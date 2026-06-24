Paola, Jorge, Jesús Carmelo y Francisco: los héroes anónimos que hacen funcionar Las Palmas de Gran Canaria de madrugada

La madrugada empieza a retirarse, pero Las Palmas de Gran Canaria ya lleva horas en marcha. Entre las cuatro y las siete, la ciudad de 548 años se mueve antes de que muchos abran los ojos: una guagua recoge a quienes terminan la noche o empiezan la jornada, un radiopatrulla atiende cualquier llamada de auxilio, un camión de residuos prepara las calles para el día y Las Canteras despierta limpia bajo la primera luz. Son horas de transición, cuando el silencio aún pesa y el bullicio todavía no ha llegado, pero en ellas se revela una forma discreta de grandeza: la de quienes sostienen la ciudad justo antes de que vuelva a llenarse de vida.

UN DÍA EN LA CIUDAD: Paola Rodríguez, guagüera nocturna de Guaguas Municipales. / José Pérez Curbelo / LPR

04:00 | Paola Rodríguez, guagüera

La ciudad no deja de moverse durante la noche. Las panaderías, las discotecas, los 24 horas o los dispositivos de limpieza viaria continúan funcionando cuando la luz natural se apaga, por lo que las personas que sostienen la actividad nocturna también necesitan que el transporte no se detenga. Quienes cojan una guagua a las 4:00 de la madrugada podrían encontrarse con la sonrisa de Paola Rodríguez Vega cuando se abran las puertas del vehículo, cuyas manos firmes al volante garantizan un servicio fundamental para Las Palmas de Gran Canaria. De este modo, quienes empiezan su día temprano –o quienes lo terminan tarde– saben que podrán llegar a su destino de forma segura.

Paola concibe su labor en Guaguas Municipales como sinónimo de contribuir al bien común. «Hay mucha gente que depende del transporte público y no tiene otro medio para moverse a sus trabajos y a sus casas. Para mí, es saber que estoy haciendo algo que aporta a la ciudad», desgrana. Con los múltiples trayectos que acumula en los pedales, puede afirmar que ha circulado por casi todas las carreteras de la ciudad, lo que le ha permitido conocer mejor sus distintos rincones haciendo lo que le gusta: conducir. De hecho, encuentra una especial libertad en manejar vehículos, sobre todo cuando son grandes.

Lejos de la monotonía, Paola asegura que «cada guagua y cada ruta es diferente», por lo que nunca se ha sentido encajada en una rutina. «Hasta cuando haces la misma ruta te pueden pasar cosas diferentes porque alguien aparca mal, vas con una guagua articulada y no sabes ni cómo vas a pasar», explica con entusiasmo. Por ese motivo, se siente muy satisfecha por cómo está influyendo el asfaltado de la ciudad en su trabajo y en la experiencia de los usuarios de guaguas: «Se nota mucho en la vibración de los baches. Me alegra mucho que hayan empezado con esa labor».

Jorge, inspector de la Policía Nacional. / J.PEREZ CURBELO

05:00 | Jorge, inspector de la Policía Nacional

Cuando la ciudad duerme, los rotativos azules de la Policía Nacional iluminan las calles. Los radiopatrullas ruedan por el asfalto: zona a zona, barrio a barrio, recorren cada punto de la ciudad. Son los primeros en llegar cuando un ciudadano pide auxilio en el 091. «Nuestro tiempo de respuesta ronda los dos minutos», cuenta Jorge Santana, inspector del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC). El reloj marca las cinco de la mañana y le ha tocado turno de noche. El GAC –compuesto por unos 150 agentes– está operativo las 24 horas. «No me voy hasta que no me dan el relevo, hasta que entra mi homólogo», explica. La ciudad nunca se queda sin vigilancia. «La gente se alegra un montón al ver los coches por sus barrios», asevera el inspector. Pero estar en todo momento en la vía pública también tiene otro objetivo: el disuasorio, que no haya ningún instante en el que la seguridad pueda flaquear y «los malos» ganar la batalla.

A bordo del radiopatrulla no hay rutina. Las llamadas de los vecinos marcan la jornada. Y, en este caso, la madrugada. Un hombre que llega a su vivienda y agrede a su mujer, una pelea en el cierre de una discoteca, auxilios humanitarios a gente que quiere poner fin a su vida, rescates... «La satisfacción de llegar a tiempo para salvar vidas es tremenda», subraya. Practicar reanimación cardiopulmonar a un herido antes de que llegue una ambulancia, asistir a una persona mayor que se ha caído en su domicilio, intervenir ante cualquier indicio de criminalidad... Pero, por desgracia, hay llamadas que se repiten: las de violencia de género. «Atendemos muchas», lamenta el inspector.

