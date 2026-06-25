Mueve el deslizador: Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad que se tragó sus plataneras en 50 años

Medio siglo puede parecer poco si se compara con los 548 años que tiene LasPalmas de Gran Canaria. Lo cierto es que desde la década de 1970 la transformación que ha vivido la ciudad ha sido vertiginosa. Por aquel entonces la capital insular seguía recibiendo a cientos de familias llegadas del interior de la Isla. Si en las dos décadas anteriores la urbe se expandió por la Ciudad Alta -en 1975 ya se acercaba a los 350.000 habitantes, frente a los poco más de 380.000 actuales-, de ahí en adelante tocó el turno al crecimiento de sus infraestructuras en todos los sentidos.

Las imágenes satélites de 1977 del Sistema de Información Territorial de Canarias muestran fincas de plataneras y de tomateras donde hoy hay urbanizaciones, estanques para regar esas fincas donde hoy se levantan centros comerciales, barrios con calles de tierra, viejas factorías a orillas del mar y un recinto portuario con una capacidad alejada de la actual. Para observar la transformación solo hay que mover hacia izquierda y derecha los deslizadores de las imágenes de este artículo.

Slider con ortofotos para observar la Transformación del entorno de El Rincón en Las Palmas de Gran Canaria

De las factorías al Auditorio en El Rincón

El Auditorio Alfredo Kraus es hoy una de las imágenes más icónicas de Las Palmas de Gran Canaria. Su silueta cierra la playa de Las Canteras desde diciembre de 1997, una actuación que cambió para siempre Guanarteme. Y es que, si hoy el barrio es uno de los más cotizados de la capital, en los años 70 era uno de esos lugares a los que "nadie quería ir", tal y como recuerdan los vecinos de toda la vida. Toda aquella zona estaba repleta de factorías de pescado -con malos olores-, además de la presencia de la antigua central eléctrica de la Cícer.

Basta con observar la imagen histórica del Grafcan para detectar la ausencia del Auditorio y descubrir que El Rincón era bien distinto a lo que es hoy en día. Tanto el Alfredo Kraus como la plaza de la Música eran factorías al pie de la Carretera del Norte, vía primordial teniendo en cuenta que no existía todavía la GC-2 y su icónico viaducto sobre el barranco de Tamaraceite.

Al igual que el Auditorio, la autovía y el centro comercial Las Arenas -construido sobre antiguas fincas de plataneras- se inauguraron en los años 90. Prácticamente a la vez que la prolongación del paseo de la playa en este tramo -en los 70 tan solo llegaba a la calle Pizarro, donde se topaba con la central eléctrica, por lo que las casas llegaban casi a la arena, como se ve en la imagen-.

Slider con ortofotos para observar la Transformación del Puerto de Las Palmas en 50 años

El Puerto de Las Palmas se 'come' el mar

En la otra bahía capitalina, el Puerto de Las Palmas ha vivido una expansión brutal a lo largo del último medio siglo. El dique Reina Sofía -entonces con el nombre del dictador recién fallecido- apenas llegaba a la altura de la playa de Las Alcaravaneras. Hoy, cinco décadas después, las sucesivas expansiones lo han atraído hasta casi la Fuente Luminosa. Aunque el mayor cambio lo ha dado el muelle de Gran Canaria, puesto que a finales de los años 70 todavía no existían la gran terminal de contenedores de Opcsa.

Los cambios en el Puerto no acaban ahí. En 1977 el Muelle Deportivo era apenas un dique de abrigo y la playa de Las Alcaravaneras tenía otra fisonomía. Mientras, en La Isleta, todavía era visible La Punta, casi separada del resto de la península, lugar donde hoy está el dique Nelson Mandela y la Zona Franca. Una zona donde se han expandido tanto el suelo industrial-empresarial del recinto portuario como la zona industrial de El Sebadal. Entonces en la calle Doctor Juan Rodríguez Pérez apenas había dos naves aisladas.

Slider con ortofotos para observar la Transformación de la Vega de San José en medio siglo

San José: la gran expansión residencial y hospitalaria

El Cono Sur de Las Palmas de Gran Canaria también ha cambiado su perfil en el último medio siglo. La Vega de San José, situada a la vera del barrio histórico de Vegueta, fue hasta los años 60 del siglo pasado un conjunto de fincas de plataneras. A finales de la década comenzó a cambiar su fisonomía a la vera de la nueva Avenida Marítima. Sería en los años 70 cuando vivió un boom urbanístico con el desarrollo del polígono residencial de San Cristóbal, un barrio que hoy supera los 4.000 vecinos.

A mediados de los 70 todavía no estaban todas las calles de la urbanización definidas -la primera fase se entregó en diciembre de 1973-. Tampoco existían los equipamientos públicos entre la calle Alicante y la Avenida Marítima -entre otros, la comandancia de la Guardia Civil-. En cuanto al área hospitalaria, tan solo existía el ala norte del Hospital Insular, inaugurado en 1971. El Materno Infantil no existía y, en su lugar, había todavía restos de fincas agrícolas. Este centro no abriría sus puertas hasta 1982.

