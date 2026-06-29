La basura que ya no acaba en la basura: casi un millón de kilos para compost en Las Palmas de Gran Canaria

El contenedor marrón se acerca al millón de kilos de residuos orgánicos recogidos en Las Palmas de Gran Canaria desde su puesta en marcha, a finales de 2023. El Ayuntamiento ha contabilizado ya más de 986.840 kilos de restos orgánicos separados en origen, trasladados al Ecoparque gestionado por el Cabildo de Gran Canaria y transformados posteriormente en compost para uso agrícola.

La cifra coincide con una nueva ampliación del servicio. El quinto contenedor ha comenzado a implantarse esta semana en la zona de Madera y Corcho, en el distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, con lo que la recogida orgánica alcanza ya 26 barrios de los cinco distritos de la capital.

El concejal de Higiene Urbana y Carnaval, Héctor Alemán, sostiene que la extensión del contenedor marrón a nuevas zonas busca “facilitar a la ciudadanía la separación de los residuos orgánicos y seguir mejorando los índices de reciclaje”. El edil subraya además que la colaboración vecinal resulta clave para consolidar un sistema que depende, en buena medida, de que los restos lleguen correctamente separados desde las viviendas.

Una red que empezó en 2023

El servicio comenzó a finales de 2023 en Mercalaspalmas y en las Escuelas Municipales Infantiles. Desde entonces se ha ido extendiendo de forma progresiva por distintos barrios de la ciudad. Con Madera y Corcho, el contenedor marrón está ya presente en Los Tarahales, Ciudad Jardín, la urbanización Montalex, La Galera, Las Coloradas, La Minilla, Cuatro Cañones, San Antonio, El Polvorín, la urbanización Santa Margarita, San Francisco de Paula, Lomo Apolinario, San Francisco, El Zardo, Casa Ayala, Nueva Isleta, Guanarteme, Altavista, Monteluz, Zurbarán, Fincas Unidas, San Nicolás, Costa Ayala, Cañada Honda y la propia zona de Madera y Corcho.

El siguiente paso previsto será Barranquillo de Don Zoilo, una de las zonas a las que el Ayuntamiento prevé llevar el servicio en las próximas semanas dentro de la ampliación gradual de la recogida selectiva de residuos orgánicos.

Qué se deposita en el quinto contenedor

El quinto contenedor está destinado principalmente a los restos orgánicos de origen doméstico. En él pueden depositarse sobras de comida, restos vegetales de cocina, pieles y huesos de fruta, carne, pescado y marisco, tanto crudos como cocinados, además de alimentos estropeados o caducados, productos lácteos, cáscaras de huevo y de frutos secos, pan, bollería, granos y cereales.

También admite posos de café, filtros y bolsas de infusión, papel de cocina y servilletas sucias, así como pequeñas ramas, restos de poda, hojas, flores, corchos, serrín, virutas de madera e hilos naturales. La correcta separación de estos residuos permite reducir la basura mezclada y dar una segunda vida a una parte de los desechos que hasta ahora acababan en el contenedor convencional.