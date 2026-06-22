Cómo volver a casa en guagua tras los fuegos de San Juan en Las Canteras: 50.000 plazas y líneas especiales

Guaguas Municipales activará un dispositivo especial de transporte público con 50.000 plazas para la celebración de la Noche de San Juan en Las Palmas de Gran Canaria. El operativo comenzará a última hora de la tarde del martes 23 de junio y se mantendrá hasta la madrugada del miércoles 24, con el objetivo de facilitar los desplazamientos hacia la playa de Las Canteras, principal punto de concentración de la celebración.

El plan, coordinado con otros servicios públicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, contará con una treintena de vehículos exclusivos y se organizará en torno a dos puntos principales de embarque y desembarque: el Parque Santa Catalina y el Auditorio Alfredo Kraus.

Refuerzos para llegar a Las Canteras

El dispositivo de llegada se pondrá en marcha a última hora de la tarde del martes y se prolongará hasta la medianoche, coincidiendo con el inicio previsto de la tradicional quema de voladores en la playa de Las Canteras.

Los servicios intensificados con destino al Puerto serán la Línea 1, que cubre el recorrido Teatro-Puerto; la Línea 2, entre Guiniguada y Puerto por Tomás Morales; la Línea 12, entre Hoya de la Plata y Puerto; la Línea 33, que conecta Guiniguada y Puerto por Ciudad Alta; y la Línea 65, con servicio nocturno entre Puerto y Tamaraceite.

En dirección al área del Auditorio Alfredo Kraus, se reforzarán la Línea 17, entre Teatro y Auditorio; la Línea 25, entre Auditorio y Campus Universitario; la Línea 32, que enlaza Guiniguada y Auditorio por San Antonio; y también la Línea 65.

Salidas especiales tras la fiesta

En la zona del Auditorio Alfredo Kraus, el dispositivo de evacuación comenzará a las 23:30 horas y finalizará a las 03:00 horas. Para ello se habilitarán cuatro paradas exclusivas en la avenida industrial José Sánchez Peñate, junto al centro comercial Las Arenas.

Desde esta terminal especial saldrán cinco líneas extraordinarias bajo la denominación de Servicio Especial Noche de San Juan. Estos servicios no estarán sujetos a los recorridos comerciales habituales y funcionarán con frecuencias ajustadas a la demanda de viajeros. Una vez completado el trayecto, los vehículos regresarán a su punto de origen sin pasaje.

Los destinos previstos desde el entorno del Auditorio-Las Arenas serán Teatro-Vegueta-Hoya de la Plata, La Feria-La Paterna, Escaleritas-Schamann-Las Rehoyas, Siete Palmas-Tamaraceite y Puerto.

Recorridos hacia los barrios

La línea especial hacia Teatro-Vegueta-Hoya de la Plata partirá de la terminal del Auditorio-Las Arenas y, en su recorrido hacia el Cono Sur, realizará paradas en puntos como el Parque Romano, el Centro Insular, el Parque San Telmo, el Mercado de Vegueta y la Plaza Santa Isabel, antes de continuar por la avenida Blas Cabrera Felipe hasta Hoya de la Plata.

El servicio con destino La Feria-La Paterna saldrá desde la avenida Príncipe de Asturias, continuará por Juan Carlos I, con parada en el Hospital Doctor Negrín, y seguirá por el barrio de El Pilar y La Feria, con paradas en Infecar y el centro comercial La Ballena, antes de finalizar en La Paterna.

Imagen de archivo de los fuegos de San Juan desde Las Canteras. / José Carlos Guerra

La tercera línea especial conectará con Escaleritas, Schamann y Las Rehoyas. Su recorrido pasará por la avenida de Ansite, donde se ubica el cementerio del Puerto, y continuará por las calles Obispo Romo, Zaragoza y Don Pedro Infinito, antes de detenerse en Miller Bajo, Divina Pastora y Castillo de Mata. El trayecto concluirá en la terminal del Guiniguada, tras pasar por Primero de Mayo.

Siete Palmas y Tamaraceite

El cuarto servicio especial enlazará el Auditorio con Siete Palmas y Tamaraceite. La ruta tomará la avenida José Sánchez Peñate en dirección al Hospital Doctor Negrín, seguirá por Juan Carlos I y la avenida Pintor Felo Monzón, donde recuperará el recorrido habitual hasta el Intercambiador de Tamaraceite. En la misma parada estará disponible también una línea especial desde el Auditorio con destino al Puerto.

Desde el Parque Santa Catalina, otro de los puntos habituales de la celebración, se intensificarán los servicios de salida tras la quema de voladores en las líneas 12, 21/24, 22, 33 y 65. Además, a partir de las 23:45 horas, las paradas de la calle Eduardo Benot quedarán fuera de servicio por motivos de seguridad.