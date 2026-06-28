Carolina Darias, sobre el caso Valka: “Los órganos de control intervinieron, el tema es si fue detectable o no”

La limpieza, la reorganización del servicio municipal y los controles sobre el sector público centran otra parte del balance de Carolina Darias al frente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La alcaldesa defiende que la mejora de la higiene urbana ya es visible en los barrios y vincula la futura Sociedad Pública de Higiene Urbana con la garantía del empleo público, frente a las dudas expresadas por la plantilla. En paralelo, evita valorar el fondo del caso Valka mientras siga abierto el procedimiento judicial, sostiene que el Ayuntamiento ha colaborado con la investigación y distingue entre las distintas situaciones detectadas en Geursa, Turismo y la Sociedad de Promoción, aunque admite la necesidad de reforzar los órganos de control y la rendición de cuentas.

La limpieza es uno de los asuntos clave durante este mandato. ¿Cuándo espera que sea posible adjudicar los nuevos contratos? ¿Cómo está yendo el proceso de licitación una vez finalizado el proceso de presentación de ofertas?

La mejora en higiene urbana de la ciudad es ostensible. Y no es que lo diga yo; lo digo porque era uno de los puntos que teníamos que mejorar sí o sí, y por eso nos pusimos manos a la obra. Hemos tenido reconocimientos a nivel nacional, como esa Escoba de Platino que hemos recuperado después de muchísimos años, porque la inversión en recursos humanos y en recursos materiales está a la vista. De hecho, yo voy por los barrios, que suelo ir con bastante frecuencia, casi semanalmente, y los vecinos y vecinas me dicen: “Antes no tenía personal limpiando”, y ya lo tienen. Dijimos que íbamos a actuar en el ahora y también en el presente, también en el futuro. De los nuevos contratos, como saben, ya hemos licitado el de recogida de basuras y el Tribunal de Contratos de la Comunidad Autónoma ha inadmitido los recursos que se habían presentado contra él.

La constitución de esta sociedad mercantil es para seguir garantizando el empleo público, no tengan ninguna duda. Carolina Darias — Alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria

Los trabajadores de la parte pública han mostrado dudas sobre la transformación del servicio en una sociedad mercantil y temen una una posible privatización que les llevó a la huelga este viernes. ¿Qué funciones va a asumir la nueva empresa? ¿Cómo se va a quedar la plantilla? ¿Qué posibilidades existen de alcanzar un acuerdo?

Primera cuestión, máximo respeto a los derechos y a las reivindicaciones que quieran realizar los trabajadores y trabajadoras del Servicio Municipal de Limpieza. Queremos seguir impulsando la gestión directa y la indirecta, somos de los pocos ayuntamientos de este país que mantienen la doble gestión. Pero la gestión directa necesita actualizar su forma jurídica, por eso hemos encargado un estudio, para ver cuál es la fórmula más óptima La sociedad mercantil es una de las opciones de gestión directa y la mejor valorada en el informe. Ahora, como hemos acordado con los trabajadores y siempre desde la garantía del empleo público, iremos avanzando en ese calendario de reuniones fijado.

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¿Por qué es necesaria esa actualización?

Por ejemplo, hemos sido incapaces, por la propia maraña administrativa y la propia configuración de este órgano desconcentrado, de poder sustituir con eficacia bajas laborales. Si un trabajador presenta una baja no hay nada que objetar, pero tendremos que suplir esa baja porque, por ejemplo, los camiones de recogida, si no tienen el personal necesario, tres, no salen, y los ciudadanos y ciudadanas exigen, como corresponde, que se recoja la basura. Todos los días, incluidos sábados y domingos. ¿Y qué sucede? Que los sábados y domingos la gestión directa no recoge, por acuerdo legítimo de los trabajadores, pero como alcaldesa tengo que garantizar el servicio. No puede ser que porque vivas en un barrio u otro tengas una recogida u otra, tiene que ser homogénea. Por lo tanto, quiero transmitir un mensaje de confianza, un mensaje de tranquilidad. Desde el respeto, por supuesto, pero también desde la determinación y la garantía de los puestos de trabajo del empleo público. Si no, no estaríamos haciendo esto. Ni las mejoras que hemos hecho, ni la productividad que también ha llegado a la plantilla de trabajadores y trabajadoras de limpieza del Ayuntamiento, que también tienen derechos.

