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Educación habilita un aula para niños de 2 a 3 años en Zárate ante el cierre de la escuela Las Folías

El CEIP Alisios habilitará un espacio para 18 niños y niñas de dos a tres años para el curso 2026/2027

Concentración contra el cierre de Las Folías, celebrada el pasado mes de abril

Concentración contra el cierre de Las Folías, celebrada el pasado mes de abril / LPR

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La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ampliará la oferta educativa del CEIP Alisios, en el barrio de Zárate, en Las Palmas de Gran Canaria, para habilitar un aula para el alumnado de dos a tres años. El nuevo espacio, correspondiente al último curso del primer ciclo de Educación Infantil, tendrá capacidad para 18 niños y niñas y está previsto que entre en funcionamiento durante el curso 2026/2027.

La medida coincide con el anuncio de la clausura definitiva de la escuela Las Folías este verano debido a que la oferta de matrículas es superior a la demanda existente. Las familias de los menores han recogido 3.000 firmas en contra del cierre y fue la propia dirección del colegio del barrio quien solicitó a la Consejería la inclusión del ciclo en sus aulas.

El consejero del área, Poli Suárez, informó de la apertura este jueves durante una visita al CEIP Alisios, donde señaló que el objetivo es continuar con la implantación del ciclo de cero a tres años en los colegios públicos de Canarias y facilitar una respuesta educativa en esta zona de la capital grancanaria.

Implicación del centro educativo

Durante la visita, el consejero destacó la participación de la comunidad educativa del CEIP Alisios en la puesta en marcha de la iniciativa. Según indicó, la colaboración de las familias, el personal del centro, la dirección, el equipo directivo y el claustro ha sido un elemento "relevante" para habilitar el nuevo recurso educativo.

La actuación se enmarca en la estrategia de la Consejería de Educación para ampliar la red pública del primer ciclo de Educación Infantil en las Islas. Esta línea de trabajo busca incrementar de forma progresiva el número de plazas disponibles y extender la escolarización temprana en el territorio canario.

Noticias relacionadas y más

Al cierre del presente curso, Canarias alcanza 3.885 plazas distribuidas en 239 aulas del primer ciclo de Educación Infantil. La cifra supera el objetivo fijado por el Ministerio para el conjunto de la legislatura, establecido en 3.879 plazas.

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