Habitaciones, vestuarios y torre renovada: así será la reforma de 2,1 millones del parque de bomberos de Miller Bajo

El parque de Bomberos de Miller Bajo, el más importante de la ciudad, tendrá una renovación integral de sus instalaciones después de 20 años de la última intervención de calado. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sacó este jueves a licitación el proyecto de rehabilitación del centro por 2,1 millones de euros y un plazo de ejecución de 14 meses. La obra forma parte del Plan Adicional de Inversiones en municipios de Gran Canaria del Cabildo, el cual se firmó en 2024 para aprovechar los remanentes de la institución insular.

La idea será adaptar las instalaciones del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), mejorando las condiciones de seguridad, habitabilidad, accesibilidad y funcionalidad. Para ello, habrá una redistribución de los espacios, se incluirá un ascensor de bajo consumo con sistema de recuperación de energía y habrá una mejora de todas las instalaciones; además se rehabilitará y reforzará la estructura de la torre, que es donde los bomberos hacen entrenamientos en altura.

Nuevo espacios y zonas comunes

El proyecto incluye habilitar la mitad de la planta sótano con el fin de destinarla como nuevo espacio para las taquillas y los vestuarios, este cambio garantizará la seguridad de los bomberos, dado que hoy comparten espacio con el aparcamiento de vehículos pesados. Habrá cambios en las dotaciones administrativas -oficinas y despachos- según necesidades. En la planta de las habitaciones, habrá una redistribución del espacio, con 20 nuevas habitaciones individuales que permitirán mejorar las condiciones del personal de guardia, incluyendo un mayor aislamiento.

En la planta tres, habrá una mejora de las zonas comunes, con un área de recreación y descanso, nuevos baños -dos de ellos adaptados a personas con movilidad reducida-, además de la rehabilitación de las demás dependencias: cocina, despensas, almacenes, despachos y cuartos de limpieza. El proyecto también incluye la adaptación a la normativa vigente de todas las instalaciones eléctricas, de fontanería, climatización, protección contra incendios, así como la renovación de las carpinterías.

Mejoras de seguridad en la torre

En cuanto a la torre, se demolerán todos los pretiles, se sanearán los cantos de los forjados, se aplicará un tratamiento al acero y se garantizará el recubrimiento de hormigón en las losas de los forjados con el fin de mejorar su durabilidad. A continuación, se hará un nuevo pretil, con pilaretes y barandilla estructural, además de incluir anclajes de líneas de vida en los mismos para poder garantizar la seguridad de los agentes cuando hagan labores de entrenamiento y de formación.

En el exterior, el proyecto incluye la renovación integral de las fachadas y de las cubiertas del edificio. Para ello, se aplicará una pintura plástica de exteriores, mortero blanco y en la planta baja habrá un revestimiento de color rojo corporativo de Bomberos sobre el que estará en color blanco el logotipo del cuerpo para darle mayor realce y presencia a las instalaciones.

Mejora de las infraestructuras públicas

El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, aseguró este jueves que “esta actuación da continuidad al proceso de mejora de las infraestructuras públicas municipales mediante una actuación que transformará de manera integral el parque de bomberos de Miller Bajo, tanto en sus espacios interiores como en sus elementos estructurales y de servicio”.

Por su parte, el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, destacó que “esta intervención permitirá seguir avanzando en la modernización del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, dotando a sus profesionales de unas instalaciones más adecuadas, seguras y confortables para el desempeño de una labor esencial para la ciudad”.