Hay una investigación judicial abierta y por tanto hay que colaborar, poner todos los requerimientos que pida su señoría. Carolina Darias — Alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria

El caso Valka ha afectado a distintas áreas municipales e incluso provocó la salida de Inmaculada Medina. ¿Considera usted que los mecanismos de control funcionaron adecuadamente dentro del Ayuntamiento?

No lo sé. Se remontan a hechos en los que yo no estaba, pero en cualquier caso los órganos de control intervinieron. El tema es si fue detectable o no, que no lo sé. El proceso está siendo objeto de juicio. Quiero ser respetuosa, mostrar una vez más la máxima colaboración, como siempre se ha hecho por parte del Ayuntamiento, en todas y cada una de las piezas del proceso, y también recordar que el Ayuntamiento está personado como perjudicado. Nos lo han admitido en la pieza cinco, pero al menos a fecha de hoy no nos la han admitido en la cuatro, a pesar de que la Audiencia nos reconoció como perjudicados. Vamos a seguir instando desde la asesoría jurídica, porque creemos que ese reconocimiento tiene que producirse en las piezas separadas.

El Ayuntamiento rechazó la creación de una comisión de investigación en Pleno y posteriormente fue obligado por sentencia a celebrar un pleno extraordinario sobre el caso Valka. ¿Por qué consideró que no era necesario celebrarlo?

Vamos a ver cómo acaba la investigación sobre la Sociedad de Promoción, una cosa es cómo empieza y otra cómo acaba. Carolina Darias

Son cosas distintas. Hay una investigación judicial abierta y por tanto hay que colaborar, poner todos los requerimientos que pida su señoría. Nosotros celebramos una junta general de Geursa. Aquí había una cuestión de forma jurídica, si era competente el pleno constituido como tal o la junta general. Nosotros celebramos, a petición de la oposición, una junta general, y todos esos asuntos fueron sustanciados. Seguimos el estricto criterio jurídico de los servicios del Ayuntamiento. En ningún caso ha habido por parte nuestra intención de no querer tratarlo, sí en el órgano que entendíamos que era el correspondiente, que es la junta general, y se celebró.

En la Sociedad de Turismo, una auditoría ha atribuido al gerente más de 128.000 euros en movimientos y pagos irregulares. En la Promoción se están investigando también por parte de la justicia adjudicaciones a una empresa vinculada con una de las consejeras. En Geursa, la exgerente figura entre las investigadas en el caso Valka. ¿Son situaciones independientes o revelan una necesidad de reforzar el control sobre el sector público municipal?

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Los contrapesos entre la acción y el control son fundamentales, de ahí que nosotros hayamos querido siempre reforzar los órganos de control, como la intervención, y dotar todas las plazas para que haya siempre esa necesaria garantía y supervisión. Pero creo que son casos que tienen su trayectoria individualizada. En el caso de Geursa está vinculado a la utilización de una VPN de acceso remoto. Está ahí y tendrá la sustanciación que corresponda. Nosotros siempre hemos actuado tomando las medidas que en cada momento procedían. En el caso de Turismo, desde que se tuvo conocimiento, se actuó, se le apartó del cargo y ahora se presentó una querella por un comportamiento presuntamente indebido en esa presunta utilización de fondos de la sociedad para usos que no sean públicos. En el caso de la Sociedad de Promoción, han sido denuncias que ha llevado a cabo el Partido Popular en las que también han metido a empresas del sector. Vamos a ver cómo acaba esto, una cosa es cómo empieza y otra cómo acaba. Y al final, el mercado que tenemos en la ciudad, en Gran Canaria y en Canarias es el que es. Los ayuntamientos trabajamos de la misma manera, con mejor o peor acierto, pero trabajamos igual. Es verdad que Las Palmas de Gran Canaria es el municipio más grande de Canarias y tiene una dinámica en cuanto a actividades mucho mayor, que también requiere darle una pensada a las mejores fórmulas para llevarlo a cabo. Pero en cualquier caso, siempre vamos a actuar con transparencia, con rendición de cuentas y adoptando las decisiones que en cada momento sean procedentes.