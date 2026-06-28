Carolina Darias, sobre la MetroGuagua: “Me pregunto si el retraso del tramo que debe ejecutar el Gobierno de Canarias es intencionado”

La MetroGuagua sigue sin una fecha cerrada de finalización y Carolina Darias evita fijar un calendario para un proyecto marcado por años de retrasos, contratos resueltos y obras pendientes. La alcaldesa señala las dificultades de estaciones como Hoya de la Plata y Santa Catalina, pero centra su preocupación en el tramo de Vegueta, competencia del Gobierno de Canarias, al que atribuye la gran intervención pendiente para completar el sistema. En esta parte de la entrevista, Darias cuestiona si la demora responde solo a la tramitación administrativa o si existe una falta de voluntad política, al tiempo que reclama más interlocución con el Ejecutivo autonómico para desbloquear la MetroGuagua, la zona tensionada y la financiación de vivienda pública.

Hablemos de la MetroGuagua. Acumula años de retrasos, obras pendientes... ¿A estas alturas es posible ofrecer una fecha realista a la ciudadanía sobre su finalización?

Yo no me atrevería a dar una fecha, sobre todo porque no depende solo del Ayuntamiento. Al Ayuntamiento le corresponden obras importantes y que han tenido dificultades, como la estación Hoya de la Plata, que creo que será la primera en licitarse. Hubo que resolver el contrato, que es lo más complicado cuando tienes una contratación, y hubo que levantar un nuevo proyecto. Ese nuevo proyecto está en redacción y espero que pueda tener finalización para proceder a la licitación de la obra. En el de Santa Catalina, la empresa presentó un modificado que prácticamente estaba en torno al 50% y eso hacía inviable seguir adelante. Esa es la que tiene más dificultad. Lo demás son intervenciones muy puntuales que van a requerir no obras, sino cosas como pintar el cambio de sentido de las calles, intervenciones muy menores.

¿Y el tramo de Vegueta?

Esa es la gran intervención, la del tramo tres. Supone ganar espacio al mar y esa obra le corresponde al Gobierno de Canarias. Nuestra preocupación es seria, porque sabemos que Coalición Canaria abiertamente ha dicho que, si estuviera en el gobierno —ya veremos lo que dicen las urnas el próximo año—, la MetroGuagua no seguiría. Y entonces, ¿la inversión que se ha hecho dónde va a llegar? La pregunta que yo me hago es: ¿el retraso que ha experimentado el tramo es por circunstancias propias de la tramitación administrativa o ha habido una clara intencionalidad desde el principio del Gobierno de Canarias y de Coalición Canaria de no hacerlo? A mí me surge esa pregunta, esa duda. Soy muy respetuosa, pero también tengo el derecho a ser crítica, y también tengo el derecho como alcaldesa y como secretaria general de los socialistas de Las Palmas de Gran Canaria a cuestionarme la intención de Coalición Canaria. Yo la cuestiono, si es que es casual o causal.

Nuestra preocupación es seria, porque sabemos que Coalición Canaria abiertamente ha dicho que, si estuviera en el gobierno —ya veremos lo que dicen las urnas el próximo año—, la MetroGuagua no seguiría. Carolina Darias — Alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria

¿Ha podido plantearle estas preguntas, y otros temas pendientes entre administraciones, al consejero de Transportes o al presidente del Gobierno? ¿Hay reuniones a nivel político para desbloquear asuntos que son fundamentales, como este o los asuntos de vivienda?

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No. Por mi parte, toda la colaboración y toda la disposición. La última reunión que tuve con el consejero fue hace un año y medio, para tratar distintos asuntos de tráfico como la rotonda de Torre Las Palmas. Se han mantenido reuniones técnicas que avanzan bien, y esperemos que sigan así, con el paseo Guiniguada de la cultura y de las artes canarias, uno de los grandes proyectos que por fin ha superado todas las adversidades y los palos en las ruedas que nos han querido poner. La relación es cordial, lo tengo que decir, pero yo estaré encantada de poder reunirme para plantear la demanda de zona tensionada, la financiación que hemos dejado de recibir de la promoción de 115, de las dos promociones de 68 y 68, y también la máxima colaboración en la puesta a disposición de suelo si el Gobierno de Canarias tiene a bien seguir construyendo viviendas en Las Palmas de Gran Canaria.