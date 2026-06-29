Un huevo frito gigante hecho de sal cubre la Plaza del Pilar: Guanarteme protesta frente a la falta de zonas con sombra

La llegada del verano ha pillado a Las Palmas de Gran Canaria, un año más, sin suficientes zonas de sombra para soportar las altas temperaturas. Esa es una reivindicación que viene de lejos en Guanarteme, donde la queja se convirtió este lunes en una salada acción colectiva teñida de colores que brillaron bajo el sol en la Plaza del Pilar. Cargados con 700 kilos de sal mezclados a mano con tinta acrílica, los vecinos y vecinas del barrio crearon una gigante alfombra en forma de huevo frito para denunciar su inquietud por el cambio climático, el negacionismo y el calor.

Niñas, niños, adultos y mayores se arremolinaron alrededor de los sacos de 25 kilos, a la espera de instrucciones para ponerse manos a la obra. El primer paso fue colocar un gran plástico en el suelo y fijarlo con cinta para perfilar la forma del huevo, de modo que también se facilitase la labor de limpieza. A continuación, colocaron sacos de sal de 25 kilos, vasos desechables y herramientas para aplanar el dibujo en los alrededores del área de trabajo, a la que se fueron sumando cada vez más personas.

Personas de todas las edades se sumaron a la actividad, que fusionó la denuncia con un guiño humorístico

El calor, que no es ninguna broma, no les detuvo. Los organizadores dispusieron una mesa bajo un toldo con trozos de sandía para compartir, botellas de agua fría y golosinas en forma de huevo frito para dar un guiño humorístico a la tarde. Tampoco faltaron las bromas y referencias a una de las tendencias más populares en redes sociales durante las olas de calor: los huevos friéndose al aire libre sin necesidad de fogones.

Vecinos de Guanarteme reivindican la falta de sombra y zonas verdes haciendo una alfombra de sal con la imagen de un huevo frito / Andrés Cruz

Tal y como explica uno de los coordinadores de la actividad, Alberto Darias, esta alfombra efímera se enmarca en el proyecto Rincones con Arte, que plantea la intervención ciudadana en espacios emblemáticos de Guanarteme. A su vez, forma parte del programa 'Indistritamente', que ha desarrollado cinco iniciativas socioculturales desde el mes de mayo. "Lo que queremos con todo esto es juntar al barrio, que salgamos de casa y que los vecinos se reúnan con algo positivo", asegura.

Falta de pérgolas

Esas dinámicas vecinales no solo permiten promover la cultura, sino organizar a la gente para que ahonde en aquellos asuntos comunes que necesitan reformas. La presidenta de la asociación vecinal de Guanarteme, Pepi González Perera, recuerda que las reivindicaciones se remontan dos décadas atrás: "La Plaza del Pilar se inauguró en 2005. La promesa siempre fue poner unas pérgolas para tener un poco de sombra o por si llueve. A todas las corporaciones se les ha dicho lo mismo".

La falta de sombra y zonas verdes, añade, es un problema para el barrio en general y para la plaza en particular, al ser uno de los principales puntos de encuentro de los que dispone. Por ello, a pesar de la presencia de bancos públicos, muchas veces la única manera de charlar sin "achicharrarse" se reduce a consumir refrigerios en alguna de las terrazas.