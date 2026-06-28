Carolina Darias: “No comprendo el porqué de este maltrato del Gobierno de Canarias a Las Palmas de Gran Canaria en vivienda”

Carolina Darias encara el último tramo del mandato con un balance que sitúa en el 70% el grado de cumplimiento del acuerdo de gobierno y con la vivienda como principal asignatura pendiente. La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria defiende los avances en servicios públicos, limpieza, asfaltado, accesibilidad, transporte municipal y renaturalización, pero admite que la construcción de vivienda pública y la declaración de zona tensionada avanzan más despacio de lo previsto.

Alcaldesa, acaba de superar el tercer año de mandato. ¿Qué compromiso considera ya cumplido y cuál admite que avanza con más retraso del que usted preveía?

Tuvimos hace unos meses el debate sobre el estado de la ciudad, la primera vez que se hacía, y en esa sesión plenaria especial anunciamos que hemos cumplido el 70% del acuerdo de gobierno. Cada uno de sus objetivos tiene mucho que ver con mejorar la vida de la gente. En estos tres años, las acciones de gobierno que hemos llevado a cabo en la ciudad han permitido mejorar la vida de la gente, situarnos como una de las ciudades que mejor cuida a su gente, donde el bienestar social ha pasado a ser el bienestar de la ciudadanía. También la naturalización, la transformación de una ciudad capaz de generar y de ser solvente, no solamente en la generación de empleo -seguimos marcando hitos históricos- sino también en la organización de grandes eventos. Esta ciudad es referente a nivel insular, regional, nacional y también internacional. Somos nada más y nada menos que ciudad finalista a ser capital europea de la cultura en 2031.

El plan de asfaltado es una realidad, estamos interviniendo en barrios de la ciudad donde hacía más de 30 años que no se actuaba Carolina Darias — Alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria

De todos esos proyectos, de ese 70%, ¿cuál considera que es el más perceptible para la ciudadanía?

Sería incapaz de decir uno solo. Quizás aquello tiene que ver con la mejora de los servicios públicos, es evidente el avance y la transformación en materia de higiene urbana. Sabíamos de dónde veníamos y dónde estamos. También lo que tiene que ver con la mejora de las calles, hacer una ciudad cada vez más accesible con los rebajes de las aceras. Ese plan de asfaltado que es una realidad, estamos interviniendo en barrios de la ciudad donde hacía más de 30 años que no se procedía a ese asfaltado. Guaguas Municipales sigue siendo una de las empresas referentes con una confiabilidad y unas prestaciones de servicios públicos modernos, cada año superamos el récord de viajeros. Hay una apuesta a pulmón, por así decirlo, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para adquirir nuevos vehículos, pero también son muy importante los avances en la renaturalización de la ciudad. Por tanto, una ciudad cada vez más sostenible, más verde, una ciudad mejor para la vida.

Entre esas cosas que quedan por hacer, ¿cuál cree que debería haber llegado ya pero aún está incompleta?

Entre los grandes retos que tenemos todas las administraciones públicas está lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda. Estamos construyendo un número importante, aunque es verdad que no se hace de hoy para mañana y requiere una tramitación, pero seguimos avanzando con las obras que estamos realizando. Tanto en Tamaraceite, con las 76 viviendas que estamos a punto de entregar, como en las 148 que estamos requiriendo documentación a los vecinos para poder formalizar las escrituras o en otras 131 que estamos construyendo en Tamaraceite, las 36 que hemos reanudado, y 64 más en Tamaraceite. Además, hay otras 115 que vamos a licitar en breve. Por cierto, pagadas a pulmón por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, porque esa era una de las promociones que tenía que haber financiado el Gobierno de Canarias y que no ha financiado. Desde el Ayuntamiento, entendiendo la importancia que significa poner a disposición de las personas vivienda pública, las vamos a financiar con fondos propios.

