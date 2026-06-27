Mejoras en el Risco de San Nicolás: Las Palmas de Gran Canaria encarga la reapertura de la calle del Mirador Punta de Diamante

Luz al final del túnel para los vecinos del Risco de San Nicolás. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha sacado a licitación la primera fase del Mirador Punta de Diamante. El proyecto permitirá reabrir la calle Sierra Nevada, vial que lleva cerrado desde 2018, cuando se encontraron restos arqueológicos de la antigua muralla de la ciudad bajo la calzada. Desde entonces la línea 80 de Guaguas Municipales lleva sin hacer este recorrido, por lo que los vecinos de la parte alta del barrio llevan sin transporte público junto a sus casas desde hace ocho años.

La actuación cuenta con un presupuesto de 1.350.000 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. La obra permitirá transformar el perfil de la calle Sierra Nevada, vial que rodea el hospital Juan Carlos I y el castillo de San Francisco. La calle contará con nueva calzada de 3,2 metros de ancho de un único sentido. Ganarán espacio las aceras para realzar tanto el paseo panorámico como el entorno de las fortalezas y, además, habrá árboles y más zonas verdes.

Negociaciones con Defensa

La obra llega después de que en 2018 quedara paralizado el proyecto del mirador en la fortaleza de Punta de Diamante. Dado que quedó la calle Sierra Nevada interrumpida, el Ayuntamiento decidió adquirir un terreno de unos 2.600 metros cuadrados del recinto militar y cambiar así el trazado de la vía. Las negociaciones con el Ministerio de Defensa se demoraron durante años y la ciudad cerró la operación de compra en julio de 2024 por 595.719 euros.

El nuevo proyecto contempla la creación de un paseo peatonal de borde que recorrerá prácticamente toda la calle Sierra Nevada, con zonas de estancia, mobiliario urbano y espacios ajardinados. Además, se habilitarán varias paradas de guaguas para facilitar el acceso de futuros visitantes al Mirador Punta de Diamante. La actuación incluye 14 bancos de microhormigón y fibra de vidrio, así como papeleras, paneles informativos y una nueva red de alumbrado público formada por 32 luminarias LED.

Punta de Diamante en el Risco de San Nicolás / José Pérez Curbelo

En cuanto a las zonas verdes, el proyecto incluye la plantación de 45 ejemplares de especies adaptadas al entorno, entre ellas braquiquito rojo, leña buena, romero marino, tolda y tajinaste blanco. También habrá un nuevo pavimento en toda la vía, así como una renovación de la red de drenaje, instalación de sistemas de riegos, dos muros de contención y barandillas de acero cortén a lo largo de todo el recorrido.

Antiguo sistema defensivo

El objetivo de este paseo será poner en valor el antiguo sistema defensivo de Las Palmas de Gran Canaria. En una siguiente fase la idea será habilitar la Punta de Diamante a modo de mirador, tal y como estaba pensado en 2018. Esta estructura del siglo XVI es el tramo culminante de la antigua muralla norte de la ciudad. Además, el Ayuntamiento también pretende recuperar el castillo de San Francisco, cuyas aceras circundantes ahora ganarán ancho, en un futuro como espacio museístico.

El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, explicó que “esta actuación permitirá recuperar un espacio estratégico para la ciudad, mejorando la movilidad, la accesibilidad y la calidad urbana de uno de los enclaves con mayor valor paisajístico e histórico de Las Palmas de Gran Canaria”.

Asimismo, Roque destacó que “el proyecto combina la recuperación del espacio público con criterios de sostenibilidad e integración paisajística, al tiempo que prepara este entorno para futuras actuaciones de puesta en valor del patrimonio histórico de la ciudad”.