El armario de la magua canaria está en Vegueta: así es Beleté, la tienda del vintage isleño

El vintage canario ha llegado a Vegueta. Entrar en Beleté es subirse a una máquina del tiempo y viajar a otra época a través de la ropa, los colores y los objetos que marcaron el imaginario de varias generaciones. Chaquetas de tonos vivos, tops ajustados, camisetas publicitarias y prendas con historia componen el fondo de armario de muchos clientes que buscan algo más que vestir, que buscan recuperar una estética y una memoria. El empresario Janniel Herrera abrió hace seis meses este nuevo punto de encuentro para los amantes de la segunda mano en el número 2 de la calle Fuente.

Su primera aventura empresarial fue Sweet Souvenirs, una tienda situada en la calle Travieso, que vendía principalmente recuerdos para turistas, aunque también incorporó ropa de segunda mano. Pronto descubrió que lo que realmente funcionaba no eran los imanes de Gran Canaria ni los abridores con forma de lagarto, sino las prendas vintage.

Vista general de la tienda Beleté. / José Pérez Curbelo / LPR

Tras ese primer éxito, decidió ampliar el negocio, ya que el local se le había quedado pequeño. «Quería estar en un sitio más grande, visible y transitado», explica. Además, el regreso de su hermana desde la Península le animó a dar el paso y abrir una nueva tienda que pudiera generar trabajo para ambos. Beleté es un proyecto familiar: su hermana, Rebeca Herrera, atiende a la clientela, mientras que su madre, Ruth Artiles, invirtió en la iniciativa.

La pasión por la moda

Janniel sintió interés por la moda desde niño, por lo que siempre tuvo en mente dedicarse al sector. Uno de sus primeros recuerdos ligados a la ropa de segunda mano es acompañar a su madre a outlets en busca de las mejores gangas. «Todo empezó así», cuenta. Más tarde, cuando se mudó a Inglaterra para trabajar y estudiar, comenzó a explorar con mayor intensidad el mercado vintage del país. «En Europa es un mercado que tiene mucho volumen y en Canarias creo que todavía estamos saliendo de la mentalidad de que la segunda mano es segunda clase», valora.

Durante los tres años que vivió en Reino Unido trabajó en hostelería y cursó estudios de estilismo personal y editorial. Mientras compaginaba ambas cosas, se dedicaba a buscar ropa de segunda mano en mercadillos y obras sociales, tanto para él como para sus amigos. «Hice de mi pasión mi trabajo», resume.

Una clienta en Beleté. / José Pérez Curbelo

Al regresar a Canarias, se reencontró con los mercadillos y las obras sociales de las Islas, donde continuó seleccionando prendas. Janniel busca ropa antigua que le transmita algo especial. «A mí no me interesa una prenda comprada recientemente en El Corte Inglés, me interesa una camiseta de publicidad de Tropical del Carnaval de 2004», explica. Su objetivo es encontrar piezas difíciles de conseguir, capaces de despertar la nostalgia de una época. «Puedo buscar calidades, marcas o simplemente algo que me transmita y que sepa que puedo rentabilizar», detalla.

La esencia del Archipiélago

La ropa que vende es de kilómetro cero: «Uno de los puntos importantes del negocio es que apostamos por la economía circular en la Isla. Todo el producto que encuentro sale de aquí». De esta manera, asegura que contribuye a apoyar pequeños negocios y no grandes corporaciones. «Todo es muy humano. No hay proveedores, no hay grandes cantidades, sino que es pieza a pieza», cuenta.

Prendas en la tienda de Beleté. / José Pérez Curbelo

Buscar ropa vintage en Canarias resulta, según Janniel, más sencillo que en países como Inglaterra, donde el sector está más saturado. «Allí hay mucha más gente dedicándose a esto. Aquí, como todavía no hay tanta, tienes más acceso a los productos», aclara. El principal inconveniente es que muchas marcas nunca llegaron al Archipiélago, aunque para él esa limitación también se ha convertido en una seña de identidad. En sus perchas solo hay prendas que evocan el pasado y la infancia en las Islas. «Las tiendas vintage que conocemos en España o en Europa suelen tener stock americano, porque Estados Unidos es el país que provee este tipo de ropa. Aquí hay una diferencia clara y muy interesante», considera.

Ese sentimiento de magua no solo se percibe en la ropa, sino también en la decoración noventera y dosmilera de la tienda, donde conviven libros, peluches, juguetes y objetos para el hogar. Aunque las prendas son las protagonistas, cada pieza forma parte de una estética común que define el espíritu de Beleté. «Quiero que, cuando alguien lleve algo nuestro, la gente le pregunte: ‘¿Dónde compraste eso?», afirma Janniel.