José Brito, de Barrios Orquestados: "Soy la herencia de una lucha por abrir senda más allá de los límites geográficos"

«En toda rebelión hay siempre un estado de indignación inherente y una epifanía que despierta nuestra particular cruzada». El músico y director de Barrios Orquestados, José Brito López, fue el encargado de dar voz a los 16 distinguidos en el acto de Honores y Distinciones de Las Palmas de Gran Canaria. Lo hizo con un discurso centrado en la rebelión «ante el opresor que lo quiere todo sin respetar a nadie, ante el ostracismo impuesto a las minorías, ante el rechazo a nuestros iguales por su procedencia, credo condición sexual o raza».

Una oda que da sentido al lema de la candidatura a Capital Europea de la Cultura, Rebelión de la Geografía. Yes que para Brito, su propia historia ha sido eso.: una rebelión. «Soy la tercera oportunidad de mi abuelo y la segunda de mi padre. Soy la herencia de una lucha por abrir senda más allá de los límites geográficos y de las barreras de un pensamiento oficialista impuesto», subrayó.

Su padre tuvo que compaginar sus estudios de trompeta y piano con «el reparto diario del pan y al cuidado de las tierras y las bestias» en la Hoya de San Juan de Arucas. Una historia de obstáculos que lo llevó a un barrio de la periferia de una una ciudad «hospitalaria, resiliente y multicultural», a Las Torres.

Hijos predilectos y adoptivos

Para Brito, todos los galardonados han tenido «una revelación como un acto de rebeldía ante las injusticias y la intolerancia». Entre los Hijos Predilectos, Dácil González demostró que la Isla puede entrar en los grandes circuitos culturales; el futbolista Jonathan Viera reivindica su compromiso con su comunidad de origen; la artista Roberta Marrero por rebelarse contra las normas impuestas.

Como Hijos Adoptivos, la docente Cecilia Dorado se rebela contra los techos de cristal; la activista Nereida Castro contra la desigualdad; el físico Javier Santaolalla lucha por divulgar la ciencia; y el neumólogo José Antonio Caminero, quien se rebela contra las fronteras sanitarias.

Medallas de oro

En cuanto a las Medallas de Oro, la Asociación Vecinal Artemi, que se rebela contra la resignación ciudadana; la Federación de Agrupaciones Folclóricas de Gran Canaria, se resiste al olvido; la Coral Cantata del Real Club Victoria que se moviliza desde el canto común; o Astican, empresa portuaria que desafía la lógica de la periferia económica.

También la Asociación Bientratar, que rechaza la normalización de la violencia cotidiana; Clipper como símbolo de identidad; el Hospital San José contra las desigualdades en el acceso a la atención sanitaria; y el cantante Quevedo, al luchar contra la idea estereotipada de que triunfar se logra solo en la distancia.