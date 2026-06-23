De Quevedo a Jonathan Viera: los nombres propios que Las Palmas de Gran Canaria homenajea en su 548 cumpleaños

El Auditorio Alfredo Kraus acogió este martes el acto institucional de entrega de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como parte de la celebración del 548º aniversario de las Fiestas Fundacionales de la ciudad. La interpretación del Himno de Canarias a cargo de los alumnos de Barrios Orquestados dio inicio al evento al que siguió un vídeo en el que algunos de ellos, jóvenes músicos integrantes de la organización social, recorrieron simbólicamente algunas de las zonas de la ciudad reivindicando la diversidad y la integración de los barrios "en esa gran orquesta que es la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria», reproducían.

Fue entonces cuando comenzó la entrega de distinciones de Hijas e Hijos Predilectos al compositor y director de Barrios Orquestados, José Brito; al futbolista Jonathan Viera; la bailarina y coreógrafa Dácil González y, a título póstumo, a la artista multidisciplinar Roberta Marrero, que recogió su hermana Filomena. Siguieron las distinciones de Hijas e Hijos Adoptivos. Los galardonados fueron el físico, ingeniero y divulgador científico Javier Santaolalla; el jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), José Antonio Caminero; la vicepresidenta de Unicef Comité Canarias, Nereida Castro y la catedrática de Educación Física de la Universidad de la ULPGC, Cecilia Dorado. En este momento hubo un recuerdo a los fallecidos este año, como el jurista José Mateo Díaz, el artista Luis Montul y la gestora cultural Dania Dévora.

Medallas de Oro

Las Medallas de Oro vinieron a continuación, la mayoría a entidades e instituciones. Ocho premiados entre los que se encontraba el Hospital San José; la Asociación Bientratar; la Coral Cantata del Real Club Victoria; la Federación de Agrupaciones Folklóricas de Gran Canaria (Fafgc); Clipper; Astilleros Canarios (Astican) y la Asociación de Vecinos Artemi, pero también una personalizada en el cantante Quevedo -Pedro Luis Domínguez Quevedo- que recogió en su nombre el productor musical Saot.

Tras la entrega de todas las distinciones, el recién nombrado Hijo Predilecto, José Brito, encabezó el discurso de agradecimiento en nombre de todos los galardonados. Resaltó que la ciudad «iza la cultura como estandarte de su identidad» y finalizó enfatizando un rotundo«No a las guerras».

Tras él llegó el momento más institucional con las palabras de la alcaldesa Carolina Darias quien se refirió a la Rebelión de la Geografía como lema que ha guiado los pasos de la candidatura de la ciudad para ser Capital Europea de la Cultura 2031. Una ciudad que reivindicó como «un puente de cruces». Se dirigió a todos los distinguidos por destacar en sus ámbitos y tuvo incluso un guiño simpático para Clipper, entidad que recibió la Medalla de Oro. «De naranja o de fresa, a todos nos gusta».

Un 'Mar de Islas'

Tras la parte más institucional, tuvo lugar el espectáculo musical Mar de Islas de la mano de los artistas Hirahi Afonso, María Zerpa, Abián Hernández y Beatriz García que evocaron las raíces e identidad canaria. Un viaje sonoro y visual que desde el Auditorio Alfredo Kraus llegaba a la orilla de la playa de Las Canteras.

Mientras el acto se desarrollaba, incluso minutos antes de comenzar, a las siete de la tarde, en el exterior del recinto un grupo de manifestantes, vecinos de algunos de los barrios de la ciudad, protestaban por la gestión municipal y por la situación de sus zonas.

Desde la falta de limpieza, la inseguridad y la falta de infraestructuras y vivienda pública fueron parte de sus consignas. «Las casas de Las Torres no se tocan», enfatizaba megáfono en mano Juan Angulo, portavoz vecinal de ese barrio. En las pancartas se leía «Pgou igual que Valka, Urbanismo corrupto». Muy cerca de ellos, varios artistas urbanos empatizaban con su música «el descontento».