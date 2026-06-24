Las Palmas de Gran Canaria vista por sus trabajadores: del Ayuntamiento a la cafetería, el hospital o la biblioteca

Con la mañana ya en pie, Las Palmas de Gran Canaria empieza a mostrar su pulso más reconocible. Entre las ocho y las once, la ciudad de 548 años se llena de trámites, cafés, cuidados y conocimiento: una funcionaria orienta a quienes buscan una respuesta, una camarera convierte la prisa en cercanía, un auxiliar de enfermería sostiene con empatía a quienes atraviesan momentos difíciles y un bibliotecario abre caminos para que el saber no se pierda. Son horas de movimiento, de ventanillas, mostradores, pasillos y estanterías. La capital avanza entonces sobre una épica serena: la de quienes hacen más habitable cada jornada desde gestos pequeños, constantes y necesarios.

UN DÍA EN LA CIUDAD: Dácil Romero. Trabajadora de la oficina de atención a la ciudadanía de las Oficinas Municipales. / Andrés Cruz / LPR

08:00 | Dácil Romero Miranda, atención a la ciudadanía en el Ayuntamiento

Lo suyo es la vocación de servicio público. «Me encanta trabajar cara al público», admite Dácil Romero Miranda. Cada mañana acude a primera hora a su puesto de trabajo en las Oficinas Municipales del Ayuntamiento de LasPalmas de Gran Canaria para, con su mejor sonrisa, intentar dar la mejor atención a las cientos de personas que cada día hacen algún tipo de trámite o consulta administrativa. A las ocho de la mañana el vestíbulo del antiguo hotel Metropole es un hervidero de gente. A esa hora es cuando acude todo aquel que no tiene cita previa, «desde antes abrimos las puertas para que entren y no esperen en la calle, pero a esa hora es cuando empezamos a repartir todos los números y a redirigirlos».

Romero resalta que en cierta manera son el primer punto de contacto de los ciudadanos con la administración, «hacemos de filtro». Aesa hora la actividad en las Oficinas Municipales es frenética. El padrón es el trámite que más solicitan, «con diferencia», aunque no el único. Comunicaciones previas para hacer una reforma, solicitar la plusvalía, cómo hacer la reserva de un vado o, incluso, pedir permiso para celebrar un cumpleaños en un parque son algunos de los permisos o cuestiones por las que preguntan en el día a día. «Hay quien viene con la lección aprendida, pero otros van completamente perdidos», expone.

Entre sus tareas está derivarles a cada uno de los servicios e indicarles cómo continuar el procedimiento. «Aquí hago una labor de trabajo social impresionante», afirma, «al final la gente lo que busca es cariño, que le pongan una sonrisa y empatizar». Y es que se convierten en todo un referente para ayudarles con los trámites burocráticos, algo que a priori puede parecer tedioso o engorroso, «y más de uno se cabrea». Más a las ocho de la mañana, cuando están en hora punta antes de aflojar y sobrellevar el resto del día. Con todo, como ella misma subraya, aportan «un servicio, aquí no vendemos un producto».

María Ascanio, dependienta en una cafetería. / JOSÉ PÉREZ CURBELO

09:00 | María Ascanio, dependienta en una cafetería

Ser la capital de la Isla implica que una parte de la población acude de otros municipios para trabajar. María Ascanio, que vive en Telde, se despierta a las tres de la mañana para llegar a las cuatro y media a su trabajo en la cafetería Di Nardi. «Ya estoy acostumbrada, al final es como una rutina que se te mete en el cuerpo», desvela. A la capital solo acude para trabajar, donde hace vida con el resto de sus compañeras. «Es verdad que también paso más horas allí que con mi familia», reconoce.

Ascanio se mueve solo por la zona de su trabajo, es decir, en la Ciudad Baja, porque considera que la capital es «un caos», por el intenso tráfico y la imposibilidad de aparcar. De hecho, Ascanio asegura que su barrio es como un pueblo y cuando llegó a trabajar a la capital notó la falta de cercanía con los clientes. «Aquí por mucho que diga, ‘buenos días’ la gente va con sus cascos o a su rollo, como en una ciudad más metropolitana», valora. Después de 12 años al frente de un mostrador ha roto el hielo con la mayoría de sus clientes. «Lo mejor de mi trabajo es el trato al público, porque cada persona te viene con energías diferentes, y hay que quedarse con lo positivo que te pueda aportar», opina. En su trabajo saluda por su nombre a los clientes, conoce sus profesiones y hasta aspectos de su vida personal. «Con este trabajo te haces un máster en Psicología», bromea.

