El atentado inventado

Aproximadamente a las cuatro y media de la tarde del miércoles 17 de junio de 1936, una formidable explosión estremeció las instalaciones de LA PROVINCIA, situadas entonces en el número 5 de la calle Colón, en el barrio de Vegueta.

Inmediatamente, el personal de talleres, fotograbado y redacción que se encontraba trabajando acudió al lugar del siniestro, atraído por el estampido y, sobre todo, por los gritos de dolor que comenzaron a escucharse. La explosión había destruido por completo la estación radiotelegráfica del periódico, ubicada en la planta alta del edificio, donde en aquel momento su operador, Antonio Caballero, recibía, a través del Servicio Nacional, las noticias de última hora de la Península.

La magnitud de la detonación derribó los techos y tabiques del piso que ocupaba en la azotea el administrador del diario, Eduardo Carqué Gil, junto a su familia. En la vivienda colindante, marcada con el número 7, un fragmento de pared hirió a la anciana Dolores Monroy Suárez.

Los daños materiales fueron enormes. Grandes trozos de muros y techos fueron lanzados a considerable distancia, las maderas arrancadas de la mampostería y la estructura de cemento armado apareció partida en pedazos. De la oficina radioeléctrica no quedó nada.

Entre los escombros fueron rescatados el pequeño Eduardo Carqué Cazorla, de un año de edad, en estado agónico, y su hermana Elvira, de cinco años, gravísimamente herida. Su madre, Elvira Cazorla Rodríguez, logró salir de las ruinas malherida, gritando desesperadamente que salvaran a sus hijos.

Tras recibir las primeras atenciones en la Casa de Socorro de Vegueta, adonde fueron trasladados rápidamente en los vehículos que solían encontrarse estacionados en la plaza del Pilar Nuevo, los heridos fueron conducidos a la Clínica de San Roque. Allí falleció el niño, pero los médicos Silvestre Bello Rodríguez, David Ramírez y Gregorio León lucharon intensamente por salvar a su hermana.

Con lágrimas en los ojos, Silvestre Bello comunicó al padre la gravedad extrema de la situación: la lesión afectaba al cerebro, pero harían todo lo posible para salvarla. Los facultativos llegaron incluso a practicar una trepanación. Durante horas realizaron esfuerzos desesperados, pero nada pudieron hacer. La pequeña Elvira, fuerte y sana, se aferró a la vida, aunque la gravedad de las lesiones hizo imposible su recuperación.

Antonio Caballero sobrevivió de forma casi milagrosa. Un reducido espacio entre el montón de ruinas y un fragmento de techo le permitió escapar de la muerte. Quienes acudieron tras la explosión lo vieron salir de la habitación fuera de sí y correr hacia la azotea de la casa vecina.

Mientras la ciudad velaba a los dos niños, hubo una tercera víctima: la verdad. Se habló de la explosión de un tubo de escape del motor eléctrico, en mal estado dentro de la chimenea, que habría provocado la combustión de gases junto a la estación radiotelegráfica. Esta hipótesis fue insinuada al día siguiente por el Diario Las Palmas, afirmada sin ambages por La Gaceta de Tenerife y posteriormente confirmada por la Comisaría de Vigilancia. Pese a ello, el accidente fue transformado en un supuesto acto terrorista atribuido sin pruebas a alguna organización izquierdista. La acusación se apoyó en el clima de extrema tensión que atravesaba España en aquellos meses -huelgas, ocupaciones de tierras, enfrentamientos entre milicias obreras y grupos de extrema derecha- y en el carácter conservador del rotativo.

Al día siguiente, LA PROVINCIA abría su primera página con la noticia del desastre. El periódico afirmaba: «Las causas del accidente las ignoramos: la justicia y la Policía actúan y a ellas toca hablar cuando oportuno lo estimen. Pero afirmamos rotundamente que en ninguna de las instalaciones de LA PROVINCIA se ha producido explosión ni se ha notado la menor anormalidad, y que las causas del siniestro hay que buscarlas exteriormente, en absoluto fuera de nuestras instalaciones».

El texto concluía con un llamamiento contundente: «¡JUSTICIA! ¡JUSTICIA! Nunca como ahora mejor pedida. ¡JUSTICIA! No nos cansaremos de gritar: ¡JUSTICIA! ¡JUSTICIA! Esas tiernas vidas sacrificadas la exigen imperiosamente de autoridades y jueces. Y la exige también la dignidad del país».

Los comentarios de la época reflejaban el sentir popular ante un hecho que muchos calificaban de atentado. Por ello, el acompañamiento de los cadáveres hasta el cementerio se convirtió en una manifestación ciudadana a la que acudieron todas las autoridades.

La tarde del jueves 18 de junio se celebró el entierro de las dos víctimas mortales de la tragedia. Desde la Clínica de San Roque dos pequeños ataúdes encabezaban la comitiva fúnebre seguida por una multitud en silencio. Los féretros fueron llevados a hombros por obreros y empleados de LA PROVINCIA y de otros periódicos. Tras ellos caminaba el padre de las víctimas, abatido por el dolor de la tragedia que había golpeado a su familia. Representantes de las autoridades, colegas, amigos y numerosos ciudadanos acompañaron los restos hasta el cementerio de Vegueta. Después del sepelio, el padre, arropado por el afecto de sus compañeros, regresó junto a su esposa e hijas -Rosario y María del Carmen Iberia-, salvadas milagrosamente.

La huella de aquella tragedia lo acompañó durante toda su vida. Años más tarde, cuando volvió a ser padre, llamó Eduardo y Elvira a sus dos últimos hijos.

El contexto político en el que se produjo la explosión ayuda a entender la rápida aceptación de la tesis del atentado. Ese mismo 17 de junio el general Franco celebró una reunión semisecreta en el monte de Las Raíces, en La Laguna, donde ultimó con los principales mandos militares de la isla y con dirigentes derechistas los planes de la inminente sublevación.

No en vano, justo un mes después tendría lugar el golpe de Estado del 17 de julio, que dio inicio a la Guerra Civil. Como Canarias quedó desde un principio dentro del territorio sublevado, el supuesto atentado con bomba pasó a formar parte del relato construido por el bando rebelde como uno de los ejemplos de la violencia, la anarquía y el caos que reinaban durante el gobierno del Frente Popular y que, según dicho discurso, justificaban la insurrección militar para restaurar el orden y restablecer la paz. De este modo, aquel accidente contribuyó a que una parte de la sociedad grancanaria asumiera que el golpe de Estado respondía al clima convulso que se había extendido durante los últimos meses del gobierno del Frente Popular, hasta el punto de que muchas décadas después, aún se recordaba aquella explosión como un atentado. El propio padre de las víctimas, que años después sería secretario provincial de Prensa y Propaganda de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, nunca dejó de creer que se había tratado de un atentado.

De modo que el accidente se convirtió en argumento y así, una tragedia sin culpables acabó proporcionando los culpables que el relato político necesitaba.

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