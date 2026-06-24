Los voladores iluminan Las Canteras en la noche de San Juan con voladores, tapeo y surf

San Juan es una de las noches más especiales del año. Los reencuentros, la magia de los voladores y la ilusión por la llegada del verano impregnan el ambiente festivo. Por unas horas, Las Canteras es un espacio de comunión, fiesta y música. Desde primera hora de la tarde, la playa comenzó a transformarse. Entre sombrillas, sillas plegables y neveras cargadas de deliciosas provisiones, las familias buscaron el mejor rincón para esperar una de las noches más emblemáticas del año.

Ylenia Saavedra y Carmen Fernández llegaron a las seis de la tarde. Acudieron con familiares y amigos, como hacen desde hace años. Apenas trajeron agua y refrescos, aunque ya sabían que más tarde pedirían unas pizzas para compartir. «Venimos todos los años, es tradición», contó Ylenia. No muy lejos de allí, Alba disfrutaba de la tarde junto a su marido, su hijo y varios amigos. Sobre una manta descansaban tortillas, quesos, embutidos y una botella de vino preparada para acompañar la espera. Aunque este año son menos de lo habitual, mantienen intacta una costumbre que reúne a familiares y amistades cada inicio de verano.

Cuando el atardecer finalmente cayó sobre el arenal, el grupo de amigos entre los que se encontraba Maribel Luján y Javier Betancourt, también compartía un festín. Los celadores del Hospital Doctor Negrín se inventan cualquier sarao para encontrarse una vez al mes. En esta ocasión tocó la noche de San Juan como excusa, aunque es la primera vez que se reúnen en esta fecha. Los compañeros de trabajo pasaron las horas charlando y jugando a la lotería, con el cartón al ‘astronómico’ precio de 10 céntimos. «Algunos aparcaron en el Negrín, así que el que pierda sube caminando», bromeó Betancourt.

Los Fuegos Artificiales de la Noche de San Juan en Las Canteras 2026 / José Pérez Curbelo

Surf con luces led

Quienes llevan la tradición sanjuanera en la sangre son Begoña de la Cruz, Mónica Rodríguez y Jordi Machado. Este grupo de unas 25 personas entre familiares, amigos y primos son vecinos del barrio de toda la vida. «Nosotros vivíamos aquí cuando no había ni paseo y las casas eran baratas», recordó De la Cruz. Son una familia de surferos, de hecho, los más pequeños tenían apiladas sus tablas en la arena y se bañaron en el mar para dar la bienvenida al verano. Entraron al agua con unas diademas de unicornio adornadas con luces led, que les identificaba en la negrura de la noche. «Para nosotros San Juan es una tradición que se ha convertido en un punto de encuentro con los amigos. Es algo que hacemos sí o sí todos los años», afirmó De la Cruz.

Familia y amigos surferos en La Cícer. / J.PEREZ CURBELO

Aquellos que quisieron disfrutar de una noche musical acudieron a la plaza de La Música, que acogió el concierto de Álvaro de Luna. El artista sevillano, conocido por éxitos como Juramento eterno de sal, hizo vibrar a la plaza con un público entregado.

Después de la actuación, vino el plato fuerte de la jornada. Desde la zona de Los Muellitos se lanzarán 195 kilos de pólvora durante más de diez minutos. Los voladores pintaron de color el cielo de Las Canteras, con el mar como espejo. Ya pasada la medianoche, al término de esta edición, estaba previsto que la plaza se transformara en una verbena con la actuación de Tataband, que tomó el relevo sobre el escenario.