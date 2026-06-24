Las Canteras recupera la normalidad tras la Noche de San Juan con la retirada de casi 10 toneladas de residuos, un 12,1% menos que el pasado año

La playa de Las Canteras recuperó la normalidad durante la madrugada de este miércoles después de la celebración de la tradicional noche de San Juan. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desplegó un amplio dispositivo de limpieza que permitió retirar 9.775 kilos de residuos y acondicionar el principal arenal de la ciudad en apenas unas horas, ha informado este miércoles el Consistorio capitalino.

Las labores comenzaron a la 01:30 horas y se prolongaron hasta las 05:30 horas, coincidiendo con el final de los actos festivos de las Fiestas Fundacionales. El operativo actuó sobre la arena, el paseo marítimo y las vías cercanas para devolver el entorno a su estado habitual antes del inicio de la jornada.

Los servicios municipales retiraron 9.775 kilos de residuos tras la Noche de San Juan de 2026, frente a los 11.125 kilos recogidos un año antes, lo que supone un descenso del 12,1%. Pese a ello, la recogida selectiva aumentó ligeramente, al pasar de 725 a 775 kilos, impulsada por el incremento de los envases ligeros y del papel y cartón.

Dispositivo de limpieza de la Noche de San Juan en el paseo de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria / La Provincia

Un amplio despliegue de limpieza

El dispositivo especial estuvo integrado por 76 trabajadores y 23 vehículos, entre ellos baldeadoras, barredoras, camiones de recogida, furgones hidrolimpiadores y maquinaria específica para actuar sobre la arena.

Según los datos municipales, del total de residuos recogidos, 150 kilos correspondieron a vidrio, 500 a envases ligeros, 100 a papel y cartón y 25 a materia orgánica depositada de forma selectiva. Además, para las tareas de limpieza se utilizaron 260.000 litros de agua reutilizada y 60 litros de productos desinfectantes.

El Ayuntamiento también reforzó la recogida selectiva mediante la instalación de diez islas ecológicas distribuidas por el paseo de Las Canteras y 46 contenedores adicionales para residuos generales. Esta medida buscó facilitar el reciclaje y mejorar la gestión de los desechos generados durante una de las noches con mayor afluencia de público del año.

El Servicio Municipal de Limpieza y Ciudad de Mar inició el dispositivo especial de limpieza desde las 01:30 horas en la playa de Las Canteras

Los trabajos no se limitaron a Las Canteras. El servicio ordinario de limpieza también intervino en otros espacios costeros de la capital, como El Confital, Las Alcaravaneras, la Puntilla de San Cristóbal y La Laja.

Más de 50.000 asistentes y ninguna incidencia destacada

La celebración reunió a más de 50.000 personas en la playa de Las Canteras y sus inmediaciones, convirtiéndose nuevamente en uno de los principales eventos festivos de la ciudad.

Pese a la elevada asistencia, la noche transcurrió sin incidentes relevantes. Para ello, el Ayuntamiento coordinó un dispositivo de seguridad integrado por efectivos de la Unidad Técnica de Seguridad y Emergencias, Policía Local, Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja, en colaboración con la Policía Nacional.

La vigilancia se concentró especialmente en la Plaza de la Música y la zona de Los Muellitos, donde se celebraron conciertos y el espectáculo de fuegos artificiales. Además, se desplegaron patrullas a pie y motorizadas a lo largo del paseo marítimo y en las áreas destinadas al lanzamiento de la pirotecnia.

Otro de los aspectos destacados de la jornada fue la ausencia de incidentes relacionados con hogueras, gracias a las labores preventivas desarrolladas por los servicios de emergencias y limpieza.