El Mercado del Puerto, una joya de hierro que lleva diez años esperando una reforma

Los comerciantes del Mercado del Puerto llevan una década reclamando la reforma de la infraestructura. El edificio, que está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), cuenta con deficiencias en los pilares, afectados por filtraciones de agua, así como piezas oxidadas y deformadas. El Ayuntamiento capitalino perdió el año pasado una subvención de 500.000 euros para la rehabilitación por no poder elaborar un proyecto técnico. Ante esta problemática se ha puesto sobre la mesa un convenio de colaboración entre los comerciantes de la plaza de abastos y la administración municipal para desatascar la situación administrativa, que ha hecho adolecer a uno de los edificios más emblemáticos de la capital.

El objetivo del acuerdo es que la financiación, aportada por las administraciones públicas, pueda ser directamente ejecutada por la dirección del Mercado, y así, acelerar el proceso. "A día de hoy el problema básico del edificio es la incapacidad del Ayuntamiento de ejecutar los fondos que recibe de otras instituciones", aclara el gerente del Mercado, José Rojas. Aunque por el momento falta la redacción del proyecto final, Rojas adelanta que la obra intervendrá principalmente en la estructura de hierro, que a lo largo de los años se ha deteriorado.

Fachada del Mercado del Puerto vallada. / José Pérez Curbelo

En octubre de 2025 el Ayuntamiento no pudo utilizar la financiación que recibió del Cabildo de Gran Canaria a través del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) por dificultades administrativas. El obstáculo estuvo en el área de Desarrollo Local, —encargada de todas las plazas de abasto de la ciudad— al no disponer de servicio de arquitectura ni de inspección, por lo que no pudo elaborar un proyecto técnico para ejecutar la obra. En noviembre, tan solo un mes después de perder la subvención empezaron las negociaciones con la concejalía de Patrimonio conjuntamente con Desarrollo Local para la elaboración del convenio con la sociedad del Mercado, según cuenta Rojas.

Aprobación en el pleno

El convenio, que pretende ahora desatascar esta situación, ya ha pasado por los servicios jurídicos, por lo que solo faltaría la aprobación en sesión plenaria. El gerente asegura que son "prudentes" porque la situación se puede alargar, pero están "contentos" porque ya cuentan con una solución factible al problema que llevan arrastrando una década. Una de las implicaciones de esta nueva fórmula es una mayor carga de trabajo y responsabilidad sobre la dirección del Mercado, que ahora asume la gestión de las obras y ejecución del presupuesto, pero Rojas afirma que lo aceptan porque su principal interés es llevar a cabo de una vez la restauración.

"Las estimaciones de obra que tenemos, en base a su presupuesto, superan el medio millón de euros con creces" José Rojas

Asimismo, Rojas aclara que ya han mantenido conversaciones con el Cabildo y el Gobierno de Canarias que les han tendido la mano para sufragar los gastos de la obra. La financiación perdida en 2025 ascendía a los 500.000 euros, pero con el nuevo convenio, Rojas detalla que la cifra será más abultada. "Es un Bien de Interés Cultural, entonces no es un proyecto al uso, requiere de muchos más profesionales que un proyecto habitual, entre ellos, un historiador y las estimaciones de obra que tenemos, en base a su presupuesto, superan el medio millón de euros con creces", explica el gerente.

El edificio fue inaugurado en 1911, aunque la primera piedra se colocó en 1883 de la mano de la colonia británica. Para la época, su construcción era una necesidad palpable en una zona en plena expansión urbanística y social, ya que en ese mismo solar desde 1891 los agricultores y comerciantes improvisaron un mercadillo al aire libre, pero los vecinos criticaban las condiciones antihigiénicas. El proyecto estuvo en manos del arquitecto municipal Laureano Arroyo, que diseñó uno de los pocos ejemplos de arquitectura de hierro que existen en la Isla.

Exterior del mercado del Puerto en 1985, cuando los comercios de ropa aún llenaban sus laterales, en especial, Casa Ruperto. | | LP/DLP / LP/DLP

Últimas intervenciones

La última intervención de calado provocó el cierre durante tres años de las instalaciones, cuya reapertura tuvo lugar en 1997. Desde entonces, las reformas han sido modestas, uno de los últimos trabajos fue la adecuación de la infraestructura a las restricciones de la pandemia de Covid-19 con una inversión de 50.190 euros. Esto implicó la instalación de un sistema de ventilación y el acondicionamiento de la cúpula y nuevas puertas de cristal antipánico.

De esta forma, su longevidad y la falta de mantenimiento han hecho mella en el inmueble, que en la actualidad se encuentra cubierto con mallas. Aunque Rojas aclara que no existe peligro de derrumbe y es seguro acudir a la plaza de abastos, llevaron a cabo el mallado "por precaución" siguiendo los criterios de un estudio previo. "Creemos que fue lo más inteligente, por eso incluso asumimos los costes para que se hiciera de la forma más inmediata posible", explica Rojas. La rehabilitación se centrará no solo en un edificio fundamental para el comercio del barrio sino también de un gran atractivo arquitectónico. El inmueble cuenta con elementos de valor decorativo propios del art noveau o el modernismo, que convierten la infraestructura en un espacio de interés artístico.