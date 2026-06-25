El Museo Elder celebra el Mes del Orgullo reivindicando la diversidad a través de la ciencia y la cultura
“Elder con Orgullo” reunirá divulgación científica, arte y cine en una programación que pone en valor la diversidad y su contribución al avance de la sociedad
“La diversidad también impulsa el conocimiento” es el mensaje central de Elder con Orgullo, la programación especial que el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología desarrollará con motivo del Mes del Orgullo para visibilizar la diversidad desde la ciencia, la cultura y la educación.
La iniciativa cuenta con el respaldo del director del Museo Elder, José Gilberto Moreno García, quien mantiene una firme apuesta por una divulgación científica abierta, inclusiva y representativa de la sociedad actual. Bajo esta visión, el museo refuerza su papel como espacio de encuentro entre el conocimiento, la innovación y los valores de respeto, igualdad y convivencia.
A lo largo de las próximas semanas se desarrollará una campaña de sensibilización y comunicación presente en redes sociales, pantallas digitales del museo y soportes publicitarios exteriores. Bajo el lema “La diversidad también impulsa el conocimiento”, la acción acercará al público historias, referentes y contenidos divulgativos que ponen en valor la contribución de las personas LGTBIQ+ al progreso científico, tecnológico y social.
Uno de los ejes principales del programa será la exposición “Ciencia con Orgullo”, que podrá visitarse del 23 de junio al 20 de julio. La muestra rinde homenaje a científicos e investigadores LGTBIQ+ cuyas contribuciones fueron fundamentales para el avance de la humanidad, recuperando historias marcadas por la discriminación, la invisibilidad y la persecución, y reivindicando la diversidad como motor del progreso científico.
Concebida como una experiencia educativa e interactiva, “Ciencia con Orgullo” combina paneles biográficos con contenidos digitales accesibles mediante códigos QR, conectando la exposición con las redes sociales del museo y ampliando la experiencia divulgativa más allá del espacio expositivo.
Entre las figuras destacadas se encuentran Alan Turing, pionero de la informática moderna; Sally Ride, primera astronauta estadounidense en viajar al espacio; Lynn Conway, referente trans y pionera tecnológica; y Ben Barres, destacado neurocientífico y defensor de la igualdad en la ciencia.
La programación se completará con la proyección del largometraje “Mi cielo, tu infierno” (Cel meu, infern teu), dirigido por Alberto Evangelio. La película relata la historia de amor entre dos mujeres en la España de los años 60 y 70, marcada por la represión y la discriminación.
Con esta iniciativa, el Museo Elder refuerza su compromiso con una divulgación científica inclusiva y cercana a la realidad social. La campaña, ideada por Mauricio Severo, publicista y director de Edan Creative, une ciencia, cultura y diversidad para poner en valor a quienes contribuyeron al avance de la humanidad y recordar que la diversidad también impulsa el conocimiento.
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