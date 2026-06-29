El histórico narcotraficante 'El Guaca', condenado a cuatro años de cárcel por vender droga desde su vivienda del barrio de San José

El histórico narcotraficante José Manuel Rodríguez Rodríguez, El Guaca, ha sido condenado a cuatro años y ocho meses de prisión por delitos contra la salud pública, con la agravante de reincidencia. El Guaca, de 69 años, ya estaba privado de libertad desde su detención, en octubre, por traficar con droga en su vivienda del barrio de San José, en Las Palmas de Gran Canaria.

Junto a él, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a su pareja, hasta entonces sin antecedentes, a tres años de cárcel. Además, a ambos se les ha impuesto una multa de 300.000 euros, en una sentencia de conformidad.

La operación contra El Guaca explotó en octubre. La Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de Las Palmas, en colaboración con el GOIA-UE de la Policía Local, realizaron una entrada y registro en su domicilio, desde donde suministraban heroína, cocaína y hachís "con total desprecio para la salud ajena". La venta de los estupefacientes la realizaban desde una ventana de la vivienda, sin que los consumidores accediesen al interior.

Los agentes llevaban meses realizando vigilancias a la pareja. En julio, consta en el auto de prisión como uno de los ejemplos, El Guaca y su mujer realizaron al menos tres transacciones de droga en menos de dos horas. El ir y venir de toxicómanos era constante.

El 14 de octubre, los agentes procedieron a la entrada y registro del domicilio, donde incautaron heroína, cocaína y cannabis. La droga intervenida alcanzaba en el mercado un valor de 103.386 euros. También incautaron 15.270 euros procedente de las ventas, además de piezas de joyería y un televisor de origen delictivo. Presuntamente, El Guaca -como había hecho ya en otras etapas de su historial delictivo- aceptaba que la clientela le pagase con enseres robados si no tenían dinero para adquirir la droga.

El historial de 'El Guaca'

El Guaca es uno de los históricos traficantes de Gran Canaria. Esta no es su primera vez tras las rejas. La primera vez que se sentó en el banquillo de los acusados, tras sembrar el terror en el barrio de San José, fue en 1995. Lo condenaron a cuatro años de cárcel por tráfico de estupefacientes. Pero tras salir de Salto del Negro volvió a las andadas. En 2002, sumó nueve años de prisión a su historial, y otros seis años de cárcel en 2008. En 2021, la Justicia lo condenó por un delito de violencia de género, y tres años antes, por conducción sin permiso y quebrantamiento de condena.

El Guaca forjó su leyenda en los años ochenta y noventa. Detención tras detención, entrada y salida de prisión. Y una canción de pop-rock a su nombre. A finales del siglo pasado, en plena epidemia de heroína, él se convirtió en dueño y señor de San José. Hartos de la venta de droga y del trasiego de adictos, los vecinos del barrio alzaron la voz contra el traficante, quien llegó a amenazarlos con quemarles las viviendas, consta en las crónicas de la época.

La historia se repitió el año pasado, aunque a menor escala. El Guaca rodeó su vivienda de grandes medidas de seguridad para tratar de evitar la acción policial. Creó incluso una red de aguadores, toxicómanos que vigilaban los alrededores de su domicilio a cambio de dosis, sobre todo, de heroína, y que tenían la misión de alertar si detectaban la presencia de la Policía. El traficante y su mujer mantenían activo el punto de venta de droga las 24 horas. Pero el sistema de alerta no funcionó, y la Policía logró desmantelar el negocio. El Guaca regresó, una vez más, a la cárcel.