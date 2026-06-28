Carolina Darias, sobre el pacto de gobierno: “No ha sido fácil, pero ha sido posible”

Carolina Darias evita confirmar si volverá a ser candidata a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria y remite cualquier decisión a los tiempos del PSOE y de la organización local que dirige. En el tramo final de la entrevista, la alcaldesa defiende el balance de los gobiernos socialistas y progresistas en la ciudad, reivindica la continuidad de ese espacio político frente a un contexto que describe como marcado por la polarización y sostiene que el pacto municipal ha actuado con responsabilidad pese a las tensiones vividas entre sus fuerzas integrantes. Darias elude también proyectar escenarios electorales o posibles reediciones del acuerdo de gobierno y centra el mensaje en culminar el mandato con avances tangibles para la ciudadanía.

Alcaldesa, es de suponer que usted volverá a presentarse a las elecciones si el PSOE y la organización local de la que es secretaria general se lo piden. ¿Con qué tres resultados concretos le gustaría presentarse ante la ciudadanía? ¿Qué cree usted que puede pesar más en su contra en el año que viene?

Me está pidiendo que esté en un escenario que no se ha producido todavía y soy muy respetuosa con los tiempos, especialmente con mis compañeros y compañeras de militancia, a los que me debo. Si soy algo, que no lo sé, es por el Partido Socialista Obrero Español. Lo digo así de claro, es por mis compañeras y compañeros, que me han dado la oportunidad de desempeñar cargos públicos. Cuando llegue ese momento haremos balance y creo que será tremendamente positivo para la ciudad. Es un balance positivo en la transformación que lleva experimentando Las Palmas de Gran Canaria en los tiempos de mandato socialista junto con otras fuerzas progresistas. Es importante preservar el espacio de progreso. Estamos en un tiempo de polarización, un tiempo de crispación interesada de la derecha y de la ultraderecha, que quieren acabar con derechos adquiridos, consolidados, y esto hay que decirlo claramente. Los espacios de progreso siguen siendo absolutamente necesarios.

Estamos en un tiempo de polarización, un tiempo de crispación interesada de la derecha y de la ultraderecha, que quieren acabar con derechos adquiridos, consolidados, y esto hay que decirlo claramente. Carolina Darias

¿Cómo ha sido la convivencia en este último año en el pacto de gobierno, que ha vivido un divorcio político? Tras varias mociones de censura en otros municipios, ¿temió que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cayera por ese efecto dominó?

Hemos actuado con mucha responsabilidad. Lo quiero destacar de las fuerzas políticas integrantes del gobierno de la ciudad y de las concejalas y concejales que lo conformamos. No ha sido fácil, pero ha sido posible y aquí seguimos. Seguimos trabajando por y para la ciudad, seguimos trabajando por ese programa de gobierno que firmamos entre todos. Ese es nuestro marco compartido de actuación. Reivindico ese espacio de progreso que necesita Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria y toda Canarias.

¿Confía en que pueda reeditarse el pacto de progreso o teme que le pueda ocurrir lo mismo que a Ángel Víctor Torres, que obtuvo buenos resultados pero no pudo repetir gobierno por la caída de los otros socios?

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Usted está entrando en un escenario que no se ha producido. Entiendo su interés mediático y periodístico, pero a mí me gusta ir paso a paso. Vamos a acabar este mandato y a hacerlo bien, siguiendo con la transformación de la ciudad, con las mejoras de manera tangible para la ciudadanía. Hay partido que jugar y vamos a hacerlo con las mejores ganas, con las máximas ilusiones y siendo un partido confiable.