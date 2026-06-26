Las Ramblas Centro refuerza su oferta de ocio para el verano en Las Palmas de Gran Canaria con sorteos, cine al aire libre y juegos

Con la llegada del verano, Las Ramblas Centro, en Las Palmas de Gran Canaria, ha presentado una programación de actividades orientada a ampliar su oferta de ocio durante los próximos meses. El espacio comercial combinará propuestas de entretenimiento, gastronomía y actividades familiares con el objetivo de ofrecer alternativas para residentes y visitantes durante la temporada estival.

Entre las iniciativas previstas destacan un sorteo promocional, el regreso del cine al aire libre, torneos de juegos de mesa, la apertura de una nueva experiencia de escape room y un campus de verano destinado a facilitar la conciliación familiar.

Un sorteo para inaugurar la temporada estival

Como parte del inicio de la campaña de verano, el centro ha puesto en marcha un sorteo a través de sus perfiles en redes sociales. La iniciativa contempla distintos premios relacionados con el ocio y el turismo en Canarias.

Entre ellos figuran entradas para el Gran Canaria Live Fest, uno de los principales festivales musicales que se celebran en la isla, así como estancias en varios establecimientos hoteleros, entre ellos Salobre Hotel Resort & Serenity, Marina Suites y Marina Bayview.

Las bases del sorteo y los requisitos para participar están disponibles en los canales oficiales del centro comercial.

Los juegos de mesa se incorporan a la programación mensual

Otra de las novedades de este verano será la celebración de los Jueves de Juegos de Mesa, una actividad que tendrá lugar el último jueves de cada mes a partir de junio.

Los encuentros se desarrollarán en colaboración con Level Up y el restaurante Rancho Arizona 2, con la intención de ofrecer un espacio de encuentro para familias, grupos de amigos y aficionados a este tipo de entretenimiento.

Coincidiendo con estas jornadas, el establecimiento de restauración ofrecerá promociones especiales, entre ellas ofertas en bebidas, pizzas y menús para compartir dirigidas a los asistentes.

Escape room, gastronomía y cine bajo las estrellas

La programación también incorpora nuevas propuestas de ocio con la apertura de La Casa de los Enigmas, un espacio dedicado a los juegos de escape o escape room, donde los participantes deberán resolver diferentes desafíos y acertijos en equipo.

En el apartado gastronómico, el centro amplía su oferta con la presencia de Budare, establecimiento especializado en cocina tradicional venezolana que suma una nueva ubicación dentro del recinto.

Asimismo, durante los meses de verano volverá el ciclo de cine al aire libre, una actividad ya consolidada en la programación del centro y pensada para que personas de todas las edades puedan disfrutar de proyecciones en un entorno abierto durante las noches estivales.

Actividades para facilitar la conciliación familiar

La programación incluye también un Campus de Verano organizado junto a Mi Nanny, dirigido a ofrecer alternativas de ocio para los más pequeños durante las vacaciones escolares.

Con esta iniciativa, el centro busca proporcionar un recurso que contribuya a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral durante el periodo estival, al tiempo que ofrece actividades adaptadas al público infantil.

Un espacio con servicios y una amplia oferta comercial

Además de las actividades programadas para el verano, Las Ramblas Centro recuerda que dispone de una oferta integrada por establecimientos de restauración, comercios y servicios relacionados con el bienestar.

El recinto cuenta también con aparcamiento gratuito, puntos de recarga para vehículos eléctricos y diferentes espacios destinados al ocio, características con las que pretende consolidarse como un punto de encuentro en la zona alta de Las Palmas de Gran Canaria durante los meses de mayor actividad.

La programación presentada para este verano combina propuestas culturales, gastronómicas y de entretenimiento con actividades dirigidas a distintos perfiles de público, desde familias con niños hasta grupos de amigos, ampliando así las opciones de ocio disponibles en la capital grancanaria durante la temporada estival.