Conciertos, actividades y mercadillo solidario: así serán las Fiestas de San Pedro de La Isleta 2026

La Isleta vuelve a celebrar las Fiestas de San Pedro. El barrio de Las Palmas de Gran Canaria acoge del 26 al 29 de junio una nueva edición de estas fiestas populares, con un programa que combina conciertos, actividades infantiles, talleres, pasacalles, actos religiosos y propuestas solidarias pensadas para vecinos y visitantes de todas las edades.

Las fiestas cuenta con la colaboración de la Parroquia de San Pedro, la Asociación Cultural Las Redes y la Asociación Cultural y Recreativa Corazón de La Isleta. El concejal del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, Héctor Alemán, destacó que estas fiestas "representan una magnífica oportunidad para encontrarnos, compartir y seguir fortaleciendo los lazos que unen a nuestro barrio". Asimismo, subrayó que San Pedro "forma parte de la historia y de la identidad de La Isleta" y que "esta celebración contribuye a mantener vivas las tradiciones y favorecer la convivencia entre generaciones".

Cuatro días de actividades para todos los públicos

Las fiestas arrancarán el viernes 26 de junio con una jornada que incluirá una oración comunitaria, la misa por los enfermos, talleres de manualidades dirigidos a personas adultas y el concierto de Café-Tín Inolvidable, que tendrá lugar en el patio de la parroquia.

El sábado 27 de junio llegará una de las jornadas más esperadas por las familias, con actividades infantiles, castillos hinchables y un pasacalles de papahuevos acompañado por la Banda Isleña, que recorrerá diferentes calles del barrio.

Los actos continuarán el domingo 28 de junio con la eucaristía de víspera y la tradicional procesión de la imagen de San Pedro por varias vías de La Isleta, uno de los momentos más emblemáticos de estas celebraciones.

Finalmente, el lunes 29 de junio, coincidiendo con la Solemnidad de San Pedro, se celebrará la eucaristía que pondrá el broche a las fiestas religiosas.

Fiestas de San Pedro Apóstol 2026 / Ayuntamiento Las Palmas de Gran Canaria

Unas fiestas con carácter solidario

Durante los cuatro días permanecerá abierto un mercadillo solidario cuya recaudación se destinará al comedor social de San Pedro. La iniciativa, organizada por la Asociación Cultural Las Redes, refuerza el carácter comunitario de unas fiestas que buscan fomentar tanto la convivencia como la solidaridad entre los vecinos.

Para finalizar la programación, el próximo 5 de julio se celebrará una excursión al norte de Gran Canaria dirigida a los participantes de las fiestas, poniendo así el punto final a esta edición de las Fiestas de San Pedro 2026.