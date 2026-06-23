Estas son las 16 personas y entidades distinguidas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria celebra este lunes su 548 aniversario. La capital grancanaria conmemora el asentamiento de las tropas castellanas capitaneadas por Juan Rejón a los pies del Guiniguada, origen de la ciudad actual, en una jornada marcada por los actos institucionales y una de las noches más esperadas del año: la de San Juan.

La celebración volverá a convertir la playa de Las Canteras en el gran epicentro festivo de la ciudad, con fuegos artificiales, música en directo y miles de personas reunidas en el litoral para dar la bienvenida a una nueva edición de las Fiestas Fundacionales.

La programación arrancará por la tarde con el acto de Honores y Distinciones, previsto para las 20:00 horas, en el que el Ayuntamiento entregará las Medallas de Oro y los reconocimientos de Hijos Predilectos e Hijos Adoptivos a personas y colectivos vinculados a la capital. En esta edición, un total de 16 personas y entidades serán distinguidas por su contribución al desarrollo de Las Palmas de Gran Canaria en ámbitos tan diversos como la ciencia, la judicatura, la cultura, el espectáculo, el movimiento vecinal, la salud, la empresa, el compromiso social y el deporte.

Como antesala a este encuentro institucional, la candidatura LPGC'31 trasladará el espíritu de la exposición Rebel Walls. Urban Stories a las puertas del Auditorio Alfredo Kraus. Entre las 17:00 y las 20:00 horas, la iniciativa impulsada por Rebelión de la Geografía ofrecerá exhibiciones de danza urbana, batallas de baile, actuaciones de rap y freestyle, además de la participación de La Musicleta.

La música continuará por la noche en la plaza de La Música, donde a partir de las 22:00 horas actuará Álvaro de Luna. El artista sevillano, conocido por temas como Juramento eterno de sal, uno de sus mayores éxitos en las plataformas digitales, será uno de los grandes reclamos de una noche de San Juan que volverá a iluminar la bahía de Las Canteras.

Personas y entidades que recibirán este año las Medallas de Oro de la ciudad, así como los reconocimientos de Hijos e Hijas Predilectas e Hijos e Hijas Adoptivas de Las Palmas de Gran Canaria

Medallas de Oro de Las Palmas de Gran Canaria

El artista Quevedo, en la azotea de un hotel de la capital grancanaria / José Pérez Curbelo

Pedro Luis Domínguez Quevedo: las canciones de Quevedo han llevado el nombre del archipiélago al panorama mundial de la música urbana, poniendo la atención en Las Palmas de Gran Canaria por ser uno de los focos de inspiración de sus letras. La vinculación del artista con la capital grancanaria no se limita a una etiqueta biográfica, sino que se erige como un símbolo de pertenencia y emocionalidad que está presente en muchos de sus temas, como es el caso de Ahora qué.

Juego de mesa de la iniciativa Bientratar / LPR

Asociación Bientratar: la asociación Bientratar, con apenas cuatro años de trayectoria, ha llegado hasta el Parlamento de España con una firme apuesta por las relaciones saludables y el entendimiento. Una de las claves del éxito es hacer que la prevención sea divertida. A través de dinámicas con talleres, juegos y grupos de escucha, permiten diagnosticar las actitudes violentas que se dan en las familias, los entornos laborales y los colegios.

Vista aérea de las instalaciones de Astican en el Puerto de Las Palmas / La Provincia

Astican: el nombre de Las Palmas de Gran Canaria figura en el mapa internacional de las reparaciones navales gracias a la actividad que se desarrolla en el Puerto de Las Palmas, donde una de las empresas, Astilleros Canarios (Astican), se ha convertido en el principal operador privado de este sector en España. Con esta distinción, se reconoce la trayectoria de Astican, su contribución al desarrollo industrial, y su apuesta por la sostenibilidad y la innovación.

Miembros de la Coral Cantata en uno de sus ensayos. / LP/DLP

Coral Cantata: la agrupación nació hace 26 años del interés de varios socios del Real Club Victoria por reunirse y cantar como una actividad más. Al principio actuaban en actos vinculados a la entidad, pero, a medida que aumentaron su experiencia y sus capacidades, fueron ampliando su presencia a otros escenarios y propuestas culturales. El coro cuenta con una programación anual en la que atiende distintos compromisos en Navidad o Semana Santa.

Fachada del Hospital San José desde la playa de Las Canteras. / ANDRES CRUZ

Hospital San José: el hospital nació al mismo tiempo que la ciudad empezaba a transformarse alrededor del Puerto de La Luz y que, desde entonces, ha mantenido un vínculo estrecho con varias generaciones de grancanarios. El origen está ligado a la figura del doctor Bartolomé Apolinario Macías, médico y benefactor, que entendió la necesidad de crear un espacio de acogida y de cuidados. Esa vocación fundacional sigue siendo una de sus claves de la identidad.

La agrupación San Cristóbal, una de las fundadoras de la federación reconocida por Las Palmas de Gran Canaria / La Provincia

Agrupaciones Folclóricas: detrás de la Federación de Agrupaciones Folclóricas de Gran Canaria hay más de 4.000 personas que forman parte de los 114 grupos que están federados. De estos, la mayoría son agrupaciones folclóricas, que son aquellas en las que hay cuerpo de baile y música; también hay parranda que son los grupos solo de música, y cuerpos de baile, que son los más minoritarios. El premio coincide con su 40 aniversario.

