Las Palmas de Gran Canaria acepta solo dos de las 208 alegaciones vecinales contra el plan de vivienda pública

Más vivienda pública. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria solo ha aceptado dos de las 208 alegaciones que los vecinos de distintos barrios han presentado contra el plan para cambiar el uso de suelo dotacionales y destinarlos para viviendas públicas, es decir el 0,4% de todas las reclamaciones presentadas contra este plan. De las 12 parcelas previstas en el plan ideado por los técnicos de Urbanismo, finalmente serán 11 distribudias en los barrios de Tamaraceite, Las Torres, Siete Palmas, El Batán, La Minilla y Casablanca III.

El concejal de Planificació, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, apuntó en el pleno celebrado este viernes que tan solo han aceptado dos alegaciones referentes a diversas parcelas en Tamaraceite. Los vecinos argumentaron que el barrio está viviendo un crecimiento poblacional y necesitarán más dotaciones públicas. El Ayuntamiento ha accedido a mantener el uso administrativo en una parcela junto a la rotonda de Lomo los Frailes.

Alegaciones de La Minilla

En cualquer caso, el grueso de las alegaciones, alrededor de 200, corresponden a vecinos de La Minilla. En este caso está prevista una promoción de 26 viviendas en una parcela de uso cultural en la calle Federico García Lorca -junto a la manzana de mayor poder adquisitivo de toda Canarias-. Los técnicos argumentan que se han ajustado a la normativa establecida en el Decreto-ley 1/2024, que permite hacer este tipo de usos; no se incumple legislación medioambiental, no se va a generar una barrera visual y que ya están cubiertos los usos culturales.

Vecinos de Las Torres y Siete Palmas también presentaron alegaciones, argumentando la "masificación" del barrio y la falta de dotaciones. En su conjunto, esta modificación en el Plan General de Ordenación (PGO) permitirá construir unas 1.800 viviendas públicas. Esta modificación se ajusta al decreto-ley 1/2024 del Gobierno de Canarias para obtener más suelo en el que construir viviendas públicas. Roque hizo hincapié en la necesidad de aplicar esta medida por favorecer la descentralización de nuevas urbanizaciones en suelo consolidado.

El concejal del PP Gustavo Sánchez cuestionó esta medida indican que la ciudad "ya tiene suelo para hacer 3.000 viviendas públicas", y matizó que "la pregunta no es si eran aptas, es si eran las más adecuadas". El edil de CC, David Suárez, precisó que se suprimirán tres parcelas culturales. "La pregunta no es si eran aptas, es si eran las más adecuadas, matizó.