Gran Canaria recuerda el ataque holandés de 1599 con una recreación histórica en Santa Ana

Santa Ana acogerá este sábado 27 de junio, a las 20:00 horas, una recreación del ataque del almirante holandés Pieter van der Does a la ciudad. Previamente, a las 19:00 horas, antes de pasar revista a las tropas y de una exhibición de esgrima histórica en la plaza de Vegueta, las Milicias Canarias recorrerán la calle Mayor de Triana arropadas por recreadores que irán ataviados con ropa de época civil.

Los actos de conmemoración del ataque holandés de 1599, a cargo de la Asociación de Recreación Histórica-Cultural Milicias Canarias de los siglos XVI y XVII, comenzarán en el parque San Telmo desde donde las milicias iniciarán la marcha rumbo hacia el casco histórico.

Grabado del ataque de Van der Does a Las Palmas de Gran Canaria. / LP/DLP

Relato de los hechos

Una vez irrumpan en la plaza de Santa Ana, serán recibidos por el cronista oficial de la ciudad, Juan José Laforet, quien relatará los hechos acaecidos durante la invasión a la capital hace más de cuatro siglos. La tropa, equipada con las armas y con los atrezos necesarios para la recreación, escenificará un alarde de las Milicias Canarias que acudieron a defender la ciudad.

Al término de la escenificación, desfilarán hasta la plaza del Pilar Nuevo en donde, a través del relato de Juan José Laforet y de un recital de versos, se homenajeará a todos los caídos en la gesta del ataque holandés a Gran Canaria.

Para finalizar los actos programados para conmemorar el ataque holandés, de acceso libre, la plaza de Santa Ana acogerá una exhibición de esgrima histórica ejecutada por el maestro de armas de la Asociación Custodes y de Milicias, Arnaldo J. Martín Rodríguez.