del año.