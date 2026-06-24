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Salvan la vida a una mujer en Las Canteras

El incidente se produjo en la zona de La Puntilla, en una jornada festiva con buen tiempo y gran afluencia de bañistas en la playa de Las Palmas de Gran Canaria

Imagen de los dispositivos de emergencias.

Imagen de los dispositivos de emergencias. / Mi Playa de las Canteras

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Bruno Betancor

Una mujer de 68 años fue salvada este miércoles, Día de San Juan, tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en la zona de La Puntilla, en la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria. La rápida intervención de Cruz Roja y de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) resultó clave para atender a la afectada en una jornada festiva con mucha presencia de personas en el litoral capitalino.

El suceso se produjo en un día de buen tiempo, con la playa especialmente concurrida por vecinos y visitantes. La asistencia sanitaria se activó en la zona para prestar ayuda urgente a la mujer.

Una emergencia en plena playa de Las Canteras

La parada cardiorrespiratoria tuvo lugar en el entorno de La Puntilla, uno de los puntos más transitados de Las Canteras.

La situación generó momentos de tensión entre los bañistas que se encontraban en la zona, al producirse en una jornada festiva y con alta afluencia en la playa.

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Tras detectarse la emergencia, efectivos de Cruz Roja acudieron al lugar para asistir a la mujer. También se desplazó una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario, cuyos recursos sanitarios participaron en la atención.

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