Los trabajadores del Servicio de Limpieza de Las Palmas de Gran Canaria, en huelga y contra la conversión en empresa

Con pancartas y pitos, los trabajadores del Servicio Municipal de Limpieza se hicieron notar este viernes en la plaza de Santa Ana durante la celebración del pleno en las Casas Consistoriales. Decenas de personas se manifestaron con la intención de mostrar su rechazo a la conversión del servicio en una empresa municipal, al entender que pueden entrar en riesgo su condición de empleados públicos.

"Basta ya de maltrato laboral y abusos a los trabajadores públicos" o "va a ser mi ruina, pequeña Carolina, vete por favor", son algunos de los lemas que pudieron leerse en las pancartas que los trabajadores sostuvieron durante toda la mañana. En la manifestación estuvieron presentes trabajadores de los servicios de Recogida de Residuos y de Limpieza Viaria, además de contar con el apoyo de Bomberos.

Huelga de trabajadores del Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria / José Pérez Curbelo

Los tres comités de empresa de Limpieza acordaron la semana pasada acudir a la huelga tanto este viernes como el próximo 31 de julio, coincidiendo con los plenos ordinarios de los meses respectivos. Los representantes de los trabajadores entienden que la conversión del órgano de Limpieza en una empresa pública puede suponer una "privatización encubierta".