Distintas autoridades en la celebración del 70 aniversario de Clipper. / LP / DLP

Clipper: el histórico refresco vio la luz en un garaje de Ciudad Jardín, en 1956, cuando los hermanos Mario y Octavio Juan Gómez comenzaron a escribir la historia de lo que acabaría convirtiéndose en el refresco por excelencia de las Islas. En aquel contexto, comenzaron a elaborar refrescos ante la dificultad de importarlos a Canarias. Lo que empezó con una bebida de fresa ha evolucionado con el paso de las décadas hasta dar lugar a una amplia gama de productos.

Asociación de vecinos Artemi, del barrio de San Juan. Medalla de Oro de la ciudad 2026. / Andrés Cruz / LPR

Artemi: bajo la premisa de la necesidad se fundó la asociación de vecinos Artemi hace medio siglo. El Risco de San Juan es uno de esos barrios que nacieron de las manos de sus propios vecinos. Todo comenzó en 1974, San Juan acogía a cientos de familias llegadas del interior de la Isla y en sus calles se multiplicaban las necesidades como el alumbrado o el asfaltado. Uno de sus objetivos también fue unificar las luchas vecinales del barrio y de la ciudad.

Hijos e Hijas Predilectas de la ciudad

El compossitor y director de Barrios Orquestados, José Brito / ANDRES CRUZ

José Brito: el director de Barrios Orquestados entiende la música como elemento de cohesión social. En 2012 se creó el proyecto en el que el objetivo era que los jóvenes estuviesen juntos en una orquesta de forma permanente. La idea era que fuese una enseñanza activa y colaborativa y que la teoría fuese posterior. Y hay un elemento más que a mí me parece muy significativo, que es la implicación de las familias en el proceso de aprendizaje.

Dácil González / LP / DLP

Dácil González: bailarina, coreógrafa, asistenta de dirección y gestora cultural. Su danza destaca por la investigación constante y la búsqueda de nuevos retos en el contemporáneo, así como por ser una mezcla de teatro físico y elementos teatrales. En la actualidad, está preparando una gira y en septiembre actuará en el Temudas con la pieza Selva. Para la artista, la danza es una profesión que requiere mucho sacrificio y trabajo diario.

Jonathan Viera celebra un gol anotado esta pasada temporada ante el Ceuta en el Gran Canaria. / José Pérez Curbelo

Jonathan Viera: el último bastión de un estilo futbolístico que parece haber quedado en desuso. Ahora, cuando lo que prima es lo táctico y lo físico por encima de casi cualquier cosa, jugadores como el grancanario son los que mantienen con vida algo tan característico como jugar en la calle. Todo empezó en el Árbol Bonito. Tras un periplo en el Atlético Feria, dio el salto a Las Palmas en 2005, donde se transformó en la siguiente gran perla amarilla.

La escritora y artista Roberta Marrero. / LP / DLP

Roberta Marrero: el premio se entrega a Marrero a título póstumo, que fue una artista total cuyo universo plástico se desenvolvió en múltiples líneas, desde la imaginería religiosa al fetichismo, pasando por la cultura pop, o el cómic, pero también sobre el travestismo y la política. El grueso de su obra gravitó sobre temáticas como la muerte, el deseo, pero, sobre todo, plasmó las redes de solidaridad dentro del movimiento LGBTIQ+ en España.

Hijos e Hijas Adoptivas de la ciudad

Javier Santaolalla en una charla en el CEIP Pepe Dámaso. / CARLOS NOVELLA

Javier Santaolalla: el doctor en Física y divulgador científico en redes sociales nació en Burgos, pero a corta edad se mudó a Gran Canaria, donde estudió Ingeniería de Telecomunicaciones en la ULPGC. Su trayectoria profesional continuó en el Centro Nacional de Estudios Espaciales en Francia, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas y la Organización Europea para la Investigación Nuclear.

Nereida Castro Martín, vicepresidenta de Unicef en Canarias / LPR

Nereida Castro: la vicepresidenta de Unicef Canarias recibe el reconocimiento por su extensa dedicación a la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, destacando su participación en el programa Ciudades Amigas de la Infancia. La iniciativa se trata de un programa de Unicef al que puede sumarse cualquier ciudad comprometido con el cumplimiento de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes. La capital se adhirió en el año 2021.

El doctor José Antonio Caminero en su consulta. / LP / DLP

José Caminero: el jefe del servicio de Neumología del Hospital Doctor Negrín y profesor de la ULPGC nació en Castilla-La Mancha, pero lleva 40 años viviendo en la capital. Estudió la carrera de Medicina y la especialidad de Neumología en Madrid. Le salió una plaza en Gran Canaria para trabajar en El Sabinal, donde estuvo dos años. Su idea era estar un par de años y luego volver a la Península. Sin embargo, encontró su propio hogar en la Isla y en la capital.

Cecilia Dorado, primera catedráticade Educación Física de España. / Juan Carlos Castro

Cecilia Dorado: la primera catedrática de Educación Física de España ha estado casi cuatro décadas vinculada a la ciudad. Mientras estudiaba trabajó en la empresa familiar, una experiencia que le enseñó el valor del esfuerzo y la constancia. Cuando llegó a Las Palmas de Gran Canaria comenzaron a surgir los retos académicos que marcarían su trayectoria. Con los años, los cambios en el sistema universitario le permitieron optar a la cátedra, que consiguió en 2010.

Honores, música y fuegos artificiales pondrán el broche a una jornada en la que Las Palmas de Gran Canaria celebrará sus 548 años de historia.