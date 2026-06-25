La Fundación Puertos de Las Palmas aplaza la concesión de un poder a Betsabé Morales hasta que se aclare la legalidad de su nombramiento como gerente

La junta de la Fundación Puertos de Las Palmas ha decidido dejar sobre la mesa la aprobación de la concesión de un poder a Betsabé Morales para que represente legalmente a la entidad hasta que se aclare si las irregularidades en su nombramiento como gerente que apunta Puertos del Estado en el informe final de una auditoría son reales o no.

Este es uno de los asuntos que el lunes se acordó aplazar al menos hasta que la Autoridad Portuaria de Las Palmas se reúna con Puertos del Estado para justificar los reparos contemplados en la auditoría. Además del certificado digital que daría licencia a Morales a firmar en nombre de la entidad, quedaron sobre la mesa el inicio de varios procedimientos para contrataciones y licitaciones, así como la aprobación de las cuentas generales, aunque en este último caso, apuntan fuentes de la Fundación, fue por motivos técnicos.

Según relatan, el lunes no se pudo aprobar el documento económico porque la persona responsable de la empresa que lleva la contabilidad no pudo asistir por problemas personales. Sin embargo, desde hace días todos disponen de las cuentas firmadas y dado que "no tienen reparos técnicos" de ningún tipo, dan por hecho que este viernes serán aprobadas. Asimismo, en la reunión se aprobó el listado de las personas y entidades que serán reconocidas este año con los Premios Puertos.

Incertidumbre sobre Betsabé Morales

No hay tanta seguridad con respecto a la concesión del poder a Betsabé Morales y las nuevas contrataciones. "La situación actual es complicada", aseveran miembros de la junta, que consideran que la paralización de estos acuerdos fue adoptada "con buen criterio".

Betsabé Morales durante una entrevista de radio realizada en el propio Puerto. / La Provincia

También cuestionaron a Beatriz Calzada, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas que preside también la Fundación, acerca de la auditoría realizada por Puertos del Estado y, según reconocen, hay quienes no descartan la posibilidad de abandonar esta entidad creada en 1997 con la aspiración de ser un referente en el ámbito cultural, social y formativo del entorno portuario, si finalmente se constata que ha habido irregularidades en su gestión.

Puertos del Estado cuestiona la viabilidad de la Fundación

El Estado asegura que la continuidad de la Fundación Puertos de Las Palmas no es viable, no solo por las pérdidas que acumula en los últimos años, sino por la falta de una solución viable para su privatización. Pero, además, cuestiona su gestión y pone reparos al nombramiento de la gerente, Betsabé Morales, al haberse realizado sin convocatoria pública ni informe previo de la Abogacía del Estado, y detecta el pago de pluses inexistentes. Asimismo, advierte de posibles irregularidades en contratos menores y riesgo de fraccionamientos, entre otras debilidades en la gestión.

El futuro de la sede, otra incógnita

Otra de las circunstancias que nombra el informe estatal para justificar la insostenibilidad de esta entidad se encuentra el hecho de que una parte esencial de sus ingresos procede del alquiler de su sede, un recurso que desaparecerá cuando el inmueble revierta en 2028 a la Autoridad Portuaria. Se trata de un edificio de estilo colonial que se terminó de construir en 1961 y fue rehabilitado en 1997 con 2,3 millones de euros aportados por la Autoridad Portuaria, que se encuentra en suelo del Puerto de Las Palmas, entre el centro comercial El Muelle y el Acuario Poema del Mar.

La situación actual es complicada miembros de la junta directiva de la Fundación Puertos de Las Palmas

Los patronos de la entidad

Entre los patronos miembros natos de esta Fundación se encuentran la Autoridad Portuaria de Las Palmas, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Almirante Comandante del Mando Naval de Canarias y el Capitán Marítimo de Las Palmas.

A estos se suman los patronos: Astican, Fedeport, Boluda Corporación Marítima, el Centro Portuario de Las Palmas, Hamilton y Compañía, Oneport, la Corporación de Prácticos y el Hospital Perpetuo Socorro.