Slider con ortofotos para observar La transformación de La Feria en 50 años

La Feria, parques y autovías

Mientras tanto, la Ciudad Alta seguía expandiéndose. A mitad de los años 70 los lomos más allá de Escaleritas y Schamann eran prácticamente un erial. Infecar abrió sus puertas en 1966 en mitad de la nada. Una década después ya comenzaban a construirse los primeros edificios de la urbanización que más tarde sería conocida como Barrio Atlántico o La Feria. Esta loma estaba separada de Escaleritas por un barranco, el de La Ballena, en el que no había ningún tipo de construcción y suponía una auténtica barrera geográfica.

En torno a la antigua Carretera General del Norte todavía había fincas agrícolas en activo en 1977. Concretamente, en el lugar donde hoy se encuentra el centro comercial La Ballena y sus inmediaciones, donde incluso había un estanque de agua conocido popularmente como de La Marquesa. Estas plantaciones, salpicadas de palmeras canarias, lindaban con las primeras naves del futuro polígono industrial de Miller, con el barrio de autoconstrucción de Los Tarahales y con La Paterna, cuyos edificios eran prácticamente nuevos.

Slider con ortofotos para observar la Transformación de La Minilla en medio siglo

De Doctor Chiscano a La Minilla

El barrio de La Minilla contiene hoy la manzana de mayor poder adquisitivo de toda Canarias, pero cinco décadas atrás la realidad era bien distinta. Para ese entonces, las plantaciones de tomates que hubo en los años 50 en esta zona ya habían desaparecido, pero en su lugar había naves industriales, además del cementerio del Puerto -inaugurado en 1939-, y las primeras torres de la calle Antonio María Manrique, germen de la futura urbanización. También existía ya el edificio Solyvista, que con 85 metros de alto fue inaugurado en 1972 en un margen de Escaleritas.

La Minilla estaba conectada entonces por una carretera estrecha que daba acceso al cementerio -única construcción en este lomo durante décadas- desde Guanarteme. Esta vía ha prácticamente desaparecido, una parte ha sido reconvertida en la avenida de Ansite y la curva para salvar el desnivel de una de las laderas del barranco de La Ballena es hoy la rotonda del Doctor Cesáreo Rosas Rodríguez.

Al otro lado de aquella carretera todavía había múltiples fincas agrícolas en activo a mitad de los años 70. Tanto de plataneras como de tomates. No existían ni la GC-23, ni el Hospital Doctor Negrín y ni mucho menos la avenida Juan Carlos I y todas las urbanizaciones aledañas. Todas estas construcciones llegarían de finales de los 90 en adelante. La Carretera de Chile -la antigua vía de Tamaraceite al Puerto- apenas tenía un puñado de casas y hasta el estanque de los Leacock estaba lleno donde hoy está el edificio de servicios del campo de golf.

Slider con ortofotos para observar la Transformación de Las Torres en 50 años

Las Torres: de periferia olvidada al centro de la ciudad

La transformación de los lomos que van desde La Minilla hasta Siete Palmas en 50 años ha sido brutal. Esta ha sido la gran zona de expansión de la ciudad en las últimas décadas. El eje de avenidas de Juan Carlos I y Felo Monzón no estaba ni trazado. En su lugar, la mayor parte seguían siendo fincas agrícolas. Y es que en los años 70 el barrio de Las Torres -cuya denominación viene de una estación de telecomunicaciones que existió en la zona- era un núcleo diseminado en la lejana periferia, donde las calles seguían siendo de tierra y no había ningún tipo de coherencia urbana.

La llegada de familias desde el interior de la Isla y la colmatación de otras zonas de la ciudad provocó el nacimiento de El Cardón a la orilla de la carretera que conectaba el Puerto con Tamaraceite. También se vislumbraban en esta época las primeras calles y naves del polígono industrial de Lomo Blanco, aunque todavía existían estanques de agua para riego de las fincas de la zona en donde hoy hay fábricas y talleres. Y entre esas parcelas de tomates, en mitad de la nada, comenzaban a construirse los edificios del Pilar.

Slider con ortofotos para observar la Transformación de Tamaraceite en 50 años

Tamaraceite se multiplica

La expansión de Tamaraceite y sus barrios satélites es todavía más reciente que la de Las Torres. En los años 70 este barrio todavía conservaba el carácter de pueblo a orilla de las carreteras hacia Arucas y Teror. La vega donde hoy se asienta el parque comercial de Tamaraceite Sur, al pie del casco antiguo, seguía tapizado de plataneras y otros frutales. Estanques de barrio incluidos. Apenas había alguna casa en Almatriche y la carretera de acceso al cementerio de San Lázaro llegaba hasta la general al no existir la circunvalación -esta no se construiría hasta finales de los años 90-.

En cuanto a los barrios entorno a Tamaraceite, Lomo de los Frailes, con sus calles sin asfaltar, estaba totalmente aislado del casco, con cultivos de por medio. En la parte trasera comenzaban eso sí a construirse los institutos y equipamientos educativos del barrio, lo que denotaba la expansión que vendría después. En La Suerte era una maraña de casas de autoconstrucción y en La Galera apenas había un par de casas con sus vías por trazar. Destaca la ya presencia del colegio Claret y la ausencia del centro comercial Alisios, inaugurado en 2017.