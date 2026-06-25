El Puerto de Las Palmas, aula de formación de la ONU para profesionales portuarios de Perú, Bolivia y Argentina

El Puerto de Las Palmas ha acogido durante los últimos días una misión internacional de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Unctad, en la que una decena de directivos portuarios de América Latina ha conocido modelos de gestión aplicados en los puertos españoles. La actividad forma parte del programa TrainForTrade Port Management, una iniciativa de cooperación técnica de Naciones Unidas dirigida al fortalecimiento de capacidades en comunidades portuarias de países en desarrollo.

Los participantes proceden de autoridades portuarias de Argentina, Bolivia y Perú, y han realizado en el Puerto de Las Palmas un viaje formativo orientado al intercambio de experiencias, el análisis de buenas prácticas y el conocimiento de sistemas de organización y desarrollo implantados en infraestructuras portuarias de referencia.

Formación técnica en el recinto grancanario

Durante su estancia en Las Palmas de Gran Canaria, los integrantes de la misión asistieron a sesiones técnicas impartidas por especialistas de la Autoridad Portuaria de Las Palmas sobre gobernanza portuaria, las infraestructuras, el dominio público, la innovación, la competitividad, la seguridad, la protección portuaria y el trabajo de la Policía Portuaria.

La formación también incluyó contenidos sobre sostenibilidad ambiental, digitalización, mantenimiento y estrategias de descarbonización. Además de las sesiones teóricas, los responsables portuarios realizaron visitas técnicas por distintas zonas del Puerto de Las Palmas y mantuvieron encuentros con profesionales de áreas clave para el funcionamiento diario de la infraestructura.

Participantes en la reunión de la Unctad celebrada en noviembre en Perú / La Provincia

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, subrayó el valor de la cooperación internacional entre puertos. Según indicó, este tipo de iniciativas permite compartir conocimientos entre profesionales que afrontan retos comunes y contribuye a una gestión portuaria “más moderna, eficiente y sostenible”.

Una red entre Europa y América Latina

La misión se integra en las actividades de la red hispanohablante del Programa de Gestión Portuaria TrainForTrade, creada tras la Declaración de Valencia de 2008. Esta red se desarrolla actualmente en países como Perú, República Dominicana, Argentina, Bolivia y Uruguay, con el objetivo de favorecer la cooperación y la transferencia de conocimiento entre comunidades portuarias.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas forma parte de los puertos aliados que colaboran con el programa. Su participación se centra en el apoyo técnico y formativo a comunidades marítimo-portuarias de África y América Latina, dos regiones con las que el Puerto de Las Palmas mantiene vínculos por su posición atlántica y su papel como punto de conexión entre continentes.

Esta colaboración se desarrolla en virtud del Memorando de Entendimiento suscrito entre Puertos del Estado, la UNCTAD y la propia Autoridad Portuaria de Las Palmas. A través de este acuerdo, la entidad aporta asistencia técnica especializada, expertos, actividades de formación y apoyo al desarrollo de herramientas de capacitación para países en desarrollo.

El Puerto de Las Palmas ha sido una de las dos escalas españolas seleccionadas para esta misión internacional, junto al Puerto de Cartagena. La elección sitúa al recinto grancanario dentro del circuito de formación portuaria impulsado por Naciones Unidas y refuerza su presencia en programas de cooperación técnica vinculados al ámbito marítimo-portuario.