La nueva voz de Las Canteras: 12 altavoces para avisar de emergencias y recordar las normas de la playa

La megafonía de Las Canteras lleva años sin funcionar de forma correcta: los altavoces se rompían por la cercanía del mar o el audio no se escuchaba con claridad. Este lunes, la playa ha inaugurado un nuevo sistema modernizado, que cuenta con 12 altavoces repartidos a lo largo del arenal. Esta es la primera renovación desde 2017, por lo que se ha aplicado nueva tecnología con el objetivo de mejorar el sonido y alargar su vida útil.

Una de las principales novedades es la sectorización, es decir, que es posible reproducir una advertencia sobre mala mar en La Cícer, mientras que en La Puntilla se escuche un recordatorio sobre la prohibición de fumar. "Antes no se podía sectorizar porque la tecnología no estaba", aclaró el concejal de Ciudad de Mar, Pedro Quevedo.

Los mensajes pueden ser grabados o en directo. Uno de los mensajes más comunes es para que padres encuentren a los niños perdidos, pero Cruz Roja también hace uso de la megafonía para informar sobre el estado del mar o la presencia de aguasvivas. Asimismo, también hay grabaciones permanentes como la prohibición de fumar en la playa, que se escucha sobre todo los fines de semana durante cada hora, o el recordatorio para separar la basura en cada contenedor de reciclaje.

Pedro Quevedo informa sobre la nueva megafonía de Las Canteras. / LP/DLP

Para Quevedo una de las funciones más importantes es advertir de la prohibición del baño con la bandera roja: "No me cansaré de decir que es la principal causa de los problemas de ahogamiento, sigue siendo un problema, así que hay que seguir insistiendo".

Un sonido más claro

Los anteriores megáfonos requerían reparaciones constantes y durante meses estaban inoperativos, ya que la cercanía con el mar provocaba que los sistemas se estropearan. En este caso, los nuevos son inalámbricos, lo que pretende reducir los problemas. "El nuevo sistema era una aspiración largamente deseada y muy trabajada porque no ha sido sencillo, el entorno marino no ayuda nada a mantener los sistemas de comunicación", detalló el edil.

Además, los altavoces están diseñados para que el sonido sea más claro y el mensaje llegue de manera óptima a los bañistas. Cada una de las torres está equipada con dos altavoces de "alta potencia" capaces de emitir sonido con un rango de frecuencia de audio de 230 hercios a 10 kilohercio. "Antes había que hacer un curso para entenderlo", bromeó Quevedo. Los mensajes son tanto en español como en inglés y se puede regular el volumen en cada uno de los tramos.

Sostenibilidad

La nueva tecnología funciona con placas solares, por lo que el concejal destacó su sostenibilidad con el medioambiente en un entorno natural como Las Canteras. Además, está diseñado para minimizar el impacto visual y físico en el entorno, logrando una "integración armónica" con los elementos naturales y urbanos de la playa.

Los altavoces se han instalado en el Paseo a la altura de las calles Tenerife, Gran Canaria-La Palma, Gomera, Pedro del Castillo, Tomás Miller, Bernardo de la Torre, Playa Chica, Kant-Galileo, Olof Palme-El Cid, Velarde, California-Perú y Lepanto-Párroco Rodríguez.

El Ayuntamiento capitalino ha invertido 55.000 euros en esta renovación. El concejal aseguró que ha sido un proceso complejo porque fue necesario desmontar la megafonía anterior para comprobar que no funcionaba, y luego, llevar a cabo la licitación, cuya burocracia retrasó la puesta en marcha del proyecto.