Santana no cambiaría su destino, ligado desde que ingresó como policía en el año 2000 a las unidades de seguridad ciudadana. «La adrenalina que sientes al ser la primera unidad en llegar es lo mejor porque no sabes lo que vas a encontrar, pero al solucionarlo nos vamos con la satisfacción del deber cumplido», concluye. Él y sus compañeros están activados, preparados para resolver cualquier incidencia cuando una persona busque ayuda en el 091.

UN DÍA EN LA CIUDAD: Jesús Carmelo Angulo, conductor de un camión de recogida de residuos. / ANDRES CRUZ

06:00 | Jesús Carmelo Angulo, conductor de un camión de recogida de residuos

A las seis de la mañana, cuando todavía no ha despuntado el sol, Jesús Carmelo Angulo se sube al camión del servicio municipal de la recogida de residuos sólidos para iniciar su ronda. Este conductor de maquinaria pesada y vehículos pesados asegura que es la mejor hora para circular y trabajar porque las calles están prácticamente vacías. Y poco a poco va viendo cómo la ciudad se llena de bullicio y actividad, sobre todo en las horas de entrada de los colegios con las guaguas escolares, hasta que a las 13.00 horas termina su jornada. «Ahora que se terminan las clases todo estará más tranquilo».

Mientras conduce por la ciudad, explica, va comprobando cómo «la ciudad está un poco más limpia» que hace un tiempo. Una de las causas que contribuyen a ello es que «cada vez se ven menos incidencias, aunque aún siguen existiendo algunos puntos negros porque siempre hay ciudadanos que no colaboran». Eso sí, «se ve mayor participación de la ciudadanía», apostilla.

Con 55 años, este trabajador municipal asegura que le gusta mucho el trabajo y está «bastante feliz» porque cree que con su labor diaria está aportando su granito de arena a la mejora de la vida de sus vecinos y de la propia ciudad. «Yo entro contento, me voy contento y colaboro en todo lo que me dicen», agrega.

Al orgullo personal que siente, se suma la mención honorífica que recibió hace unos meses por colaborar con los bomberos en la extinción de un incendio. «Me llamaron para ver si podía ir con un tractor de trabajo porque los bomberos no podían acceder a ciertos sitios porque sus vehículos eran más grandes», recuerda. Y no se lo pensó.

Para Jesús Carmelo Angulo es un lujo poder trabajar en la misma ciudad en la que reside. «Vivo en el extrarradio y me encanta vivir en Las Palmas de Gran Canaria».

UN DÍA EN LA CIUDAD: Francisco Quintana, limpiador de Las Canteras / ANDRES CRUZ

07:00 | Francisco Quintana Hernández, limpiador de Las Canteras

Francisco Quintana Hernández se considera, en cierta manera, «un privilegiado». Cada mañana se levanta bien temprano, antes del alba, para acudir a su puesto de trabajo. Forma parte de la plantilla de trabajadores que cada día se encarga de mantener limpia la playa de Las Canteras. Quintana Hernández describe el lugar como «el alma de la ciudad». Llega a las seis de la mañana a su puesto, momento en el que hacen una distribución del trabajo. Pero, es en estos días previos al verano cuando, en torno a las siete de la mañana vive ese momento qué pocos disfrutan: cuando el sol comienza despuntar y regala una estampa poco habitual de la joya natural de la capital, «dura 10 minutos, pero lo disfrutas».

«Al final de acostumbras a levantarte temprano y la recompensa son unos amaneceres increíbles que la gente normalmente no ve», resalta. Es más, afirma que la brisa marina es algo «que te da energía, respiras aire limpio, sin contaminación». Un trabajo esencial en el que durante los 22 años que lleva en este oficio ha visto ya «de todo». De la arena no solo retira desperdicios ya habituales -por desgracia- como los microplásticos, también ha visto «redes, trozos de barcas, tortugas varadas y hasta fardos de droga». Normalmente utilizan rastrillos y palas, pero también tiran del tractor «cuando hace falta».

En cualquier caso, a las siete de la mañana la playa de Las Canteras tiene una estampa bien distinta de la habitual. Sin bañistas, sin actividad comercial en el paseo, quienes trabajan a esa tan solo están acompañados por el sonido del mar. «Cuando la gente va ya a partir de las nueve de la mañana ya se encuentran la playa limpia», matiza. Isletero de nacimiento, vive ahora en Tamaraceite, pero no duda a la hora de disfrutar la playa en sus días libres. Porque, al fin y al cabo, siente ya este sitio como suyo. Un lugar en el que pasa cada mañana para cuidarlo y mimarlo. La otra cara de un espacio natural que define como «un auténtico tesoro». n