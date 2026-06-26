Las Palmas de Gran Canaria dedicará una calle al papa León XIV tras su visita histórica

Las Palmas de Gran Canaria dedicará una calle al papa León XIV. El concejal de Cultura, Josué Íñiguez, anunció en el pleno celebrado este viernes que están trabajando en la redacción del expediente para que el pontífice tenga un espacio en el callejero municipal. Robert Prevost visitó la capital grancanaria el pasado 11 de junio, convirtiéndose en el primer jefe de la Iglesia Católica de Roma en hacer escala en la ciudad.

Íñiguez hizo este anuncio durante el debate de una moción de Vox que perseguía este mismo propósito. Sin embargo, el concejal de Cultura se distanció del partido de extremaderecha: "Hemos iniciado el expediente correspondiente, pero no porque ustedes lo pidan, si no porque reconocemos los hitos históricos de esta ciudad".

"Operación de maquillaje"

El grupo de gobierno, formado por PSOE, NC y Podemos, además de la concejala no adscrita y ex de Vox, Clotilde Sánchez, votaron en contra de la moción tras calificarla de "operación de maquillaje" y de "hipocresía" dadas las contradicciones que se dan entre en el discurso antiinmigración de la extrema derecha y las palabras y actos que protagonizó León XIV en su visita a Canarias.

El concejal subrayó que la capital grancanaria "es una ciudad que mira a los ojos de los que son diferentes", y que, al mismo tiempo, "será tierra baldía para quien siembre el odio". Íñiguez leyó pasajes de la Biblia que hacen referencia a la acogida, solidaridad y caridad con el forastero, al tiempo que reprochó a Vox su intento de "instrumentalizar el voto católico, pretenden mezclarlos en un discurso nativista".

"Ustedes son un peligro"

Íñiguez recordó que la propia Iglesia impulsó la regularización de inmigrantes iniciada por el gobierno de Pedro Sánchez. "León XIV vino a advertinos de que ustedes son un peligro", resaltó el edil, "son una amenaza a nuestro modelo de convivencia, como serán que el papa está del lado de los socialcomunistas como ustedes nos llaman. Nuestra prioridad son las personas".

El portavoz de Vox, Alberto Rodríguez, defendió la moción argumentando que esta era la primera vez que un papa visitaba la ciudad y que respondía a acogerse a "los valores cristianos universales". Rodríguez aseguró que no estaba en contra del mensaje de León XIV con respecto a la inmigración y habló de las leyes del Vaticano, micropaís integrado en la trama urbana de Roma que carece de controles fronterizos y cuya legislación que supuestamente admira Rodríguez afecta a dependencias privadas.

"Ponen a los migrantes en la diana"

La ex de Vox, Clotilde Sánchez, intervino con un tono duro en contra de los que fueron hasta el pasado septiembre compañeros de partido: "Esto es una tactica de maquillaje, traen la moción al pleno mientras siguen poniendo a los migrantes en la diana, hablando aquí de deportaciones masiva y desde el Cabildo que las ayudas para nosotros primero y para ellos las sobras".

La concejala de Podemos, Gemma Martínez Soliño, intervino para alinearse con las palabras de Sánchez y reprochar la "hipocresía" de Vox, al tiempo que reclamó más calles con nombres de mujer. Por su parte, el edil Ignacio García Marina, del PP -único partido que votó a favor de la moción-, pidió no politizar la visita del papa.

Recorrido del papa por la capital

La alcaldesa, Carolina Darias, cerró el debate diciendo que "el relato da un contexto, quienes reniegan de los valores universales no tienen cabida, por tanto no estamos dispuestos a participar en esta tactica de ustedes". Darias también reconoció que es necario trabajar en la introducción de más calles con nombre de mujer.

A su paso por Las Palmas de Gran Canaria, León XIV recibió la Llave de la Ciudad en la plaza Stagno de las manos de la alcaldesa. Lo hizo recién llegado del muelle de Arguineguín, donde tuvo un encuentro con migrantes. A continuación, fue en papamóvil desde el Teatro Pérez Galdós hasta la catedral. Tras la misa en el templo y un pequeño encuentro en la plaza de Santa Ana protagonizó una liturgia multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria.