El calor rozará los 40 grados en Las Palmas de Gran Canaria esta semana

Las Palmas de Gran Canaria activa las alertas por riesgo de incendios forestales y temperaturas máximas ante un episodio de calor corto, pero intenso, que puede dejar valores de hasta 40 grados en algunos puntos. El Ayuntamiento pide extremar la precaución, especialmente en las zonas de medianías y áreas expuestas al fuego.

La alerta por incendios forestales entra en vigor desde las 17:00 horas de este lunes, 29 de junio, en cotas superiores a los 500 metros. La alerta por temperaturas máximas se activará a partir de las 11:00 horas del martes, 30 de junio, siguiendo las instrucciones de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.

Calor intenso y condiciones favorables para el fuego

El Ayuntamiento, a través del Servicio de Seguridad y Emergencias, mantendrá activo el Plan de Emergencias Municipal de Las Palmas de Gran Canaria para responder a cualquier incidencia derivada de este episodio.

Según la previsión recogida en el PEMULPA, se espera una situación de calor de corta duración, aunque de elevada intensidad. Las temperaturas máximas alcanzarán de forma general los 35 grados, pero durante la jornada del martes podrían igualar o superar los 37 grados.

En zonas de interior orientadas al sur y oeste, así como en sectores del litoral sureste, no se descarta que los termómetros lleguen de forma puntual a los 40 grados.

La humedad baja eleva el riesgo de propagación

El riesgo no se limita al calor. La inversión térmica se situará en torno a los 500 metros de altitud, aunque puede descender localmente por debajo de los 300 metros.

A esto se suma una humedad relativa inferior al 30%, una combinación que favorece condiciones muy propicias para la propagación del fuego. Por ello, la alerta por incendios forestales permanecerá activa desde la tarde del lunes y tenderá a remitir progresivamente a partir del jueves.

En el caso de las altas temperaturas, la previsión apunta a una mejora gradual desde el miércoles.

Recomendaciones ante las altas temperaturas

El Ayuntamiento pide a la ciudadanía permanecer el mayor tiempo posible en lugares protegidos del sol. También recomienda cerrar la vivienda durante las horas de más calor para mantenerla fresca y abrir las ventanas por la noche para ventilar.

Se aconseja usar ropa ligera, protegerse del sol directo y llevar agua en todo momento. También se recomienda hacer comidas ligeras y regulares, evitar bebidas alcohólicas o muy calientes y reducir la actividad física durante las horas centrales del día.

El Consistorio insiste además en no dejar nunca a niños, personas mayores o animales dentro de vehículos cerrados. También pide prestar especial atención a mayores y personas enfermas que vivan solas.

Qué no hacer ante el riesgo de incendio

Durante la alerta por riesgo de incendios forestales, el Ayuntamiento recuerda que no se deben tirar cerillas, fósforos, colillas ni residuos que puedan provocar un fuego, como botellas u objetos de cristal.

También está prohibido encender fuego en el campo, salvo en zonas recreativas habilitadas y siempre respetando las indicaciones de los servicios de emergencia.

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En caso de detectar un conato de incendio, la recomendación es avisar de inmediato al 112. Si el fuego avanza rápido, hay que alejarse por los laterales, en sentido contrario al viento, y evitar barrancos, zonas abruptas o subir ladera arriba cuando el viento asciende.