Así será San Juan en Las Palmas de Gran Canaria: voladores y actuaciones musicales

Las Palmas de Gran Canaria cumple 548 años. La capital grancanaria conmemora hoy el aniversario del asentamiento de las tropas castellanas capitaneadas por Juan Rejón a los pies del Guiniguada, germen de la ciudad actual. La efeméride, que coincide con la festividad de San Juan, se celebrará con fuegos artificiales y actuaciones musicales en Las Canteras, en una noche que volverá a reunir a miles de personas en el litoral.

La programación comenzará por la tarde con el acto de Honores y Distinciones, previsto a las 20:00 horas, en el que se entregarán las Medallas de Oro y los reconocimientos de Hijos Predilectos e Hijos Adoptivos a personas y colectivos vinculados a la ciudad.

Como antesala a este encuentro institucional, la candidatura LPGC’31 trasladará el espíritu de la exposición Rebel Walls. Urban Stories a las puertas del Auditorio Alfredo Kraus. Entre las 17:00 y las 20:00 horas, la dinamización impulsada por Rebelión de la Geografía, ofrecerá una programación con exhibiciones de danza urbana, batallas de baile, actuaciones de rap y freestyle, además de la participación de La Musicleta.

Concierto de Álvaro de Luna

Ya por la noche, la plaza de La Música acogerá a las 22:00 horas el concierto de Álvaro de Luna. El artista sevillano, conocido por éxitos como Juramento eterno de sal, que supera los 22 millones de reproducciones en Spotify, será uno de los principales reclamos musicales de la jornada.

El momento más esperado llegará a medianoche, cuando los fuegos artificiales iluminen el cielo de Las Canteras. Desde la zona de Los Muellitos se lanzarán 195 kilos de pólvora durante más de diez minutos dentro del espectáculo pirotécnico ‘Noche de magia y fuego’. La exhibición contará con una amplia variedad cromática, secuencias clásicas, palmeras y otras figuras, además de efectos como el Time Rain, los Crossettes, y otras sorpresas que solo se descubrirán a pie de playa durante la madrugada.

Tras los fuegos artificiales, la plaza de la Música se transformará en una verbena con la actuación de Tataband, que tomará el relevo sobre el escenario pasada la medianoche (a las doce y veinte minutos).

Dispositivo de seguridad

Para garantizar el desarrollo de la celebración, el Ayuntamiento capitalino ha diseñado un dispositivo especial de seguridad, que contempla posibles restricciones puntuales al tráfico en función de la afluencia de personas y vehículos. En ese caso, podrían cerrarse las avenidas Príncipe de Asturias e Industrial José Sánchez Peñate, entre la rotonda de la Aviación y el Instituto de Educación Secundaria El Rincón, en la calle Castillejos.

También podrían establecerse cortes en la calle Simancas, entre Pavía y José Sánchez Peñate; en Pavía, entre Numancia y la rotonda del Auditorio Alfredo Kraus; y en Numancia, entre Pavía y José Sánchez Peñate. Además, el dispositivo prevé la posibilidad de cerrar el acceso a El Rincón desde la autovía GC-2, en sentido Gáldar, si la afluencia de público así lo requiere. Por este motivo, la administración municipal recomienda utilizar el transporte público para desplazarse por la ciudad.

Con el objetivo de que a la mañana siguiente todo vuelva a la normalidad. Un dispositivo de limpieza compuesto por 76 trabajadores y 23 vehículos limpiarán las zonas de fiesta entre las 01:30 y las 05:30 horas.