Con los dos Edificios Múltiples a la vuelta de la esquina gran parte de la clientela son funcionarios: «Tiene la ventaja de que sabes que si te hace falta cualquier cosa siempre te van a echar una mano». A cambio, ella les aporta la cercanía que le caracteriza y recuerda su pedido incluso antes de que abran la boca. A las nueve de la mañana Ascanio sigue detrás de ese mostrados repleto de dulces y pulguitas. Sin embargo, la mayoría de sus clientes no solo regresan por la comida sino por la sonrisa diaria y la conversación amena que alegra la rutina del día a día y convierte la capital en un lugar más habitable.

UN DÍA EN LA CIUDAD | Javier Sosa, auxiliar de enfermería. / JOSÉ PÉREZ CURBELO

10:00 | Javier Sosa, auxiliar de enfermería

La temporalidad de su trabajo es para Javier Sosa un «lastre». Mientras espera una nueva convocatoria de oposiciones, no le queda más opción que continuar en las conocidas ‘listas supletorias’ que el Servicio Canario de Salud tiene para cubrir sustituciones, bajas o vacaciones. Originario de Telde, la mayor parte de sus contratos son en Las Palmas de Gran Canaria, en el Hospital Insular Materno-Infantil, aunque también ha ejercido en el Hospital Doctor Negrín y en centros de atención primaria, pero la paradoja de la eventualidad de su situación hace que lleve «encadenando» contratos desde hace un año cuando lo habitual es que sean «mes a mes», sin embargo vive continuamente en la incertidumbre.

«El verano -debido a las vacaciones del personal fijo- es la temporada más estable», comenta, otra paradoja con la que viven quienes como él se dedican al ámbito sanitario.

Los horarios son otro cantar, jornadas de doce horas ininterrumpidas para las que Javier se prepara llevando de casa sus tres comidas: desayuno, almuerzo y cena. A las diez de la mañana, cuando tiene contrato, debería llevar ya dos horas trabajando.

Aun así, es un trabajo que le gusta pero subraya que hay cosas que se podrían mejorar. «Es una incertidumbre estar todo el tiempo pendiente del teléfono, es agotador». A pesar de todo, comenta que Las Palmas de Gran Canaria le ha dado experiencia laboral. «He crecido profesionalmente aquí, agradezco el aprendizaje y los compañeros que he tenido, que aunque te vean más joven te ayudan en todo». A su vez, él asegura que lo que da a la ciudad es «un trato empático y ameno a los pacientes», que están en la mayoría de los casos en una situación muy dura. «Darles una sonrisa cada mañana hace que olviden un poco por lo que están pasando». Las dificultades laborales no le hacen irse de la ciudad, aunque varios compañeros sí lo hayan hecho. «Me gusta trabajar aquí, aunque sea empatando contratos».

UN DÍA EN LA CIUDAD: Víctor Macías es bibliotecario en la ULPGC. / José Pérez Curbelo / LPR

11:00 | Víctor Macías, bibliotecario

Víctor Macías lleva 36 años como bibliotecario en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, casi los mismos que tiene la propia institución. Entró en 1990, cuando la universidad acababa de nacer y el campus de Tafira era poco más que una carretera asfaltada entre antiguos seminarios, el edificio de Arquitectura y fincas de papas. Desde entonces ha visto levantarse facultades y crecer una universidad que, en su opinión, tiene una historia especial porque nació de una reivindicación social.

Macías trabaja en el edificio central de la Biblioteca, donde dirige la sección de automatización y repositorios digitales. Su labor está lejos de la imagen clásica del bibliotecario que entrega un libro y espera su devolución. A las once de la mañana su departamento está trabajando en convertir contenidos físicos en digitales, gestionan documentación científica y se ocupan de recursos tecnológicos que permiten conservar y difundir parte del patrimonio académico.

Desde su mirada, la biblioteca es también una extensión de la universidad hacia la ciudad. No solo presta servicio a estudiantes y profesores, sino también a investigadores externos y a ciudadanos que buscan recursos que, en algunos casos, no pueden encontrarse en otro lugar. Incluso cuando la universidad cierra durante varias semanas en verano o en Navidad, el edificio central permanece abierto buena parte de ese tiempo.

Para Macías, esa vocación pública forma parte de su sentido: abrir puertas, conservar conocimiento y hacerlo accesible más allá del ámbito estrictamente académico. Ha visto pasar alumnos, investigadores, campus en construcción y proyectos que nacieron casi de la nada. Por eso, cuando habla de la universidad no lo hace como quien enumera edificios, sino como quien ha acompañado una historia desde sus primeros pasos. «Estar en el momento en que algo nace fue maravilloso», afirma.