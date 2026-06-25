Un día cualquiera en una ciudad extraordinaria: 24 horas en Las Palmas de Gran Canaria

El 24 de junio de 1478 comenzó junto a la bahía de Las Isletas una historia que todavía sigue escribiéndose. Aquel primer asentamiento fue el origen de una ciudad que aprendió a crecer por llanuras, lomas y barrancos, empujada siempre por quienes la habitaron, la levantaron y soñaron con dejar algo mejor que lo recibido.

Esta semana, 548 años después, Las Palmas de Gran Canaria celebra su cumpleaños. Han pasado más de 200.000 días, casi cinco millones de horas de alegrías, anhelos, pérdidas y esperanzas. Cada segundo arrastra historias, tantas como personas cruzan estas calles, desde Las Coloradas hasta Ciudad del Campo. Como regalo de cumpleaños para la ciudad, LA PROVINCIA/DLP ha trazado el retrato de la ciudad hora a hora, a través de los perfiles de 24 personas que viven, trabajan o sienten estas calles. Estas son sus historias resumidas, las completas están en los enlaces de este artículo.

Lidia Armas, Alexis Hernández, Aideé Sanabria y Carmen Simón / ANDRÉS CRUZ / JOSÉ PÉREZ CURBELO

En las 24 horas que contiene un día, la ciudad respira a través de quienes la sostienen, la cuidan o simplemente la viven. A medianoche, Lidia Armas participa en nuevos nacimientos. A la una, Alexis Hernández ajusta cabos en el Puerto. A las dos, Aidée Sanabria atiende a noctámbulos y trabajadores. A las tres, Carmen Simón permanece preparada en el juzgado de guardia.

Paola Rodríguez conduce una guagua a las cuatro. A las cinco, Jorge Santana, policía en servicio, vigila esa hora en la que la madrugada empieza a ceder terreno. Antes de que salga el sol, José Carmelo Angulo se sube a un camión de residuos y Francisco Quintana limpia Las Canteras. A las ocho, Dácil Romero atiende en las Oficinas Municipales, mientras María Ascanio toma el pulso de la mañana desde una cafetería.

Para Javier Sosa, auxiliar de enfermería temporal, las diez pueden ser distintas según haya trabajo o no. A las once, Víctor Macías cumple otro día en la Biblioteca de la ULPGC. Al mediodía, Santiago Gil llega tras una mañana frente al teclado y, hacia la una, Cristina Yu, vinculada a LPGC ‘31, va a una biblioteca con proyectos artísticos.

Santiago Gil, Cristina Yu, María Teresa Martínez y Aitor Peña Sánchez / ANDRÉS CRUZ / JOSÉ PÉREZ CURBELO

A las dos, María Teresa Martínez apura su jornada vendiendo cupones de la ONCE. A las tres, Aitor Peña trabaja en remoto desde casa. La vida continúa, pero a veces se detiene: a las cuatro, Federico Rodríguez acompaña a familias en la despedida, porque en una ciudad que nace a cada instante también hay vidas que concluyen, duelos que empiezan y silencios que merecen respeto y cuidado.

A las cinco, Alberto Pulido trabaja en Seguridad y Emergencias. A las seis, Daniela Garsal pasea por Vegueta y Triana o da forma a sus temas. A las siete, José Galán camina por Las Canteras: ha logrado «hacer barrio» tras llegar a la ciudad nueve meses atrás. A las ocho, Raquel Moreno recibe huéspedes en el Santa Catalina, parte de su vida tras 30 años en el sector.

Raquel Moreno, Cristina Alba Moyano, Luis Cabrera Rodríguez y Begoña Cabrera / ANDRÉS CRUZ / JOSÉ PÉREZ CURBELO

La noche pilla a Cristina Alba Moyano en algún espacio cultural. A las diez, Luis Cabrera Rodríguez planta su trípode en Mesa y López para grabar sobre la historia local. A las once, una ventana encendida es la de Begoña Cabrera, vecina de San Nicolás, que se prepara algo calentito para cerrar la jornada.

Mañana será otro día. Otra oportunidad para nacer, trabajar, cuidar, crear, llegar, despedirse y volver a empezar. Y una vez más, como desde hace 115 años, LA PROVINCIA/DLP estará aquí para contarlo.