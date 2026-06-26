Un conductor ebrio destroza tres coches aparcados en Las Palmas de Gran Canaria

Un conductor que dio positivo en alcohol provocó un accidente durante la madrugada del viernes en la Carretera del Norte, en Las Palmas de Gran Canaria, tras perder el control de su turismo y chocar contra tres vehículos que estaban correctamente estacionados.

El siniestro se produjo en la noche del jueves 25 al viernes 26 de junio y obligó a intervenir a la Unidad Nocturna Especial (UNE) de la Policía Local capitalina. Los agentes aseguraron la zona, realizaron la prueba de alcoholemia al conductor implicado e instruyeron las diligencias correspondientes por un presunto delito contra la seguridad vial.

El accidente tuvo lugar en la Carretera del Norte, una de las vías de la capital grancanaria. Según la información facilitada, el conductor del turismo perdió el control del vehículo y terminó impactando de forma violenta contra tres coches que se encontraban estacionados en la zona.

La fuerza del choque causó daños de diversa consideración en los vehículos afectados. No se ha informado de personas heridas.

El test de alcoholemia confirmó el positivo

Tras recibir el aviso del impacto múltiple, los agentes de la Unidad Nocturna Especial se desplazaron hasta el lugar del siniestro para intervenir en la vía y esclarecer lo ocurrido.

Una vez en el punto del accidente, la Policía Local practicó al conductor la prueba de detección alcohólica. El resultado fue positivo y superó los límites legalmente establecidos para ponerse al volante.

Diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial

Ante el resultado de la prueba y los daños ocasionados, los agentes instruyeron las diligencias oportunas por un presunto delito contra la seguridad vial. El caso será remitido a la autoridad judicial competente.

Noticias relacionadas

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria recordó tras el siniestro el grave riesgo que supone conducir después de consumir alcohol, tanto para el propio conductor como para el resto de usuarios de la vía.