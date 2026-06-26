Pleno agitado en Las Palmas de Gran Canaria por la Limpieza: los trabajadores se manifiestan contra la conversión del servicio en empresa

"Menos empresa, más gestión directa". La higiene urbana protagonizó este viernes la sesión plenaria del mes de junio en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Los trabajadores del Servicio Municipal de Limpieza se manifestaron en la plaza de Santa Ana coincidiendo con el primer día de huelga en contra de la conversión del servicio en una empresa pública. Mientras tanto, en las Casas Consistoriales, el equipo de gobierno de Carolina Darias y la oposición se enzarzaron entre acusaciones de mentiras y con la promesa de "garantizar" los empleos por parte de la alcaldesa.

"Hemos querido denunciar la pésima gestión de los servicios públicos en este mandato", subrayó Israel Batista, vicepresidente del comité de Recogida de Residuos Sólidos, al término de la concentración. Durante buena parte de la mañana, decenas de trabajadores del servicio, tanto de Recogida como de Limpieza Viaria, se agolparon en la plaza con lemas como "basta ya de maltrato laboral y abusos a los trabajadores públicos".

Numerosa participación

Contento por la numerosa participación, Batista subrayó que con esta protesta lo que buscan es preservar las condiciones de sus trabajos: "Queremos que se respete nuestra vinculación como empleados públicos". Los trabajadores del servicio temen que de efectuarse la conversión en una empresa municipal pierdan sus condiciones actuales. Además, argumentaron que tienen "como claro ejemplo de gestión" Geursa y Sociedad de Promoción, con un alto grado de morosidad.

Huelga de trabajadores del Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria / José Pérez Curbelo

Batista avanzó que tras la última reunión con el concejal de Higiene Urbana, Héctor Alemán, el pasado martes, ha habido "un acercamiento, pero de momento solo ha mejorado el entendimiento, no hay nada por escrito". En cualquier caso, afirmó que mantienen el segundo día de huelga previsto para el próximo 31 de julio. En esta primera jornada estuvieron acompañados en la manifestación por agentes del cuerpo de Bomberos y personal del servicio de ayuda a domicilio y de salvamento.

"Calendario pausado y sin prisa"

Alemán intervino en el pleno a petición del PP se hizo eco de esta reunión, "hemos llegado a un acuerdo para establecer un calendario pausado y sin prisa". Tras acusar a los populares de "manipular", indicó que todos los partidos -salvo Vox que se abstuvo- votaron a favor de analizar cómo reconvertir el Servicio Municipal de Limpieza, "llegamos entonces a la concliusión de que la figura de limpieza estaba anticuada".

La portavoz del PP, Jimena Delgado, acusó a Alemán de "engañar" a los trabajadores, "han estado ahí afuera porque temen por su futuro". "Sabíamos que es necesario cambiar el servicio, lo apoyamos porque se comprometieron a que la parte social iba a ser parte activa, que se iba a garantizar la protección de los puestos de trabajo, y ahora nada se sabe", recalcó. Por su parte, el portavoz de Vox, Alberto Rodríguez, rechazó la creación de esta empresa e insistió en pedir la dimisión de Alemán, "o exigimos a la alcaldesa que le cese por su incompetencia".

"Garantía de modelo mixto"

Por su parte, la alcaldesa, quien acusó de Delgado de "rozar el ridículo", defendió la labor realizada por Alemán, "este gobierno está apoyando la gestión directa e indirecta, es la garantía de este modelo mixto". Darias apuntó que han aportado recursos materiales a la parte pública del servicio y humanos, con la estabilización de los trabajadores. "La fórmula jurídica actual no es la adecuada porque es una anticualla, por eso se encargó un estudio", explicó.

Darias retieró que con los comités hay "un acuerdo" con un calendario de reuniones. "No haremos nada sin la estabilización y de espaldas a los trabajadores", aclaró, al tiempo que los puestos de trabajo de la gestión directa "están garantizados". Además, el gobierno municipal precisó que hay empresas públicas de limpieza en Sevilla y en Palma, entre otras.