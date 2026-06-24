El mediodía en Las Palmas de Gran Canaria: un crisol de historias, cultura y trabajo flexible

Al mediodía, Las Palmas de Gran Canaria ya no solo se mueve: también se imagina. Entre las doce y las tres, la ciudad de 548 años se escribe en una columna, se ensaya en proyectos culturales, reparte ilusión desde un puesto de la ONCE y se conecta con el mundo a través de una pantalla. Son horas de creación, conversación y futuro, en las que la capital revela otra de sus fuerzas: la de quienes transforman la memoria, la diversidad, el trato cotidiano y las nuevas formas de trabajar en una manera de seguir levantando ciudad.

UN DÍA EN LA CIUDAD. Santiago Gil, escritor. / Andrés Cruz / LPR

12:00 | Santiago Gil, escritor

Las historias que se esconden en las esquinas de la ciudad solo perduran cuando hay personas con los ojos abiertos para captarlas y las manos preparadas para escribirlas. Hay libros que recorren las calles de la capital grancanaria a cada página, revelando secretos y recordando anécdotas que esperan bajo el piche a ser contadas. Para el escritor Santiago Gil, las mañanas son el momento más creativo del día. Hacia las 12:00, cuando ya ha tenido tiempo para armar un relato, su creatividad se traslada a las columnas de opinión, donde reflexiona que «vivimos unos tiempos maravillosos y sin complejos para la literatura».

Autor de una extensa obra difícil de encajar en una sola categoría, ha publicado diez novelas donde Las Palmas de Gran Canaria ocupa un rol protagónico. «Es un microcosmos que se presta mucho al argumento literario; un entorno en el que, mirando con ojos de creador, más allá de lo que ves aparentemente, encuentras muchísimas ficciones y argumentos», relata. Con la perspectiva de quien ha vivido en distintos lugares, pero conoce la ciudad donde nació como la palma de su mano, encuentra un sinfín de paisajes inspiradores en la diversidad que aglutinan los barrios capitalinos. Se encuentran en el mosaico de casas terreras de los riscos o en la desembocadura del barranco Guiniguada, pero también en la historia que vive en el casco antiguo y la naturaleza que respira en El Confital.

En palabras de Santiago Gil, se trata de «una ciudad para reescribirse todo el tiempo» que convive con una vorágine de cambios, contradicciones y literatura viva: «Te hace no querer ir a otro lugar y te da el cobijo del pequeño mundo en el que te reconoces. Tiene la agresividad de una gran ciudad pero me regala una posibilidad de introspección. Es una ciudad muy mejorable en muchos aspectos, pero tenemos que construirla cada una de las personas que estamos aquí. Hace que la sienta como mi lugar en el mundo».

UN DÍA EN LA CIUDAD. Cristina Yu. / Andrés Cruz / LPR

13:00 | Cristina Yu, agente cultural

La cultura se mueve por la ciudad al compás de las pisadas en las aceras. Las 13:00 del mediodía son, para Cristina Yu, una hora en movimiento: de camino a reuniones culturales, en busca de nuevas ideas o dirección a una biblioteca para desarrollar los proyectos artísticos que tenga entre manos. Parte de su discreta misión como agente cultural ha cristalizado en la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031, dentro de un equipo interseccional que ha traído a escena «aquellos puntos de vista que están menos visibles». Y es que la diversidad es una de las fortalezas que tiene la ciudad, pero también una asignatura que sigue pendiente en muchos aspectos. «Hay una voluntad muy grande de construir y aportar desde nuestras propias culturas. Para muchos de nosotros es la primera vez que se nos da un espacio para poder hablar y compartir», desgrana.

Si hay algo que destaca de la vorágine que da vida a Las Palmas de Gran Canaria son «los pequeños empresarios que sostienen el tejido cultural», permitiendo a la gente «encontrar de nuevo el apetito por entender en qué lugar vivimos, dar significado a las calles que pisamos o por qué tenemos esta arquitectura». Esa gran oferta que no deja de bombear en cada latido permite descubrir que «hay mucho más que hacer además de los planes convencionales», abriendo caminos para crear comunidades alrededor del arte y la creatividad que enhebren el talento local con las aportaciones de quienes llegan de fuera.

Mientras siga el movimiento, Cristina Yu matiza que siempre habrá retos por delante para «que las ideas no se concentren en un gran acontecimiento, sino que se expandan de manera viva en los barrios». Ese objetivo convive con dos ideas que parecen oponerse, pero se complementan: «Vivir aquí es una oportunidad muy grande para conocer, encontrar y aportar, pero también para entender que todavía queda mucho por construir».

UN DÍA EN LA CIUDAD. María Teresa Martínez, vendedora de la ONCE. / Andrés Cruz / LPR

14:00 | Teresa Martínez, vendedora de la ONCE

Lleva 21 años afiliada, pero nueve como trabajadora y vendedora de la Once en el barrio capitalino de Siete Palmas. Recuerda sus comienzos como un poco caóticos «como todos los principios», aclara, pero «acompañada» por los responsables de la entidad social. «El caos era por tener que usar la máquina, no tanto por la responsabilidad de dar bien el cambio a los clientes, al final te enfrentas a una venta que nunca has hecho y son unos cuantos productos».

A las dos de la tarde, María Teresa casi enfila el final de su jornada, esa que disfruta dedicándose no solo a repartir ilusión, sino a conversar con sus clientes, muchos de ellos habituales de la zona, otros que por primera vez se cruzan con ella al salir del aparcamiento de Hipercor, donde tiene su punto de venta, y se animan a probar suerte. De hecho, en Siete Palmas es conocida por ella, por su suerte. «A los dos meses de empezar di nueve millones de euros con un cuponazo del viernes. He dado otros de mucha menor cantidad, pero aquellos nueve millones me dieron un boom tremendo».

Decidió dedicarse a la venta de cupones cuando sus hijos crecieron. «Como ya era afiliada y es una opción que todos tenemos, cuando se hicieron mayores me dije que era el momento de salir de casa a trabajar».

Esa dedicación, actitud y buen trato con sus clientes le han hecho merecedora del reconocimiento que la Once hace a nivel nacional a sus mejores vendedores en 2025, y ella lo ha sido de la provincia de Las Palmas. «Los clientes son como familia, me han felicitado mucho, pero como yo muchos más vendedores también se lo merecen, este año he tenido yo esa gran suerte». Modesta y con una gran humildad, María Teresa ofrece cada día a la ciudad buen ánimo y una empatía que en los tiempos que corren es más que un buen gran regalo.

UN DÍA EN LA CIUDAD: Aitor Peña, trabajador de empresa tecnológica. / Andrés Cruz / LPR

15:00 | Aitor Peña, desarrollador informático

Desde la oficina, desde casa, en la playa o en una cafetería. A las tres de la tarde Aitor Peña está conectado con alguna empresa de cualquier rincón del mundo desde cualquier lugar de Las Palmas de Gran Canaria. La flexibilidad temporal y de localización es una de las grandes ventajas de trabajar de forma remota como desarrollador informático, algo que es aún mejor viviendo en una ciudad como la capital de Gran Canaria: «tenemos tanto playa como todos los servicios a mano».

La flexibilidad es «algo muy normal» para él y sus compañeros de Qraneos. No están sujetos a horarios que les hagan madrugar, pueden organizarse como quieran y salvo las «reuniones de alineamiento y de toma de decisiones» con las empresas para las que trabajan, que son locales, nacionales e internacionales, «es un trabajo muy solitario que depende de uno mismo». Si tienen que «implementar una nueva funcionalidad o hacer un cambio en una ya establecida, y no se necesita ayuda de otras personas», se puede hacer desde cualquier lugar con solo una buena conexión a la Red y un ordenador.

Además, esta forma de trabajar le permite hacer pequeñas pausas a lo largo del día y disfrutar de la ciudad. «Esta flexibilidad te permite empezar la tarea en casa, ir a la playa o la piscina, y terminarla en casa o en cualquier sitio tomando algo; el típico desayuno mientras trabajas con el ordenador que se ve en algunas cafeterías. Es la parte buena del trabajo en remoto».

Esto es posible en gran medida porque Aitor tiene un horario abierto y trabaja por tareas y objetivos. En su caso, que no tiene hijos, le permite llevar a sus sobrinos al colegio cuando hace falta o realizar trámites en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, «algo que es muy complicado con otro tipo de trabajos que están sujetos a horarios».