Está claro que hay un intento de dilación, de retardar que se admita a trámite el expediente para la declaración de zona tensionada Carolina Darias — Alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria

Hace poco respondía a unas valoraciones de Fernando Clavijo sobre los escasos efectos que a su juicio puede tener la zona tensionada. ¿Por qué considera que esa declaración es tan importante para poner tope a los precios del alquiler?

Esa es una de las cosas que no hemos conseguido todavía. ¿Por qué? ¿Porque este Ayuntamiento no ha hecho sus deberes? No, este Ayuntamiento ha hecho sus deberes. Es el único ayuntamiento de toda Canarias que ha presentado al Gobierno de Canarias un informe riguroso en el que acreditamos que, de los cuatro requisitos que establece la ley estatal de derecho a la vivienda, cumplimos tres. Y, a pesar de haberlo instado desde mayo de 2024 hasta ahora, ni tan siquiera el Gobierno de Canarias ha admitido a trámite el expediente. Es claro que hay un intento de dilación, de retardar que se admita a trámite el expediente, y las fuerzas integrantes del Gobierno de Canarias, Coalición Canaria y Partido Popular, tendrán que explicar a la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria por qué no quieren que en esta ciudad los precios del alquiler se limiten. No entendemos, sinceramente no alcanzo a comprender por qué este maltrato a Las Palmas de Gran Canaria, porque significa una falta de consideración y un desprecio a las personas que viven en esta ciudad.

El control de los precios del alquiler no es la única medida para abordar el problema de la vivienda. ¿En qué punto se encuentra la promesa de construir mil viviendas públicas en este mandato?

Actualmente estamos construyendo, ladrillo sobre ladrillo, en torno a 350. Con la incorporación de las 115 que le acabo de decir, nos ponemos cercanos a las 500 aproximadamente. Hemos firmado con el Cabildo de Gran Canaria un acuerdo por el cual van a financiar 240 nuevas viviendas. Vamos a estar al final del mandato con un número cercano a esas mil construcciones de viviendas. Pero quiero recordar que hay administraciones, como el Gobierno de Canarias, que tenían en el Plan Canario de Vivienda la financiación de las 115 que vamos a licitar con fondos propios, y dos promociones más de 68 viviendas, que licitaremos en los próximos meses, que también tenía que financiarlas y no lo ha hecho. Además, el Cabildo de Gran Canaria está construyendo 63 viviendas en El Secadero, marchando a buen ritmo; el Gobierno de Canarias está construyendo 19 viviendas en el entorno de Vegueta; y Casa 47 va a construir viviendas en Las Palmas de Gran Canaria.

En muchas ocasiones hay dificultades para trasladar los proyectos del ámbito administrativo a la ejecución, en la construcción de viviendas y en otras obras municipales. ¿Qué balance hace usted de ese grado de cumplimiento?

A mí me gustaría que la ejecución fuera superior, claro que sí, como a cualquier alcalde o alcaldesa, o a cualquier dirigente público. Cuando licitas, primero estás sujeto a la Ley de Contratos del Estado, con las dificultades que conlleva un proceso que es y debe ser garantista. Pero después también está la propia ejecución de las obras. Las empresas tienen dificultades a la hora de contratar personal, las materias primas se han encarecido muchísimo como consecuencia de efectos colaterales de la guerra y las propias dinámicas requieren también, en muchas ocasiones, modificados que presentan las empresas. Teniendo en cuenta esas dificultades, creo que es razonable el nivel en el que estamos, pero siempre nos gustaría avanzar más. Tenemos las herramientas que tenemos como administración pública, como el resto, son las que son. Mire usted la vivienda pública en Canarias. ¿Cuántas viviendas públicas se han construido en Canarias en los últimos años? Solo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se están construyendo probablemente más viviendas que en el resto de los municipios. Es verdad que tenemos más capacidad. Pero también esas capacidades, igual que en el resto de administraciones, no están exentas de dificultades, y lo que intentamos es superarlas para seguir construyendo.